Možná by se narodil podstatně vyrovnanější výsledek, to by ovšem nesměli mít Sezimoústečtí v sestavě Martina Doubka. Právě on si totiž vzal vývoj střetnutí neochvějně pod svou režii, a když v 65. minutě přepouštěl své místo na trávníku Petru Sazmovi, měl na kontě čtyři vstřelené góly a jeho tým vedl nad hosty 4:1! Nebývalou střeleckou explozí na startu jara předčil svou podzimní produkci, kdy vytěžil z osmi startů za Sokol jen tři přesné zásahy, konkrétně dva do sítě Chyšek (4:2) a jeden v derby s Planou nad Lužnicí (2:3).