Jihočeský krajský fotbalový přebor pokračoval o víkendu dalším kolem. Ve šlágru kola vedoucí Jindřichův Hradec rozstřílel Hlubokou na domácím hřišti 7:1. Na druhý Olešník, který doma přehrál Třeboň, má náskok čtyř bodů. Poslední Prachatice překvapily výhrou v Trhových Svinech.

Fotbalový KP: Junior Strakonice - ZVVZ Milevsko. | Foto: Jan Škrle

FK Jindřichův Hradec 1910 – TJ Hluboká nad Vltavou 7:1 (6:0)

Branky: 3., 7., 28. a 32. F. Votava, 20. vlastní (Antoš), 43. a 57. Janák – 50. Antoš. ŽK: 1:2 (Madar – Kössl, Rubick). Rozhodčí: Albert – Dimitrov, Nedvěd. Diváci: 120.

J. Hradec: Hulík – M. Völfel, Koktavý (37. J. Madar), Rejthar, Hauser (63. Fical) – F. Waník, J. Jaroš (74. Toman), R. Mischnik, Škarda (63. Strejček), Janák – Votava.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Z naší strany to byl poločas snů. Soupeře jsme nenechali rozehrát a vysoko jsem jej napadali. Náš důraz a agresivita Hluboké nevoněly. Velmi brzy jsme vedli, navíc jsme v první půli dokázali proměnit téměř každou šanci. O přestávce jsme si říkali, abychom nepolevovali. Sice jsme záhy inkasovali gól po rohovém kopu, ale brzy jsme přidali sedmý a pak už se utkání víceméně dohrávalo. Musím kluky pochválit, že k velmi důležitému utkání přistoupili velice zodpovědně, hráli s chutí a hosté asi ještě teď neví, kde jsou. Skvělý zápas odehrál kapitán Filip Votava, opravdu mu to sedlo a vstřelil čtyři branky. Nyní už se však musíme soustředit na další utkání na půdě posledních Prachatic, abychom v naší snaze nepolevili a také tento duel zvládli.“

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Utkání se nám hrubě nevydařilo. Od samého začátku bylo patrné, které mužstvo chce v utkání získat tři body, a my jsme to bohužel nebyli. Jindřichův Hradec nastoupil ve vysokém nasazení a touze po vítězství, o kterém rozhodl prakticky v první dvacetiminutovce. Neudržitelný Votava si dělal s naší obranou, co chtěl, a sám vstřelil pět gólů. Naši hráči působili jak při modelovém utkání a vytvořili hráčům soupeře statického sparingpartnera. Škoda, že jsme nezvládli utkání, na které jsme se tolik těšili, ale bohužel tak to ve fotbale někdy bývá. Gratulujeme domácím k vítězství."



FC AL-KO Semice – TJ Osek 2:1 (1:1)

Branky: 39. P. Keclík, 73. Listopad – 24. (pen.) J. Říský. ŽK: 2:0 (Blažek, P. Keclík). Rozhodčí: M. Vican – Boček, R. Šťastný. Diváci: 120.

Semice: Dvořáček – P. Valach (85. Pšenička), Zborník, Listopad, Pohnán – Kačírek (70. Forman), J. Keclík, Blažek, Šourek (77. Buchtele) – P. Keclík (88. Řezáč), M. Valach (46. Linhart).

Osek: Vlk - Maroušek, Krajčí, Carda, Čapek Martin - Sigmund, Šrámek, J. Říský, Čapek Matěj (70. Zelenka) - Hosnedl, Kinkor

Marcel Nousek, trenér Semic: „Jsme rádi, že jsme získali tři body. Myslím, že jsme byli lepším týmem. Bylo vidět, že Oseku chyběli někteří hráči, hlavně Hoch v prostředku zálohy. My byli aktivnější, více na balonu, ale do vedení šli hosté z penalty, když po jejich ojedinělé akci přišel faul ve vápně. Do přestávky jsme stačili vyrovnat zásluhou Pavla Keclíka a po změně stran jsme trpělivě čekali, že nám tam něco padne. To se stalo v 74. minutě, kdy se střelou zdálky prosadil Listopad. Naše vítězství je zasloužené.“

