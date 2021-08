Jeho jméno bylo v předsezonních předpokladech poměrně často skloňováno v souvislosti s úzkým okruhem favoritů, několik nečekaných odchodů ovšem hodnotu jeho postupových akcií přece jen oslabilo.

Stejně to vidí i jeden z trenérů záložního výběru Táborska Miroslav Jelen. „Do Karviné nám odešel Římanek, do Soběslavi Hájek, do Rakouska Brabec a do Týna nad Vltavou Dumbrovský (ten nyní zkouší štěstí v třetiligovém Písku – pozn. aut). Jediným, kdo k nám přišel, je Luboš Jansa z Rakouska,“ rekapituluje kouč změny ve stálém kádru B-mužstva. „Před zmíněnými odchody jsem věřil, že budeme hrát o postup, nicméně zásah do kádru byl velký, takže musím své mínění přehodnotit. Chtěli bychom se pohybovat někde uprostřed tabulky,“ odkrývá přece jen skromnější plán Miroslav Jelen.

Také ve vývoji jeho mladých svěřenců zanechala covidová výluka povážlivou trhlinu. „Já osobně jsem se domníval, že se jarní část soutěže odehraje, nicméně už někdy na konci února bylo jasné, že tomu tak nebude,“ nechal se slyšet. „Po dobu zákazu fotbalu jsme se snažili, aby kluci alespoň něco naběhali sami. Po rozvolnění jsme najeli na běžný cyklus s třemi tréninky týdně a odehráli jsme i jeden přátelský zápas,“ ohlíží se lodivod B-týmu FC MAS za specifickým jarním obdobím.

V tuto dobu už nabrala program táborského celku standardní předsezonní ráz. „Přípravu na nový ročník jsme zahájili 12. července. Až do konce měsíce jsme trénovali čtyřikrát v týdnu a naplánovali jsme si několik přípravných utkání,“ informuje Miroslav Jelen. „Tréninků se účastní zhruba pětasedmdesát procent hráčů z kádru, někteří ještě mají dovolenou. V srpnu jsme najeli na tréninkový cyklus třikrát týdně,“ dodal.

V otázce síly a ambicí jednotlivých soupeřů v nové přeborové sezoně nechce trenér zálohy Táborska předjímat. „Rozlosováním jsme se nezabývali. Je těžké nyní určovat favority nebo aspiranty na sestup, protože nikdo neví, co s týmy ta dlouhá covidová pauza udělala. Nicméně si myslím, že úroveň bude slabší napříč všemi amatérskými soutěžemi,“ domnívá se Miroslav Jelen.

Kádr FC MAS Táborsko B

Brankáři: Petr Lukeš.

Obránci: Michal Mácha, David Fišer, Lukáš Mikuláštík, Jan Pajer, Radek Voneš, Lukáš Koblasa.

Záložníci: Filip Kabeš, Matyáš Ott, Jan Činčura, Matěj Kolář, Marek Škrleta, Luboš Jansa.

Útočníci: Jan Zeman, Jakub Marcolla.

Trenéři: Miroslav Jelen, Pavel Vesecký.