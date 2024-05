Svými góly táhne Hlubokou za postupem do divize. Tomáš Tauber (29 let) prožil krásné časy…

Skupina B 1. A třídy je letos hodně vyrovnaná a sestupem je stále ohrožena celá dolní polovina tabulky. Chýnov uhrál v posledním kole mimořádně cenné tři body se třetími Dačicemi, když po poločase prohrával 0:1, ale nakonec zápas otočil a zvítězil. „Hrozně cenná výhra, body jsme nutně potřebovali, protože spodek tabulky je strašně vyrovnaný. Sestupem je ohrožená celá řada klubů. Byla to velká euforie, že se nám podařilo utkání otočit. Už jsme v to skoro ani nedoufali, ale drželi jsme se trenérovy taktiky a nakonec to vyšlo,“ neskrývá nadšení z vítězství nad silným soupeřem Filip Zadražil.

Právě on byl pět minut před koncem po rychlém brejku autorem vítězného gólu a byl to jeho šestý v sezoně. „Bylo to po skrumáži v našem vápně. Obránce odkopl míč dopředu, šle jsem za ním a povedlo se mi utéct dačickému obránci. Pak už jsem se jenom modlil, abych to dobře trefil. Nejsem totiž od přírody střelecký talent a moje úspěšnost v podobných situacích není velká,“ směje se. Trefil to ale parádně k tyči. „Radost to byla veliká. Užil jsem si to. Byl mokrý trávník, tak jsem se pak sklouzl před jásající tribunou,“ popisuje radostný moment.

Sestupy v prvních třídách jsou závislé na vyšších soutěžích, ale je pravděpodobné, že dolů půjdou poslední dva týmy. „Nějaký bodík ještě určitě bude třeba. Kromě Nové Včelnice, která je za námi, nás čekají tři duely se soupeři z popředí tabulky. Ale soutěž je letos skutečně hodně vyrovnaná a bodovat se dá s každým,“ je přesvědčen.

Starší z bratrské dvojice Zadražilů je chýnovský patriot a kromě kratičké epizody ve starších žácích v tehdy ještě Spartaku Sezimovo Ústí hrál vždycky jenom v mateřském klubu. „Tehdy jsem byl v okresním výběru, kde si mě vyhlédli trenéři Sezimova Ústí. Bylo to asi rok předtím, než se Sezimák spojil s Táborem. Ale necítil jsem se tam dobře a ani parta tam nebyla nic moc, i když jsem docela hrál. Nepřinášelo mi to radost, tak jsem se vrátil do Chýnova,“ vrací se ke své jediné mimochýnovské epizodě.

Doma je spokojen a žádné nabídky z jiných klubů neřeší. „Ani nemusím, protože žádná nepřišla,“ rozesměje se. „V Chýnově jsem spokojený. Máme dobrou partu a já osobně nemám ve fotbale žádné ambice. Hraji ho primárně pro zábavu a první A třída je pro mě ideální soutěž,“ ujistí.

Jinak to má s fotbalem jeho mladší bratr Adam, který je profesionálním hráčem a na jaře se stal gólmanskou jedničkou prvoligového Hradce Králové. „Termíny našich zápasů se dost potkávají, ale párkrát jsem se na bráchu podívat byl a moc jsem si to užil. Bylo to super, výborné zápasy, navíc v Hradci je krásná nová aréna. Jsem na něj pyšný a moc mu přeji, aby se mu i nadále takhle dařilo. Kdyby se jim v Hradci povedl postup do Evropy, tak by to bylo něco mimořádného,“ fandí svému mladšímu sourozenci.

Cesta za pozicí jedničky v Hradci ale nebyla pro Adama Zadražila vůbec jednoduchá. „Měl to těžké, dlouho nikde nebyl jako první gólman. V Táborsku mu vždycky přivedli někoho odjinud, v Plzni měl zase neotřesitelnou pozici Staněk. Až když přišla nabídka z Hradce, tak jsem věřil, že by to konečně mohlo vyjít. Adam chytil příležitost za pačesy a teď se mu daří. Jak už jsem řekl, držím mu palce, ať mu to vydrží co nejdéle.“

U Zadražilů je jasné, že Filip v mládí musel minimálně čichnout k motokrosu. „Jezdil jsem od šesti do nějakých jedenácti let. Ale byl jsem hodně opatrný, a tak se závodit prostě nedá,“ usměje se při vzpomínce na své motokrosové začátky. „Určitě nelituji, že jsem skončil. Ale motokros je krásný sport, rád se na něj dívám a obdivuji kluky, co na motorkách v terénu dovedou. Teď jsem se byl podívat na mistrovství republiky v Pacově. Ale jinak doma už mám motorku jenom na silnici. Suzuki supermoto, máme s bráchou oba stejnou a je to takové na vyblbnutí,“ uzavře.