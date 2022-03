Popište gól, na který nikdy nezapomenete…

Dal jsem ho asi před třemi roky, když jsem byl s fanklubem repre v ukrajinském Lvově. Dal jsem úplně první gól reprezentace na tak velkém turnaji. Šlo o situaci ze třetí minuty zápasu, kdy z pravé strany letěl centr, já jsem si naběhl do pokutového území a z malého vápna jsem hlavou skóroval. Tenhle gól byl pro mě opravdu úplně nejvíc.

Jakého soupeře máte rád, a kde naopak hrajete nerad?

Těch soupeřů mám víc. Jsou to hlavně mančafty, ve kterých jsem předtím hrál. Když nastoupím proti nim, tak mě to opravdu asi nejvíc baví, protože mám na druhé straně hodně bývalých parťáků. No a ten nejhorší? Obecně jsou to týmy, kde hrají mladí a hodně naběhaní devatenáctiletí kluci. Proti těm se mi už hraje špatně…

Dokázal byste dát gól z půlky jako Patrik Schick?

Je fakt, že už jsem to několikrát zkoušel, ale zatím se mi to tedy ještě nepodařilo. Uvidíme, třeba se to jednou opravdu povede.

Koho máte radši: Messiho nebo Ronalda? A proč?

Když tak nad tím přemýšlím, tak Messiho. Přijde mi fotbalovější než Ronaldo. Fotbalovější asi není to správné slovo. Abych to neřekl špatně, ale za mě to není takový simulant. I když je na něj nějaký zákrok, tak se to snaží ustát a dál běžet s míčem. Je strašně dobře technicky vybavený a má šikovnou levou nohu. Takže kdybych si měl vybrat, jednoznačně Messi.

Sparta, nebo Slavie?

Tak určitě asi Sparta, jako Sparťan…

Pivo, nebo víno?

Spíš pivo.

Svíčková, nebo guláš?

Omáčky mám rád, ale asi si dám radši svíčkovou.

Moře, nebo hory?

Asi je mi to jedno. U moře je krásně, a na horách se člověk víc vyblbne.