Pokud byste požádali některého z fanoušků o soupisku Sokola Borotín, jméno Vojtěch Novotný by se v jeho paměti zřejmě pohybovalo až pod výše uvedenými fotbalisty. A přece právě on v minulém kole soutěže všechny své známější spoluhráče zastínil a v zápase na půdě Červeného koně se mu podařil vskutku výtečný kousek.

Devětadvacetiletý záložník či obránce, který se v uplynulém ročníku IV. třídy nezapsal do střeleckých listin ani jednou, přispěl k další drtivé výhře v poměru 7:1 hattrickem. Ba co víc, své tři branky dokázal vtěsnat do rozmezí necelých sedmi minut. A protože se Vojtěch Novotný jednou trefil i do sítě Košic, kde nastartoval pozdější osmigólovou kanonádu favorita, rázem jeho jméno vidíme v čelních patrech aktuální střelecké listiny III. třídy.

Fakt, že takto zdrcující úder může budoucím soupeřům obstarat i hráč z „druhé borotínské vlny“, je pro trenéra současného lídra tabulky skvělou zprávou.