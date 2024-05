Po čtvrthodině totiž přišel skutečně intenzivní a vytrvalý liják. „Trošku jsem čekal, že se utkání na chvíli přeruší. Rozhodčí však měli jiný názor. Ale bylo to pro obě strany stejné a hlavně, že jsme to přežili bez zranění. V takovém počasí už bychom se však prosazovali těžko,“ připustí. „Pokud by byl nerozhodný stav, tak by z toho mohlo být zbytečné trápení.“ Nakonec Olešník přidal ještě další dva góly ve druhé půli a výsledkem bylo pohodové vítězství 4:0. „Rozdíl ve skóre mohl být i větší, nicméně jsme spokojeni. Úplně hlavní je ale to, že nás fotbal baví a máme z něj radost,“ zdůrazní.

Postupové oslavy Hluboké se v Roudném nekonaly, Váchu zaskočil karetní mariáš

Přestože pršelo skutečně hodně, hřiště zůstávalo ve výborném stavu. „V Olešníku se o hřiště výborně starají, je perfektně nachystané a snese hodně vody, takže to hru až tolik neovlivňovalo. Hřiště drželo, ale nepříjemný byl hustý déšť sám o sobě,“ oceňuje práci olešnické trávníkářské čety.

Olešník se po porážkách s největšími rivaly Roudným a Hlubokou na jaře rozjel a vyhrál už osm zápasů v řadě. Drží si tak lichotivou druhou příčku v tabulce. „Možná jsme měli smůlu v tom, že ty papírově nejtěžší soupeře jsme měli na začátku sezony, protože rozjezdy máme trochu pomalejší. Až potom si to vždycky nějakým způsobem sedne a výsledky děláme. Je to příjemné, ale priority jsou někde jinde,“ dodá.

Jakub Kalášek je odchovancem českobudějovického Dynama, ale za áčko nejsilnějšího jihočeského klubu si nezahrál. „V Dynamu jsem byl do staršího dorostu. Když jsem přecházel do mužů, tak jsem měl trošku smůlu, protože jsem si přetrhl křížový vaz a rok jsem nehrál,“ vysvětluje.

Olešník i v silném dešti potvrdil doma roli favorita a Rudolfovu dal čtyři góly

Místo do áčka černobílého klubu tak zamířil do Táborska. „Přišel jsem tam v období, kdy se Tábor spojoval se Sezimovým Ústím. Vyzkoušel jsem si tam druhou ligu a pak jsem hrál čtyři roky třetí ligu v Písku. Tam jsem si zranění obnovil a myslel jsem, že definitivně ukončím kariéru,“ vzpomíná. Jenže přilétlo laso z Olešníku a zkušený fotbalista přece jen kývl. „Ale s tím, že třeba ani nic neodehraji. A nakonec jsem tady už šestou sezonu,“ usměje se.

Ve vesničce na Blatech našel zase fotbalovou radost. „Kvůli pracovnímu vytížení stíhám jenom páteční trénink, ale naši mladí kluci trénují dvakrát v týdnu. Hlavně však máme skvělou partu, což dneska dělá také hodně. Scházíme se v relativně velkém počtu, to tady také nebývalo úplně zvykem, takže máme kým mužstvo doplnit, když nám někdo vypadne. A pak je tady ještě bonus zahrát si v jednom týmu s Davidem Lafatou. Na to hlavně ti mladší hráči docela slyší, když je trenér osloví, protože takovou příležitost jen tak někdo nedostane. Od Davida, ale i od dalších kluků, se mohou učit. Po většinu sezony je fotbal z naší strany docela kvalitní,“ uzavírá jedna z největších osobností současného krajského přeboru David Kalášek.