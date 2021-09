6. kolo: Radětice – Sokol Sezimovo Ústí B 4:0 (1:0, 28., 87. a 88. Vrchota, 70. Zelenka, rozhodčí: Hanzal – Třešňák, 30 diváků), Tučapy – Vlastiboř 3: 0 (0:0, 65. Klečacký, 75. Škrleta, 86. Lhotka z penalty, rozhodčí: Prchlík – Dvořák, 70 diváků), Dražice B – Meteor Tábor B 1:5 (1:3, 24. Běhoun – 13. a 25. Kolář, 55. a 73. Kromka, 2. Syrovátka, rozhodčí: P. Fiala – Váňa, 40 diváků), Ratibořské Hory – Řepeč-Opařany nehráno (hosté do Hor nepřijeli, o osudu zápasu rozhodne STK), Malšice – Březnice 2:2 (1:0, 8. a 79. Široký – 47. K. Kubíček, 59. Koňařík, rozhodčí: Dvořák – Třešňák, 50 diváků).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.