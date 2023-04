Jihočeský krajský fotbalový přebor pokračoval o Velikonocích dalším kolem. Vedoucí trio tabulky Jindřichův Hradec, Olešník a Hluboká nezaváhalo, naopak poslední celek Tatran Prachatice důležitý zápas v boji o záchranu nezvládl a doma podlehl Strakonicím 2:3.

Prachatice - Strakonice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

FC Silon Táborsko B – FK Jindřichův Hradec 1:4 (1:1)

Branky: 35. Trantýr – 33. a 74. Strejček, 68. J. Jaroš, 75. F. Waník. ŽK: 4:4 (Fišer, Chotovinský, Jansa, neužil – Strejček, Škarda, F. Votava, Madar). Rozhodčí: Mach – Němec, Smola. Diváci: 150.

Táborsko B: Kerl – Pánek, Trantýr (61. Švec), Chotovinský, Fišer, Jansa (90. Marcolla), Koblasa (84. Jíra), Alozie, Činčura, Fišer, Neužil, Ott (81. Pajer).

J. Hradec: Hulík – Škarda (84. Blažek), Koktavý, Rejthar, Hauser – F. Waník (84. M. Völfel), J. Jaroš (79. Petr), R. Mischnik, F. Votava, Janák (90. Ježek) – Strejček (79. Madar).

František Anděl, vedoucí B-týmu Táborska: "Řekl bych, že se hrálo nadstandardní utkání krajského přeboru. První poločas měl poměrně vyrovnaný průběh, což se promítlo i do skóre. Na začátku druhé půle jsme neproměnili několik slibných šancí, za což nás soupeř vytrestal a během sedmi minut nám dal tři góly, což samozřejmě určilo osud zápasu."

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „V první řadě bych chtěl říct, že nevím, který fotbalový odborník rozhodl o tom, že se bude hrát na umělce, když na Soukeníku byl skvěle připravený trávník. Pravděpodobně si hřiště šetří na spartakiádu, aby se tím pochlubili. Tohle nějak nemohu pochopit. Je to škoda, na trávě mohl mít zápas ještě větší kvalitu, i když i tak byl z obou stran velmi povedený. My měli v první půli mírnou převahu a po rohovém kopu jsme se dostali zásluhou Strejčka do vedení, ale dlouho jsme jej neudrželi, neboť už po dvou minutách Táborsko rovněž po rohu srovnalo. Vstup do druhého poločasu se nám nepovedl podle představ a takových patnáct, dvacet minut jsme nebyli aktivní, ztráceli jsme v soubojích a kazili jednoduché přihrávky. Soupeře jsme v tomto úseku pustili do tří velmi dobrých příležitostí. Zlom přinesla 68. minuta, kdy nás poslal opět po rohovém kopu do vedení Jaroš. Domácí to pak museli trochu otevřít, což nám vyhovovalo, dostávali jsme se do rychlých brejků a dva z nich se nám rychle pod sobě podařilo proměnit. Byl to velmi těžký zápas, Táborsko má kvalitní mladý tým, který je běhavý a dostatečně agresivní, ale naši hráči zaslouží pochvalu, jak utkání poctivě odpracovali. Nakonec jsme si užili i společnou velikonoční večeři v Táboře.“

Tatran Prachatice - Junior Strakonice 2:3 (0:2)

Branky: 65. Jakub Rauscher, 90. Luňáček - 37. Bílý, 39. Máška, 52. Butnaru. ŽK: 5:2 (Luňáček, J. Pravda, Škopek, Jar Rauscher a Jakub Rauscher - Kozlík a Butnaru). Rozhodčí: Vican st. - Boček, Vican ml. Diváci: 100.

Jiří Pěsta, vedoucí mužstva Prachatic: "Bohužel jsme se museli obejít bez tří hráčů základní sestavy. Muselo se to poskládat jinak a na hře to bylo znát. Ale dvacet minut to byl vyrovnaný souboj. Pak jsme inkasovali první branku, rychle druhou a již jsme neměli na to zápas otočit. Strakonice si výhru zasloužily. Soupeř byl důraznější, měl více šancí. Hosté vedli a měli to tak jednodušší. Na druhé straně ale nepředvedli žádný excelentní výkon, ale my se nedokázali prosadit. Sice jsme pak opticky zvedli hlavy, ale všechno to bylo takové náhodné. Měli jsme sice plno rohů a tresňáků, ale většinou to končilo na prvním bránícím hráči. Tentokrát jsme si nezasloužili vyhrát."

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Pro nás to byl strašně důležitý zápas. Potřebovali jsme v Prachaticích neprohrát. Do utkání jsme šli s tím, že i bod by byl dobrý. Prachatičtí museli vyhrát, nám by bod stačil. Dali jsme tři branky a vypadalo to na jednoduchou záežitost. Zbytečnou individuální chybou jsme však dostali soupeře do hry, ale nekonec jsme to ubránili. Pro nás jsou to velice cenné body. Mužstvo má velkou sílu a musím klukům poděkovat."

