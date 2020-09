Třiatřicetiletý hráč se stal jediným střelcem zápasu III. třídy mezi pojbuckým celkem a Košicemi a třemi góly rozhodl o cenném tříbodovém zisku svého týmu. První škrt do smělých plánů košického mužstva udělal už v první minutě hry. Druhý gól přidal až o sedmdesát minut později a hattrick dovršil v 81. minutě.

Víkendový střelecký kousek Martina Šedivého nebyl nahodilým či dokonce náhodným počinem. Už předchozí tři kola totiž využil ke vstřelení čtyř gólů a v aktuální tabulce střelců III. třídy má před sebou pouze desetigólového plánského kanonýra Jana Trčku. Pro muže s číslem 11 na zeleném pojbuckém dresu představuje vydařený začátek soutěže velkou výzvu. Na polovinu zkrácená uplynulá sezona mu vynesla šest přesných zásahů, v ročníku 2018 – 2019 se trefil „jen“ sedmkrát. „Výzva to určitě je a uvidíme, kam se to posune dál. Vždycky ale jde hlavně o výsledky týmu,“ poznamenal autor sobotního hattricku.

Do Pojbuk přišel v roce 2006 z Chýnova a zapustil tam pevné kořeny. „Od začátku se mi tady moc líbilo. Máme super partu a zázemí, které by nám mohly závidět i mnohé týmy z vyšších soutěží. Navíc jsou tu kolem fotbalu nadšení lidé,“ pochvaluje si hráč, který do Pojbuk dojíždí z nedalekých Oblajovic. Jak sám potvrdil, především od kamarádů občas přišlo vábení k přesunu jinam, a to i z vyšších soutěží. „Tu a tam mě některý z nich oslovil, ale nikdy jsem to necítil tak, že bych o tom měl vážně uvažovat. V Pojbukách jsem doma,“ řekl Martin Šedivý.

Slova předsedy klubu Bohuslava Melichara jasně ukazují, jak si zkušeného borce v Pojbukách váží. „Je to teď pro nás klíčový hráč, ale hlavně výborný kluk. Beru ho jako nepostradatelný článek naší party,“ ocenil "šéf" Martina Šedivého.