Luboš Vašica, trenér Oseka: "Stejně jako v minulém utkání jsme měli ve hře plno nepřesností. Je tam strašně moc nedorazů, špatně čteme hru. Bylo tam málo pohybu, důrazu a zapálení. Byli jsme připraveni na jejich vysoké hráče, gól hlavou jsme přesto dostali po naší chybě, když jsme zaspali soupeřovu rozehrávku. Jednou gólman španě vyběhl a propadlo u to tam. Nebyli jsme kompletní, proto jsme hráli v bloku odzadu, byli na soupeře připraveni, ale bohužel jsme udělali chyby a prohráli."



Junior Strakonice – FC ZVVZ Milevsko 4:2 (2:0)

Branky: 23., 45., 58. a 63. Bílý – 61. Petřík, 83. Marvan. Bez karet. Rozhodčí: Kaštánek – Pravda, Lepič. Diváci: 201.

Milevsko: Neužil – Kálal (57. Imbr), Vakoč, Kosobud, Málek – Kotrba, Souček, Marvan, Bártík (70. Pich) – Hadáček (79. Samec), Petřík.

Lukáš Mourek, sportovní ředitel Junioru: "V úvodu utkání měl soupeř územní převahu, ale bez šancí. My se dostali Tomem Bílým do vedení, hra se vyrovnala a podařilo se nám dát ještě gól do šatny. Tím se zápas zlomil. Ve druhém poločase jsme již byli lepším týmem. Druhá půle patřila nám, ale mrzí nás dva inkasované góly prakticky z ničeho. Ze tří střel na bránu jsme dostali dva góly. Jinak jsme byli lepším a produktivnějším týmem. Z naší strany to byla one man show v podání Toma Bílého, který mohl klidně přidat i pátý gól. Kromě čtyř vstřelených byl i u všech dalších šancí."

Miroslav Strnad, trenér Milevska: „Špatně se mi to hodnotí. Místo abychom po stoprocentních šancích Kotrby a Vakoče vedli 2:0, po našich hrubých chybách a fotbalové neukázněnosti dostáváme laciné a hloupé góly. Bohužel, nefunguje nám finální fáze a soupeřům dáváme šance zadarmo, když se tlačíme dopředu a chybujeme při tom. Čekají nás dva venkovní zápasy v Protivíně a Rudolfově, kluci si to musí srovnat v hlavách a pokusit se navázat na výkony, na které jsme bývali zvyklí.“

Spartak Trhové Sviny - Tatran Prachatice 1:3 (0:0)

Branky: 67. Macák - 67. Horák, 69. Kováč, 84. J. Pravda. ŽK: 0:2 (Jakub Rauscher, Jar. Rauscher). Rozhodčí: Pravda - Barva, Smola. Diváci: 150.

Prachatice: Coufal - Jar. Rauscher - Kováč, Legdan, Luňáček - Kovář (73. Makoš), J. Pravda, Fürbach (86. Toušek) - Jakub, Rauscher, Horák - Kasík (89. Řezník).

Martin Písko, trenér Trhových Svinů: "Zápas se nám nepovedl. První poločas byl jen průměrný bez šancí na obou stranách. Ve druhé půli jsme nic nepředvedli. Naopak Prachatičtí dvěma slepenými góly otočili skóre a vyhráli zaslouženě.

Jiří Pravda, kapitán Prachatic: "Nemůžeme v naší situaci myslet na nic jiného než na tři body a i do Trhových Svinů jsme jeli vyhrát. Hřiště sice bylo mokré, místy stála voda, ale určitě to bylo lepší než u nás. Podle mého jsme byli po celý zápas lepší. Byli jsme více na balonu, vytvořili si šance, které jsme dlouho nemohli proměnit. I ve druhé půli jsme hráli aktivně. Dostali jsme sice smolného góla, když střela mezi nohana obránce skončila u tyče. My však ihned z rozehrávky srovnali a za dvě minuty to otočli na 2:1 pro nás. Pak jsme zápas dohrávali a v závěru přidali třetí branku. Domácí tam sice měli dva závary, ale šlo to mimo bránu. Žádné velké šance neměli."