FK Olešník – FC ZVVZ Milevsko 5:1 (1:0)

Branky: 5. Lafata, 51. Dudek, 69. (pen.) Szó, 79. Vrážek, 90. Miklík – 81. Přibyl. ŽK: 2:4 (Szó, Heller – Petřík, Vakoč, Kotrba, Bártík). Rozhodčí: Kollmann – Cigáň, R. Šťastný. Diváci: 100.

Milevsko: Lalák – Kotrba, Vakoč, Pich, Málek – Kortan, Souček, Bártík (79. Imbr), Süsmelich (38. Přibyl) – Hadáček (84. Kutil), Petřík (69. Kálal).

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Milevsku jsme měli co vracet z podzimu. Kvalitně jsme se připravili a na našem výkonu to bylo znát. Hostující útočníci a celá jejich levá strana se nedostala do hry. Zaslouženě jsme vyhráli, škoda jen obdržené branky."

Miroslav Strnad, trenér Milevska: „Řekl bych, že pro nás je to hodně krutý výsledek, ale na druhou stranu Olešník dokázal svoji velkou kvalitu. Nám se navíc rozsypala stoperská dvojice, když chyběli Kosobud s Marvanem, takže jsme museli improvizovat. Poločas skončil 1:0, škoda, že Petřík nedokázal se samostatného úniku vyrovnat. Po přestávce jsme rychle inkasovali a soupeř pak potvrzoval, že má opravdu velmi dobrý tým. Mrzí mě, že tři góly jsme dostali úplně zbytečně po našich chybách v defenzivě. Na druhou stranu musím říci, že jsme na jaře zatím potkali nejlepšího soupeře.“



TJ Dražice – FK Protivín 0:2 (0:1)

Branky: 3. (pen.) a 79. J. Vorel. ŽK: 6:4 (Bareš 2, Mareš, Veselý, Štecher, Novotný – Hrachovec, Nedvěd, Štěpka, Říha). ČK: 1:1 (51. Bareš – 31. Petr). Rozhodčí: R. Šťastný – Cigáň, Ondřej. Diváci: 100.

Dražice: Počinek – Bareš, Veselý, Šimák, Pražma – Novotný, D. Štecher, J. Štecher, J. Stuchlík (83. Vačlena) – Mareš, Běhoun (65. Tesař).

Protivín: Pícha - Kulík, Z. Vorel Zbyněk, Vojta, Zach - Buko Leroy (85. Štěpka), Hrachovec, J. Vorel, Říha (89.Kozák), Nedvěd (79. Urban) - Petr.

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Už ve třetí minutě jsme z penalty za ruku dostali gól, což sice o naší porážce nerozhodlo, ale na vývoji zápasu se to podepsalo. Proti takovému soupeři jako je Protivín to pak bývá samozřejmě hodně těžké. Hosté byli v tvrdě vedeném zápase nebezpečnější a šli za vítězstvím s větší bojovností. My si naopak žádnou vyloženou šanci nevytvořili a v závěru inkasovali ještě druhý gól.“

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Tentokrát jsme do zápasu vstoupili aktivně a již ve 3. minutě jsme měli výhodu pokutového kopu za ruku obránce, kterou zblokoval na malém vápně hlavičku Říhy. Penaltu bezpečně proměnil Míra Vorel. I nadále jsme byli aktivnější, ale ani jednu ze tří šancí jsme nedokázali proměnit a navýšit vedení. Po půlhodině jsme šli do oslabení po vyloučení Adama Petra za surovou hru. Zhruba ve 40. minutě rozhodčí udělil červenou kartu také domácímu hráči, který řádně opustil hrací plochu, ale následně rozhodčí změnil své rozhodnutí, z červené udělal žlutou a vrátil jej do hry. Do druhého poločasu jsme šli s cílem pozorně bránit a vyrážet do protiútoků. V 51. minutě se přece jen počty srovnaly, když byl po druhé žluté kartě byl vyloučený dražický hráč. Jinak druhá půle byla vyrovnaná, soupeř hrozil především ze standardních situací, které výborně zahrával a dvakrát byli blízko k vyrovnání. Na druhé straně my šli třikrát sami na brankáře, ale Dražice podržel brankář. Až v 80. minutě po úniku Hrachovce do prázdné brány pečetil naše vítězství kapitán Míra Vorel.“

Olympie Týn nad Vltavou – FC AL-KO Semice 2:0 (0:0)

Branky: 62. Stoklasa, 65. Štos. ŽK: 6:3 (Mezera 2, Maxa, Liška, Dobal, Štos – Linhart, Veleman, Zborník). ČK: 1:0 (80. Mezera). Rozhodčí: Leiš – Kollmann, Kříž. Diváci: 150.

