„Přesné statistiky si nevedu, ale myslím, že tohle je můj rekord za sezonu. Musím za to poděkovat skvělým spoluhráčům,“ zmiňuje sympaticky.

Jak sám podotýká, díky své rychlosti těží především z brejkových situací, jeho předností je i dobrý výběr místa v pokutovém území.

„Dynamika už trochu chybí, protože ani v jednom koleni již nemám přední křížové vazy, ale snad to ještě nějakou dobu vydrží,“ přeje si odchovanec klubu od Javořice, jenž si zahrál i v jindřichohradeckém dresu, budějovickém Dynamu a také za mládežnické reprezentační výběry do 15 a 16 let.

„Mohl jsem to určitě dotáhnout dál, ale byl jsem mladý a hloupý,“ tvrdí.

Přestože nabídek vyzkoušet si vyšší soutěže měl i v poslední dekádě několik, zůstává studenským patriotem.

„Ale je to také kvůli zdravotnímu stavu. Kvůli zmiňovaným kolenům jsem schopen odehrát o víkendu zápas, ale pak se celý týden zase dávám dohromady. Ve vyšších soutěžích by bylo zapotřebí víc trénovat, a to já už nedávám,“ říká Libor Dvořák.

Vyhlášený kanonýr i přesto už netrpělivě vyhlíží další sezonu.

„Dávat góly mě baví, jsem rád, když mohu být spoluhráčům prospěšný. Těším se, že absolvujeme další povedenou sezonu. Velkou zásluhu na tom má trenér Petr Adamec. Nevím, jestli by bez něho fotbal ve Studené takhle fungoval,“ prohlásil nejlepší střelec krajských soutěží.

Nejlepších střelci krajských soutěží na jihu Čech

KP: David Růžička (Č. Krumlov) 21 gólů

I. A sk. A: Viktor Kadlec (Roudné) 25

I. A sk. B: Michal Brůžek (Kovářov) 22

I. B sk. A: Aleš Prokop (Kamenný Újezd) 37

I. B sk. B: Petr Baloušek (Strakonice B) 28

I. B sk. C: Jan Stoszek (Jistebnice) 25

I. B sk. D: Libor Dvořák (Studená) 38