FK Olešník - Jiskra Třeboň 2:0 (1:0)

Branky: 20. Szó (11), 52. Lafata. ŽK: 2:5 (Tomášek, Lafata – Kubata, Schneider, Průcha, Zavadil, Hromádka). ČK: 0:1 (85. Hromádka). Rozhodčí: Pečenka – Dimitrov, Krčín. Diváci: 150.

Třeboň: Flaška - Rezek, Zavadil, Širhal, Týnavský - Kubata (75. Candra), Hromádka, Matoušek, Schneider (67. Vrána), Radosta (76. Franěk) – Průcha.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Hráli jsme během týdne třetí utkání. Třeboň je nepříjemný soupeř. Věděli jsme, že pokud budeme chtít vyhrát, tak to bude náročné a na morál. Celý zápas jsme byli fotbalovější a zaslouženě jsme zvítězili."

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Do Olešníku jsme si přijeli na výborně připravené hřiště zahrát dobrý fotbal. Hrálo se ve vysokém tempu, do zápasu jsme však vstoupili s příliš velkým respektem. Ve 20. minutě po standardní situaci byla proti nám nařízena penalta, a tu soupeř proměnil. Měli jsme také šance, vyrovnání z nich však nepřišlo. Druhý poločas pokračoval v podobném duchu. V 52. minutě při autovém vhazování soupeře došlo ke špatné komunikaci a přebrání hráčů, Olešník rozjel akci a na jejím konci zakončoval Lafata pěknou hlavičkou na 2:0. Do našich největších příležitostí se dostali Průcha a také Vrána, ale gólem to neskončilo. Pokud nebudeme proměňovat vyložené šance, tak nemůžeme vyhrávat.“

TJ Dražice - SK Rudolfov 1:2 (0:2)

Branky: 87. Běhoun – 2. Sládek, 28. Tlamsa. ŽK: 8:3 (Horka, D. Štecher, Svojše, Novotný, J. Štecher, Stuchlík, Tesař, Běhoun – Říha, Peiger, Pouzar), ČK: 1:0 (80. Horka). Rozhodčí: Vican – Cigáň, Kollmann. Diváci: 80.

Dražice: Počinek – Bareš, Horka, D. Štecher, Pražma – Studenovský (62. Šimák), Svojše, J. Štecher, Novotný – M. Stuchlík (70. Běhoun), Mareš (83. Tesař).

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Už ve třetím zápase během jara jsme do třetí minuty inkasovali, za čímž stojí naše nekoncentrovanost na začátky zápasů. Po necelé půlhodině jsme navíc dostali druhý gól. První poločas byl z naší strany hodně špatný a odfláknutý. Ve druhé půli už se hra vyrovnala a možná s i víc hrálo na straně soupeře, šance jsme si ale nevytvářeli. Až ke konci utkání jsme si vytvořili určitý tlak a podařilo se nám snížit, i když jsme dohrávali o deseti bez vyloučeného Horky. Vytvořili jsme si pak ještě jednu šanci a v 90. minutě jsme měli kopat penaltu, ale ta se nepískala. Mohli jsme tak alespoň vyrovnat, ale to se nepovedlo. Z celkového pohledu to ale nebylo povedené utkání.“

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Navázali jsme na velmi dobrý výkon a v Dražicích vyhráli zaslouženě. Během první půle jsme si vytvořili dvoubrankové vedení, které mohlo být i vyšší. I když jsme ke konci druhé půle nechali domácí snížit, první jarní vítězství už jsme si vzít nenechali.



SK Jankov - FK Olympie Týn nad Vltavou 2:0 (2:0)

Branky: 3. Votava, 29. Kočer. ŽK: 2:3 (Hanzlík, Borovka - Procházka, Dobal, Maxa). Diváci: 108. Rozhodčí: Leiš - Dunovský, Hanzlíková.

