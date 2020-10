Fotbalové soutěže v celé republice se chystají ulehnout k nepříjemnému koronavirovému spánku. Ještě předtím ovšem stihly odkrojit ze svého nejistého programu další podzimní dílky. Platí to také o Ondrášovka jihočeském přeboru mužů, kde v sobotu zasáhla do boje i mužstva Táborska B a Milevska.

Emmanuel Tolno (vlevo) se v utkání FNL proti vedoucímu Hradci Králové prosadil, na hřišti Blatné vyšel naprázdno. | Foto: Jan Škrle

Prvně jmenovaný tým z táborského regionu využil přestávky ve Fortuna národní lize a vyrukoval na domácí Blatnou s několika áčkovými pendly, cestu k bodům mu to ale neotevřelo. Už od 13. Minuty se sice těšil z vedení po zásahu senegalského novice Ndiayeho, po necelé čtvrthodině ale Kubiš vyrovnal a po přestávce strhl proměněnou penaltou vedení na stranu blatenské družiny. Parta z Táborska už na to za zbylých čtyřicet minut hry nestihla zareagovat a po dvou shodných výhrách s Milevskem a Lažišti (4:1) zapsala do svých přeborových statistik porážku 1:2.