SK SIKO Čimelice – FC ZVVZ Milevsko 2:2 (1:1)

Branky: 25. Hegenbart, 72. vlastní Kálal – 29. Barda (PK), 73. Hejl. ŽK: Pšenička – Velek. Diváci: 100. Rozhodčí: Vican – Dunovský, Žemlička.

Tomáš Smrčina, trenér Čimelic: "V utkání jsme byli asi silnější na míči, ale bylo to tak jenom po vápno. Žádné extra velké šance tam nebyly. Výsledek odpovídá průběhu zápasu. Soupeř se spíše snažil hrát na brejky. Byl zatažený, hrál v hlubokém bloku a čekal po dlouhých nakopávaných míčích na brejky. My se snažili více kombinovat, ale jak jsem říkal, jen po vápno. Uvnitř to bylo takové jalové. Hlavně jsme dostali úplně zbytečné góly. V prvním případě jsme šli do skluzu ve vápně a je z toho penalta. Druhý gól jsme dostali po rohu, když nevyskočíme s protihráčem. Měli jsme to zkrátka dohrát do tří bodů."

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Na zápas s Čimelicemi se dá říci, že už jsme byli v lepší sestavě než v předešlých zápasech. Domácí byli bez bodu a věděli jsme, že konečně budou chtít bodovat. Začali jsme dobře, vytvořili si dvě šance a z toho trefili tyč. Ale bohužel hned z protiútoku jsme inkasovali. Poté domácí měli míč více na svých kopačkách a hrozili hlavně z pravé strany. Naštěstí pro nás byl ve vápně faulovaný Kutil a Barda se z penalty nemýlil. Druhý poločas jsme byli lepším týmem, ale ani jednu šanci jsme nevyužili a po zaváhání Kálala jsme opět prohrávali. Nicméně po rohovém kopu na konečných 2:2 srovnal po dlouhé době uzdravený Hejl."

Tatran Prachatice - Jiskra Třeboň 3:2 (3:1)

Branky: 2. Hušek, 9. Pecka (PK), 10, Iliev – 19. Hromádka, 79. Tůma (PK). ŽK: Jakub Rauscher, Iliev, Sova – Hromádka, Průcha, Tůma, Kubata. Diváci: 100. Rozhodčí: Kollmann – Klátil, Ondřej.

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Na soupeře jsme se připravili dobře takticky a hlavně jsme v prvních deseti minutách provedli to, co jsme si řekli v kabině. Míra efektivity byla obrovská. Klíčovým momentem utkání byl gól na 3:1 z trestného kopu před vápnem. Kdybychom půli uhráli 3:0, asi by se to pak jen dohrávalo, takto to ale zase bylo zajímavé pro fanoušky. Pro nás trenéry už ne. Do kontaktního gólu z penalty jsme asi i ve druhé půli měli míč více pod kontrolou než soupeř. Vypadalo to, že se zápas dohraje 3:1. Měli jsme tam ještě pár šancí, soupeř myslím jednu a vše vypadalo v klidu. Po penaltě to začalo být oboustranně nervozní. My mohli rozhodnout z brejku, oni tam měli nějaké závary. Celkově bych řekl, že jsme vyhráli zaslouženě. Minimálně za tu efektivitu v úvodu zápasu. Kluci to odpracovali dobře."

Petr Skála, trenér Třeboně: „Nezachytili jsme začátek, v desáté minutě jsme prohrávali 0:3 a vypadalo to na ručník. První dva zápasy jsme neinkasovali, možná k tomu hráči přistoupili lehkovážně, nevím… Naštěstí jsme se brzy vzpamatovali, vyrovnali hru a vstřelili i branku. Po přestávce jsme měli mírnou územní převahu, ale nějaké vyložené šance jsme si nevytvořili. Dokázali jsme už jen snížit z penalty. Těšit nás může aspoň to, že po studené sprše z úvodu jsme zápas dohráli důstojně.“

FC MAS Táborsko B – Olympie Týn nad Vltavou 7:1 (2:0)

Branky: 8., 60, 70. a 73. Ott, 18. Škrleta, 48. Drozd, 82. Lukeš – 87. Stoklasa. ŽK: 3:4 (Ott, Mácha, Škrleta – Maxa, Dumbrovský, Vachuta, Liška). Rozhodčí: Lepič – Němec, Mach. Diváků: 68.

Miroslav Jelen, trenér Táborska B: „Zápas nám vyšel po všech stránkách. Byli jsme celých devadesát minut lepším týmem. Naši mladíci hráli drze, odvážně a nešetřili krokem. Odměnou jim bylo vysoké vítězství, přičemž jsme ještě nějaké další šance zahodili. Matyáš Ott byl nezastavitelný; kdybychom ho ke konci nestřídali, tak by snad ještě nějaký gól přidal.“

Jan Meidl st., vedoucí mužstva Týna: "Nezachytili jsme začátek utkání a rychle jsme prohrávali 0:2. O dva góly, jsme prohrávali po první půli. Chtěli jsme ve druhém poločase s výsledkem ještě něco udělat, ale další chyba nás srazila. Dostali jsme třetí gól abylo po zápase. Domácí byli běhaví a snažicí, což nám nevyhovovalo."

