V Putimi Mádl Team změří své síly s bývalých výběrem fotbalových reprezentantů ČR pod vedením pana Štěpána Philippa, dlouholetého fotbalového funkcionáře.

Oslavenec pozval do svého výběru hráče, s nimiž hrával, či řídil jejich zápasy jako rozhodčí, anebo je vedl jako trenér a funkcionář. Nebylo to jednoduché, protože začal svoji hráčskou karieru ve velmi mladém věku, což platí též o jeho kariéře rozhodčího a trenéra a funkcionáře. Mnoho spoluhráčů již nežije nebo již vůbec nesportují. Přesto se podařilo sestavit velmi zajímavý a určitě kvalitní výběr, v němž by měli nastoupit Zdeněk Křížek, Bohumil Mára, Jan Zušťák, Václav Mrkvička, Václav Zedník,Tomáš a Jan Pinterovi, Kamil Tobiáš, Josef Veselý, Sláva Rožboud, Míra Kadlec, Míra Soukup, Jiří Kladrubský, Luboš Pecka, Miroslav Čížek, David Kubiš, Leoš Gornický, Roman Pivoňka, o některých se ještě jedná.

Repre výběr budou tvořit mj. Ladislav Macho, Pavel Vašíček, František Štambacher, Jiří Sabou, Jiří Novotný, Jiří Ondra, Jiří Němec, Jiří Mlejnek , Tomáš Kuchař, Miroslav Kordule, Jiří Kabyl, Patrik Ježek, Radovan Hromádko a Pavel Fořt, rozhodčím zápasu bude Miroslav Grobár.

Petr Mádl je odchovancem rodných Prachatic, kde začal svoji hráčskou karieru v tehdy divizním Tatranu v 16 letech. Působil také v dresu ČZ Strakonice, v Jablonci, VTJ Karlovy Vary, VTJ České Budějovice, FK Chelčice a na kariéru zakončil ve Vlachově Březí.

Rozhodcovskou karieru zahájil v roce 1983, prvoligovým sudím se stal v roce 1990 a byl i na mezinárodní listině UEFA.

Po ukončení rozhodcovské kariery se vrhl na trenéřinu a funkcionaření a také na tomto poli se mu velmi dařilo. Především jeho zásluhou a za pomoci mnoha prachatických funkcionářů se Tatran Prachatice i jeho fanoušci mohli těšit z dvouleté účasti ve II.lize.

Ve své bohaté fotbalové kariéře rád vzpomíná na mnoho spoluhráčů i protihráčů a prožil mnoho zajímavých fotbalových příběhů. Ty určitě budou součástí besedy, která se uskuteční po utkání v Penzionu DIO Putim.