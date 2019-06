Košičtí fotbalisté nečekaně vyplenili Chýnov a hrají o postup

Táborsko – Fotbalové soutěže na Táborsku jdou do finále. Při plánovaných mohutných přesunech směrem vzhůru zaujal především sedmibrankový domácí výprask Chýnova B od Košic. Hosté tak rázně vstoupili do hry o postup, neboť nahoru by měly jít ze III. třídy až čtyři týmy. Více než výmluvnou stvrzenku na své prvenství vytiskla v souboji lídrů okresního přeboru Březnice.

Na snímku z utkání Myslkovice - Malšice (4:1) stíhá hostující David Chvosta Jiřího Peltána. | Foto: Daniel Pekař

PENALTY OKRESNÍ PŘEBOR – 21. KOLO: Jistebnice – Choustník 2:2 (0:0, 54. a 65. Podzimek – 75. Škrleta, 81. Havlíček, rozhodčí Jůza, 60 diváků), Ratibořské Hory – Mladá Vožice B 4:3 (2:2, 24. a 85. Růžička, 40. Fišer, 48. Feichtinger z penalty – 5. Kuchař, 32. vlastní Balík, 60. Smetana, r. Bartůněk – Mraček, Třešňák, ČK: 0:2 – 61. Homola, 70. Vávra, 90), Myslkovice – Malšice 4:1 (2:1, 15. a 43. Hanzal, 66. a 81. Trtík – 41. Čech, r. P. Fiala – Vácha, 40), Březnice – Želeč B 7:0 (4:0, 13., 37. a 58. K. Kubíček, 55. a 63. Kamarád, 9. Antl, 43. Šonka, r. Dvořák – Novák, Čamra, 70), Tučapy – Sokol Sezimovo Ústí B 1:4 (0:1, 48. Lhotka – 39. a 70. Žilinčík, 52. a 87. Kuldan, r. Vácha – Třešňák, Bartůněk, 40), Meteor Tábor B – Bechyně 4:1 (2:0, 8. a 11. Rybák, 52. a 90. Lukáč – 85. Widla, r. Šalát – P. Fiala, Jůza, 30). 1. Březnice 21 16 5 0 91:14 53 2. Želeč B 21 14 3 4 60:26 45 3. Choustník 21 10 7 4 76:41 37 4. Meteor B 21 10 3 8 35:40 33 5. Tučapy 21 8 6 7 50:52 30 6. Malšice 21 8 6 7 46:48 30 7. Jistebnice 21 8 5 8 28:28 29 8. Rat. Hory 21 8 2 11 60:70 26 9. Myslkovice 21 7 4 10 42:61 25 10. Sokol B 21 6 3 12 39:48 22 11. Vožice B 21 3 4 14 29:74 13 12. Bechyně 21 4 0 17 19:73 12 III. TŘÍDA – 21. KOLO: Měšice – Stádlec 3:0 (1:0, 37., 47. a 68. Široký, r. Šalát, 30), Pojbuky – Makov Hůrka 1:1 (0:1, 68. Novotný st. – 20. Šitner, r. Prchlík, 22), Chýnov B – Košice 0:7 (0:4, 21., 61. a 83. Baláž, 5. Starý, 29. Daniel, 32. Kunovský, 78. Pumpr, r. Kollárik, 70), Chotoviny B – Vlkov 4:0 (0:0, 64. J. Vrhel, 83. Jordák, 87. a 90. M. Moos, r. Pinc, 50), Planá n/L: B – Vlastiboř 2:7 (0:3, 52. Vaníček, 60. Janovský – 16., 25., 75. a 88. Holub, 63. a 83. Pícha, 20. Jordák, r. Mraček, 40). 1. Vlastiboř 19 12 3 4 48:21 39 2. Měšice 19 11 3 5 45:25 36 3. Chýnov B 19 10 3 6 40:32 33 4. Košice 19 9 3 7 52:42 30 5. Vlkov 19 8 6 5 40:42 30 6. Pojbuky 19 8 5 6 42:33 29 7. Dražice B 19 8 4 7 40:27 28 8. Makov Hůr. 19 8 3 8 35:46 27 9. Chotoviny B 19 8 1 10 34:40 25 10. Stádlec 19 2 6 11 24:54 12 11. Planá 20 1 3 16 27:65 6 IV. TŘÍDA SKUPINA A – 21. KOLO: Roudná – Tučapy B 7:0 (0:0, 59. a 79. Pavlát, 65. a 67. Ťoupal, 70. Petr, 75. R. Dvořák, 82. R. Novák, r. Novák, 46), Větrovy B – Červený kůň Tábor 2:0 (0:0, 40. R. Sluka, 54. Purman, r. Prchlík, 33), Mažice – Sviny 0:0 (r. Smetana, 66), Olymp Tábor – Radenín-Kozmice 1:2 (1:2, 40. R. Chramosta – 40. a 43. Kaňka, r. Pechánek, ČK: 0:1 – 90. Turčáni, 20). 1. Roudná 20 14 2 4 82:31 44 2. Červený kůň20 13 2 5 68:40 41 3. Větrovy B 20 11 4 5 73:47 37 4. Sviny 18 9 3 6 44:28 30 5. Tučapy B 20 6 2 12 51:72 20 6. Radenín-K. 19 7 2 10 31:46 23 7. Mažice 20 4 3 13 27:64 15 8. Olymp Tá 19 4 2 13 29:77 14 IV. TŘÍDA SKUPINA B – 21. KOLO: FC Míč – Radětice 2:7 (0:2, 54. Hera, 89. Hála – 1., 77. a 81. Filip, 47., 67. a 84. Zeman, 61. Huptych, r. Čamra, 10), Borotín – FC HD2D 1:2 (0:0, 52. Świerczek – 79. Michalovič, 82. Geleta, r. Pinc, 60), Sudoměřice u B. – Řepeč-Opař. B 4:1 (2:1, 5., 34., 55. a 78. Štencl, r. Pechánek). 1. FC HD2D 18 13 1 4 59:22 40 3. Radětice 17 9 2 6 54:46 29 2. Sudoměřice 17 9 4 4 32:20 31 4. Božejovice 17 6 3 8 23:37 21 5. FC Míč 17 5 5 7 37:39 20 6. Borotín 17 5 4 8 40:46 19 7. Řepeč-O. B 17 2 3 12 18:53 9

Autor: Pavel Šácha