Petr Maxa, vedoucí mužstva SK Jankov: „Celý týden jsme poctivě pracovali a snažili se klukům vysvětlit, že výkony, který jsme předvedli v Třeboni jsou na tuto soutěž neadekvátní. Pod větší tlak nás ještě dostala sobotní výhra Prachatic, takže nebylo kam uhýbat. Jsem hrozně rád, že to kluci vzali za správný konec. Do utkání nastoupili koncentrovaní a odhodlaní zvládnout ho. Určitě nám pomohl začátek, kdy jsme hned ve čtvrté minutě skórovali a o minutu později ustáli dvě velké šance soupeře. Týn byl více na míči, byl fotbalovější, ale my se mu naší bojovností vyrovnali a po půl hodině jsme Kočerem skóre navýšili. Druhá půle byla pro mě osobně hrozně dlouhá. Týn byl stále nebezpečný a čas ubíhal hrozně pomalu ?. My nastřelili tyčku, hostujícího Mezeru čtvrt hodiny před koncem zase vychytal Skála. Lepší jsme asi nebyli, ale na počet vypracovaných šancí to bylo fifty fifty, a jelikož my jsme některé z nich dokázali proměnit, tak si troufám říct, že jsme vyhráli zaslouženě. Pochválil bych Jakuba Skálu v brance, který nás výrazně podržel.“

Václav Mareš, trenér Týna: "V prvním poločase byli domácí jasně lepší, vypracovali si šance, které taky proměnili a dostali se do vedení. Bojovnost a nasazení soupeře nám dělalo problémy. My jsme se nedokázali pořádně dostat do hry. Ve druhém poločase jsme se herně zvedli, vypracovali jsme si šance, ale nebylij sme schopni dát gól ani do prázdné branky. Naše trápení v koncovce pokračuje."

FK Protivín – FC Silon Táborsko B 1:2 (1:2)

Branky: 18. Kozák – 5. Neužil, 30. Ott. ŽK: 5:3 (Hrachovec, Nedvěd, Vojta, Zach, Štěpka – Neužil, Chotovinský, Toldo). Rozhodčí: Vítek – Albert, Průchová. Diváci: 160.

Protivín: Pícha - Kulík, Zach, Vojta, Nedvěd - Buko Leroy (75.Štěpka), Hrachovec, Bečvář Dan, Říha, Kozák (70. Urban) - Vorel Jar.

Táborsko B: Hňup – Pánek, Chotovinský, Trantýr, Kupka (58. Fišer), Jansa (85. Koblasa), Neužil, Alozie, Tolno, Ott (81. Pajer), Oloko (68. Činčura).

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Začátek zápasu patřil hostům, kteří na nás vlétli a již v 5. minutě šli po zásluze do vedení. My se naštěstí oklepali a v 18. minutě po pěkné akci vyrovnal svým prvním gólem v protivínském dresu Jakub Kozák. Poté byly k vidění šance na obou stranách, ale bylo to znovu Táborsko, které šlo po půlhodině hry do vedení. Největší šanci na vyrovnání jsme měli na začátku druhého poločasu po zakončení Radka Vojty, když míč skončil na břevně a brankové čáře. V poslední půlhodince jsme se již do vyložené šance nedostali, a protože hosté nedotáhli své rychlé protiútoky, skončil zápas těsným vítězstvím soupeře. I přes prohru jsem tým pochválil, protože kluci zápas odpracovali a hrál se výborný fotbal, což ocenili i diváci.“

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Hrál se zápas dobré úrovně, ve kterém jsme si zkomplikovali situaci neproměněním několika šancí v úvodu utkání. Tím pádem jsme drželi domácí ve hře o výsledek a byl to boj až do konce. I tak ale musím pochválit kluky za to, jak nakonec zápas s kvalitním soupeřem zvládli a dokázali ho dovést do vítězného konce.“