Václav Mareš, trenér Týna: "Co jsme předvedli v Táborsku, to nemá s fotbalem nic společného. Takové školácké chyby, které mi dokážeme udělat v zápase, jsou pro mě nepochopitelné. Pokud takhle chceme pokračovat tak neuspějeme nikde."

TJ Blatná - SK Rudolfov 0:3 (0:1)

Branky: 19. a 53. Vejvar, 88. Novotný (PK). ŽK: Bláha, Hlaváč, Čadek (všichni Blatná). Diváci: 200. Rozhodčí: Němec – Přibyl, Panský.

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "Rudolfov má zkušený tým, a to tentokrát nehrál Pouzar. Přesto jsem doufal jsem, že na domácím hřišti zabojujeme o body. Ale když se spojí fakt, že jsou tři kluci na dovolené, k tomu nezkušenost týmu, kvalita hostů, tak to vyjde tak, jak to vyšlo. První gól dostaneme po rozehrané rohu, kdy hráči nezareagují a dostaneme gól po centru na zadní tyč. Sice jsme si vytvořili pološance, například Jiřinec trefil po přehození gólmana břevno, ale hosté měli šancí více, dostávali se před bránu krásnými průnikovkami. Také trefili břevno. I druhý gól jsme dostali po jednoduché situaci, kdy hráči nedokáží zvládnout situaci jeden na jednoho a pozdě přistoupí k hráči. Prakticky bylo v té chvíli rozhodnuto. Hru jsme pak ještě trochu otevřeli ve snaze korigovat výsledek, ale po faulu jsme z penalty dostali třetí gól a bylo rozhodnuto. Výsledek odpovídá kvalitě na hřišti, hosté si odvezli zasloužené vítězství."

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Loni jsme v Blatné nešťastně prohráli a jeli jsme tam s respektem. Ale zápas se nám povedl. Podařilo se nám dát dva góly a výsledek jsme pojistili z penalty. Nakonec jsme přivezli přesvědčivé vítězství."

SK Jankov - FK Protivín 2:0 (1:0)

Branky: 38. Prenner, 84. Kollár. ŽK 1:0 (P. Řehoř). Diváci: 176. Rozhodčí: Žemlička - Kaštánek, Lepič.

Petr Maxa, vedoucí týmu Jankova: "V prvním poločase utkání, ve kterém byla spousta šancí, zlobil domácí obranu nejvíce rychlý Říha. Jako první však měl obrovskou šanci hostující Kasík po Vorlově centru, ale skvěle zakročil Komárek. V protivínském dresu postupně neuspěli ani Hrachovec, ani Říha, na domácí straně zase nebylo přáno Voráčkovi ani Řehořovi. Skóre se tak měnilo až ve 37.minutě, kdy Barbotkin nejprve zlikvidoval šanci Voráčka, ale na dořážku Pavla Prennera už byl krátký. Protivín se z branky radoval ve 40. minutě, ta však z důvodu ofsajdu uznána nebyla. Nebezpeční hosté měli po změně stran další šance, ale v koncovce se trápili a gólman Komárek měl svůj den. Rozhodnutí přišlo šest minut před koncem, kdy po Bendově přihrávce uklidil míč k tyči velice zkušeně Martin Kollár. Ještě předtím nastřelil Mizera břevno. Měli jsme velkou kliku a pochvalu zaslouží gólman Komárek, který nás několikrát podržel. Protivín si paradoxně vytvořil více šancí než v minulých zápasech Olešník s Krumlovem, ale dát gól mu nebylo souzeno. My jsme si pro tři body došli upracovaným výkonem, ale věřím, že nás to nakopne k lepším výkonům."

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Kdybychom hráli ještě celou noc, tak gól stejně nedáme a proto domácí zaslouženě vyhráli. Jak jsme šťastně vyhráli v Čimelicích, tak jsme dneska nešťastně prohráli v Jankově. Myslím, že jak na držení míče, tak i na šance jsme na tom byli lépe než domácí, ale kvalita zakončení rozhodla o výsledku. Přes prohru bych chtěl pochválit celý tým za výkon a snahu, ale doufám, že se z tohoto zápasu ponaučíme a v dalších zápasech se nám to vrátí."

FK Olešník - Sokol Sezimovo Ústí 2:0 (0:0)

Branky: 75. Szó z pen., 89. Toth. ŽK 2:3 (Lafata, Nohava - Říha, Pufr, Škarda). Diváci: 150. Rozhodčí: Albert - Peterka, Krčín.

