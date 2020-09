K nadvládě ofenzivního fotbalu přispěl na Táborsku měrou vrchovatou také Jan Trčka, útočník plánského B-mužstva hrajícího okresní III. třídu. V premiérovém sezónním střetnutí na hřišti Sokola Vlkov obstaral sám všechny čtyři góly svého týmu, které však paradoxně na vítězství nestačili. Domácí totiž za stavu 2:4 nesložili zbraně a dvěma slepenými góly srovnali na konečných 4:4.

Husarský kousek plánského střelce to ovšem nikterak nezastínilo. Čtyřiatřicetiletý útočník má prostě na góly patent. Prokazoval to už v barvách FK Tábor, kde si zahrál divizi. Přes další angažmá (Chýnov, Český Krumlov) se dostal do Plané nad Lužnicí a byl několik let pevným článkem sestavy „áčka“ v krajských soutěžích. Zdravotní potíže a povinnosti při stavbě rodinného domu ho nakonec dovedly do B-týmu, v jehož partě se potkává s řadou dalších hráčů působících v minulosti ve vyšších soutěžích. Právě spoluhráčům přičítá zásluhu na parádním sezónním entrée. „Připravili mi takové pozice, že nebylo až tak těžké z nich dát góly,“ prohlásil. „Ve Vlkově je to přitom vzhledem k terénu těžké. Navíc jsme dlouho nevěděli, kolik nás bude. Naštěstí nám teď pomáhají kluci z dorostu, což nás opravdu těší,“ dodal Jan Trčka.

Bezprostředně po utkání pokladníkovi unikl, neboť odjížděl na dovolenou, ale příspěvku do klubové kasy za čtyři góly se nevyhne. „Zdeněk Fořt už mi volal, že si mám připravit peníze,“ přiznal.

Po slibném rozjezdu do sezony si plánský střelec sám pro sebe stanovil metu 15 vstřelených gólů, jeho fotbalové přání do budoucna je ovšem podstatně prostší. „Hlavně ať jsme zdraví a fotbal nás baví,“ uzavřel Jan Trčka s úsměvem.