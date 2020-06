Pro mužstvo okolo Josefa Příhody, Martina Jasanského, Ondřeje Hačky, Martina Schöna, Tomáše Leštiny a dalších to byl už třetí duel. Po vysokých výhrách 7:1 v Trhových Svinech a 8:0 v Roudném, tedy na půdě předních celků krajské I. A třídy, hladce porazili i třeboňského účastníka krajského přeboru.

„Výsledek odpovídá dění na hřišti a nic na tom nemění fakt, že dva góly jsme dostali až v posledních pěti minutách,“ nehledal výmluvy trenér Jiskry Třeboň Karel Kladenský. „Dalo by se říct, že zatímco my běhali bez míče, soupeř hrál chytře a udělil nám lekci z produktivity. Bylo vidět, že tihle hoši si s balonem náramně rozumí. Třeba takový Jasanský nám dal branku á la Messi. Myslím, že by se tenhle soubor neztratil ani v horních patrech divize,“ podotkl.

Jiskra mnoho šancí neměla, za stavu 0:3 navíc Průcha neproměnil pokutový kop. A na druhé straně inkasovala hned tři laciné góly. „Jeden byl vlastenec jak vyšitý, další padl po kiksu brankáře, který neudržel míč, a opak jsme měli smůlu, když balon skončil v síti po tečované střele,“ krčí rameny Karel Kladenský.

Jiskra Třeboň – XI. jihočeských legionářů 0:5 (0:2)

Branky: Hačka, Jasanský, Vaněk, Svoboda, vlastní.

Tým z lázeňského města v sobotu 6. června vstoupí do Turnaje přátelství. V úvodním kole se představí na půdě Roudného (17 hodin). Jihočeské legionáře čeká už v úterý 2. června další přátelské utkání, tentokrát v Českém Krumlově (18 hodin).