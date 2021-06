Slavnostnímu okamžiku bylo přítomno i několik slavných sportovních osobností. Tak například David Lafata přestříhával pásku a poté nastoupil v dresu Olešníku v exhibičním duelu proti domácímu Spartaku Trhové Sviny.

Pozvaný tým své hostitele nešetřil a vyhrál nad domácím Spartakem 1:5.

Na zápas se přišel podívat i někdejší hokejista Motoru České Budějovice a Jindřichova Hradce Zdeněk Šperger. Ten se usadil s rodinou v Trhových Svinech a do areálu Spartaku to měl z náměstí, kde nyní bydlí, co by kamenem dohodil.

Hokej už Šperger nehraje, rozhodně ale nelení. „S klukama si tady ve Svinech zahraji fotbal nebo tenis. Pořád se musím nějak hýbat,“ vypráví, jak žije v současnosti.

Není žádným tajemstvím, že fotbal v minulosti hrával. A s balonem mu to šlo velice dobře. Na přelomu osmdesátých a devadesátých pomáhal ještě na starém hřišti v I. A třídě Malši Roudné. Fotbal byl pro něj jako pro hokejistu dobrým doplňkovým sportem.

Už si stačil vyzkoušet i nový pažit doma v Trhových Svinech. „Trávník je měkoučký, což naprosto vyhovuje i mým kloubům. Je to prostě pecka,“ říká Zdeněk Šperger.

Do Trhových Svinů se přijel podíval na pozvání svého kamaráda Davida Štojdla, mimochodem předsedy místního fotbalového klubu, i Martin Latka.

Ten se k velkému fotbalu dostal v Českých Budějovicích. Svá nejlepší fotbalová léta ovšem prožil ve Slavii Praha. „Do jižních Čech se vracím často, protože v Hluboké nad Vltavou mám rodiče. Tentokrát jsem se vypravil i se synem,“ vyprávěl fotbalista, který má na kontě i jeden reprezentační start.

V současnosti už ale Martin Latka fotbal nehraje. Našel si jiného koníčka. „Táhne mě to na led, hokej se stal mojí novou vášní. Čtyřikrát týdně si chodím zahrát spolu s dalšími bývalými fotbalisty hokej do Říčan, kde Martin Altrichter postavil krásnou halu. Chodím tam, abych se zpotil a udělal si žízeň,“ nadšeně vypráví Latka.

Fotbal ale sleduje stále. Jak by ne, když spolu s dalším bývalým fotbalistou Karolem Kiselem vlastní agenturu, která zastupuje fotbalové hráče. „Celkově se staráme o přibližně třicet hráčů i hráček. Zastupujeme například reprezentanty Alexe Krále, Vladimíra Coufala nebo Jaromíra Zmrhala, z hráček něžného pohlaví pak Andreu Staškovou z Juventusu,“ říká o své práci Jihočech.

Pozorně sledoval první ligu a samozřejmě i výkony mateřského Dynama. „Řekl bych, že Dynamo se v lize zabydlelo a předvádělo slušné výkony. Vadí mi však, že už delší dobu se na jihu Čech nevychovávají žádné talenty. Přitom by to pro Dynamo měla být hlavní priorita. V současnosti ale mají mladí na Složišti slušné podmínky, tak snad nebudou odcházet mimo region,“ přeje si Latka.

Ke sportu vede Martin Latka i svého syna. „Baví ho to, je zapálený a to je hlavní. Nejsem však úplně přesvědčený, že to ve fotbale dotáhne vysoko. Rozhodující však podle mě je, aby děti měly nějaký režim, aby se uměly chovat v kolektivu, ctily nějakým způsobem autority a byly slušně vychované. Získají totiž návyky, které se jim budou v životě hodit.“