Roman Chlumecký, trenér Olešníka: "Sezimovo Ústí bylo velmi nepříjemný soupeř. Povedlo se nám ho zlomit až z penalty čtvrt hodiny před koncem. Cením si třetí nuly ve třetím utkání, ale už je třeba myslet dopředu a připravit se na dalšího soupeře."

Milan Barteska, trenér Sokola Sezimovo Ústí: „Mrzí mě, že jsme se ještě ani jednou nesešli v plné síle. Je to krajský přebor, ale pokaždé se nám někdo omluví, že něco má. Co se týče samotného zápasu, kluci ho odbojovali, a už to alespoň nějak vypadalo. Snad se od něj v příštích kolech odrazíme k nějakým lepším výsledkům.“

Junior Strakonice - TJ Osek 2:2 (0:0)

Branky: 49. a 84. Šimek – 51. a 68. Hoch. ŽK: 5:1 (Krýsl, Zopubek, Říha, Funda, Lízal – Rybák). Diváci: 262. Rozhodčí: Žurek – Brom, Jevčák.

Luděk Cimrhanzl, trenér Junioru Strakonice: "V konečném součtu je to pro nás dobrý bod se silným soupeřem. Byli jsme poměrně dobře připraveni. Hráli jsme v první půli více z defenzivy, přesto jsme si vytvořili nějaké příležitosti. Ve druhé půli jsme se dostali do vedení, ale během minuty o něj zase přišli. Je to škoda, gól mohl obraz hry trochu změnit a soupeře znervoznět. To se nepovedlo. Navíc jsme pak po chybě inkasovali podruhé, když soupeř po centru skóroval hlavou. Vypadalo to špatně. Hrálo se za neustálého deště na těžkém terénu, ale podařilo se nám z jedné situace vytěžit vyrovnávací gól. Měli jsme tam ještě nějaké standardky. Bod byl spravedlivý. Doma jsme chtěli samozřejmě všechny tři, ale soupeř byl velmi kvalitní."

Josef Mráz, trenér Oseka: "První půle byla celkově vyrovnaná. Ve druhém poločase jsme byli lepší. Po chybě jsme dostali gól, ale my vzápětí po trestném kopu vyrovnali. Po krásné akci jsme pak šli do vedení a měli další tři šance, po kterých jsme měli náskok zvýšit. Nedali jsme a soupeř po naší chybě vyrovnal. V poslední minutě jsme měli další příležitost. Z mého pohledu trochu zklamání, protože jsme měli vyhrát. Zvláště ve druhém poločase jsme byli lepším týmem, ale umíráme na neproměňování šancí. Podobné to bylo před týdnem s Blatnou. Musíme se v tomto směru zlepšit.

Slavoj Český Krumlov - TJ Dražice 5:1 (4:0)

Branky: 9., 18. a 40. Růžička, 24. Tůma, 87. Strapek – 55. Stuchlík (pen.). ŽK: 1:1 (Kabele – Turek). Rozhodčí: Izugrafov – Dunovský, Talíř. Diváci: 185.

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „Skóre 4:0 po první půli je dost vypovídající. Dražice nepřijely s defenzivní taktikou, což jim slouží ke cti, ale to se jim nevyplatilo. My totiž dávali góly po pěkných kombinacích z rychlých protiútoků. Po přestávce už soupeř zavřel obranu, takže jsme to měli složitější, nicméně s výkonem, který jsme ve druhém poločase předvedli, příliš spokojený být nemohu. Pod dojmem náskoku jsme si zřejmě mysleli, že už se nám nemůže nic stát a že to půjde samo, což samozřejmě není pravda. Udělali jsme i nějaké chyby a hosté navíc snížili z penalty. Na hřišti přibylo faulů, mluvení, hra byla často přerušovaná. Přesto jsme ještě v závěru jednu branku přidali. Růžička, který zůstal naším jediným čistokrevným útočníkem, hattrickem potvrdil, že si to správné místo k zakončení umí najít a góly dávat dokáže. Dvakrát se trefil i minule v Protivíně.“

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Stále nás trápí absence. Oproti přechozímu domácímu utkání jeli k zápasu oslabení o další tři hráče. Výsledek vypadá jednoznačně, ale pro nás je vyloženě krutý. Chtěli jsme v Českém Krumlově hrát pozorně z obrany a chodit do brejků, ale bylo to přesně naopak. Snažili jsme se tvořit hru, ale byli jsme hrozně nedůslední a špatní v obraně, z což nás domácí trestali z brejků. Ve druhém poločase se hrálo v podstatě jen na polovině soupeře. Dali jsme gól z penalty, trefili dvakrát břevno a velkou šanci neproměnil Mareš. Jak už jsem řekl, konečný výsledek průběhu hry příliš neodpovídá.“