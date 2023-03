Fotbalovým hnutím hýbe plánovaná reorganizace soutěží, která by přinesla jejich zeštíhlení. Jak se vy osobně díváte na tento krok? Už jsme na toto téma měli pracovní komisi na FAČR. Rozebírali jsme reorganizaci ze všech hledisek: sportovních, legislativních a ekonomických. Můj názor je takový, že náš současný fotbal reorganizaci jednoznačně potřebuje. Hlavním důvodem je úbytek klubů i hráčů především v dospělé kategorii. Od první B třídy dolů se z toho stávají téměř veteránské soutěže. Myslím, že pokud by ke změnám nedošlo, tak by nás to za nějakých tři až pět let dohnalo.

Nový návrh systému soutěží nepočítá právě s první B třídou. S tím jste ztotožněn?

Především na těch nejnižších úrovních je problém největší. Fotbal byl vždycky na vesnicích sportovní i společenskou událostí. Teď to ale upadá a kluby doslova umírají. Zeštíhlení soutěží by mělo přinést jejich zkvalitnění. Musíme na to ale kluby samozřejmě připravit.

Změny by se týkaly také republikových soutěží. Místo dvou skupin České ligy by byla pouze jedna.

Návrh, který je na stole, mi připadá rozumný. Každá řídící složka by pod sebou měla dvě úrovně soutěží. V některých okresech se s počtem týmů do dvou úrovní těžko vejdou a hůř to budou dávat dohromady. Tam také nejvíce křičí proti reorganizaci. Zástupci třetí ligy a divizí by naopak pomalu chtěli soutěže ještě rozšiřovat. Jenže tím se kvalita rozhodně nezvýší. Trochu alibisticky se schovávají za názor, že to tak chtějí kluby. Ale nás si jako své zástupce právě kluby zvolily, abychom se dívali také dopředu. Samozřejmě některé kluby reorganizaci nechtějí, ale je třeba brát v potaz i další hlediska. Například počty rozhodčích a peníze na ně. Je trošku krátkozraké rozhodovat se jenom podle toho, co je výhodné pro nás teď a tady. Je jenom třeba najít ten správný model. Tenhle je rozumný. Teď už bude na těch úplně nejvyšších patrech, aby rozhodla a dobře vykomunikovala, proč ke změnám dochází.

Ohlasy z jihočeského fotbalového krajského přeboru

Nové by mělo být také názvosloví soutěží, které by měly být pojmenované od první po osmou ligy. Je to podle vás dobrý nápad?

To byl jeden ze základních požadavků FAČR, aby se soutěže takhle jmenovaly. Mně osobně to přijde logické a souhlasím s tím.

Součástí reorganizace by mělo být také navýšení členských příspěvků. Souhlasíte s ním?

Jsem jednoznačně pro. Příspěvky se už dlouho nezvyšovaly a vzhledem k inflaci je to logický krok. Pokud by se příspěvky navýšily o sto procent, to znamená u mládeže ze sta korun na dvě stě a u dospělých ze dvou stovek na čtyři, tak je to pro mě rozhodně akceptovatelné. Vzhledem k tomu, jak se všude navyšují ceny a co všechno platí třeba rodiče svým dětem jinde, tak je ideální krok to teď udělat. Jednou ročně zaplatit takovou částku není nic zásadního. Jsem pro, ale ještě se o tom povede debata. Já tento návrh podpořím, ale zároveň budu chtít, aby se alespoň osmdesát procent z vybraných peněz z příspěvků vracelo zpět do okresních svazů, které dostávají až ostudně málo financí. Aby mohly dělat rozvojové projekty, nábory a podobně.

Před rokem jste si v rozhovoru posteskl, že v krajském výkonném výboru nejste naladěni na jednu notu. Zlepšila se tato situace?

Částečně určitě. Ještě pořád to není optimální, ale lepší to je. Řekl bych v normálu.

Před rokem odstoupilo po podzimní části Sezimovo Ústí z krajského přeboru. V této sezoně potkal podobný osud béčko Soběslavi v první B třídě, problémy měly na podzim i Nemanice. Máte signály, že by na jaře mohlo některý z týmů také něco podobného postihnout?

Věřím, že ne. Jarní část dojedeme v plném počtu, o tom jsem přesvědčen. Nemanice musím hrozně moc pochválit, že to nevzdaly. Využily dorostence, dostávaly dardy, ale klobouk dolů, že to nezabalily.

Ohlasy z fotbalového víkendu na jihu Čech - ČFL a divize

Trápí vás nadále trochu napjatá situace s nedostatečným počtem rozhodčích v kraji?

Situace s rozhodčími je nadále napjatá. V kraji stále nejsme schopni obsadit všechna utkání. V prvních B třídách využíváme sudí z okresů a přesto musí někde na lajnu i laici z domácích klubů. Máme podstav kolem třiceti rozhodčích na kolo. Probíhá svazová kampaň na nábor nových sudích, ale ti budou začínat v okresech. Když se tam objeví šikovní kluci, tak se po půlroce nebo roce posunou o kus dál. Tenhle model je podle mě správný. V kraji jsme také udělali naši interní kampaň. Natočili jsme videa, chceme oslovit starší hráče. Zveme kluky, aby šli pískat. Uvidíme, jestli to zabere. Jsme také domluveni, že některé osobnosti odřídí jeden zápas. Třeba Erich Brabec, Honza Zušťák nebo hokejista Kuba Kovář.

Podařilo se vám pozvednout úroveň krajského poháru. Bude se jeho finále opět hrát na ligovém stadionu Dynama na Střeleckém ostrově?

Máme radost, že se nám podařilo pohár pozvednout. Jednadvacet účastníků proti loňským pěti, to je velký posun. Jsme předběžně domluveni s majitelem klubu panem Koubkem, že finále bude opět na Dynamu. Termín bude stanoven podle toho, kdy Dynamo skončí v lize. Povedlo se nám pozvednout i pohárovou soutěž dorostu a žáků. Loni vítězové dostali vstupenky na zápas naší reprezentace, letos pojedou na mezinárodní turnaj v rámci Evropy.