Semice: Vondrášek – Sádlo, Holub, P. Valach – Šourek (57. Forman), J. Keclík, Zborník, Kačírek – Blažek – M. Valach (57. Veleman), Linhart.

Václav Mareš, trenér Týna: "Jsem spokojený s výsledkem, ale s předvedenou hrou už tolik být nemohu. Celý první poločas to bylo z naší strany jedno velké trápení. Řekli jsme si, že musíme hrát po zemi a po stranách, ale opak byl pravdou. Všechno jsme nakopávali a hosté svojí výškou míče snadno odvraceli. Povedl se nám až začátek druhého poločasu. Během deseti minut jsme vstřelili dvě branky Lukášem Stoklasou a Radimem Štosem po akcích ze strany hřiště a bylo o zápase rozhodnuto. Semice jednoduchým soupeřem určitě nebyly. Věděl jsem, že hosté umí venkovní zápasy, a proto jsem hráče před zápasem upozorňoval, že to nebude jednoduché utkání. To se také ukázalo. Jsem spokojený s naší hrou směrem dozadu, směrem dopředu to zatím nemá takovou kvalitu, jakou bych si představoval. představoval. Nejlepšími hráči byli Milan Kubík a Josef Brom."

Marcel Nousek, trenér Semic: „Velká škoda, že jsme nezískali aspoň bod, protože jsme po dlouhé době konečně hráli dobrý fotbal. Byli jsme jednoznačně lepší, víc drželi balon, ale nedokázali jsme proměnit několik velmi dobrých příležitostí. Ve druhé půli Týn ze dvou šancí vstřelil dva slepené góly. My nastřelili tyč, ale nedokázali jsme míč dopravit do sítě. Fotbal se hraje na góly, příslibem však je, že jsme se oproti předchozím zápasům, herně výrazně zvedli.“

SK Rudolfov – SK Jankov 0:2 (0:1)

Branky: 17. Kočí, 72. Píša. ŽK: 2:3 (Sládek, Pouzar – Komrska, Kočí, Votava), ČK: 1:0 (85. Pouzar). Diváci: 70. Rozhodčí: Votava – Dunovský, Lepič.

Jan Šindelář, místopředseda Rudolfova: "Ve vyrovnaném a pro oba soupeře hodně důležitém utkání pro obs soupeře byli hosté šťastnější díky tomu, že dokázali potrestat naše chyby, které jsme opět udělali. Sami jsme si vytvořili tři velké šance, Ondra Tlamsa, Štěpán Prokeš ani Marek Sládek je ale neproměnili. Hrál se zápas jen podprůměrné úrovně, který ale vyzněl pro Jankov."

Petr Maxa, vedoucí mužstva Jankova: "Tak jsme se konečně dočkali. A tím, že se nám povedlo vyhrát zrovna na Rudolfově, je to ještě sladší. Celou první půli jsme hráli velmi dobře. Sice nás to stálo mnoho sil, což se potom v průběhu potvrdilo, ale "zadarmo" nám nikdo nic nedá. Hráli jsme aktivně, snažili se soupeře presovat, díky čemuž jsme se v sedmnácté minutě ujali vedení. Domácí trefili po rohu tyčku, jinak první poločas patřil jasně nám a měli jsme jít do kabin s větším náskokem. Ve druhé části zápasu už se nám tolik nedařilo podržet míče na útočné polovině, postupně nám docházely síly a dostali jsme se pod mírný tlak. V 54. minutě jsme díky Komrskovi přežili velkou tutovku Rudolfova, poté jsme ustáli i několik závarů v naší šestnáctce. A v 72. minutě jsme po zisku míče na půlce hřiště podnikli rychlý protiútok, který jsme zakončili gólem a tím zápas rozhodli. Pochválil bych celý tým za výkon, ale tři jména musím zmínit. Matěj Votava ve středu pole odvedl obrovské množství černé práce, Daniel Točík udělal oba góly a především v první půli hrál fantasticky a v neposlední řadě Jirka Komrska, který nás v důležitých momentech podržel a také měl potřebné štěstí. Nicméně je to pořád jen jedna výhra, kterou jsme si užili a od pondělí se zase plně věnujeme tvrdé práci a přípravě na další zápasy."

Jiskra Třeboň - TJ Spartak Trhové Sviny 0:1 (0:1)

Branka: 43. Kolář. ŽK: 4:5 (Vrána, Průcha, Matoušek, Kubata – Chromčák, Brůha, Tomek, Novák, Kolář). Rozhodčí: Albert - Pečenka, Dimitrov. Diváci: 210.

Třeboň: Kopecký - Rezek (76. Candra), Širhal, Zavadil (83. Franěk), Týnavský (70. Schneider) - Kubata, Hromádka, Vrána (46. Tůma), Matoušek, Radosta - Průcha.

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Do utkání jsme vstoupili aktivně. Vypracovali jsme si několik vyložených šancí, ale gól jsme nevstřelili. Nakonec jsme sami inkasovali, když se hosté prosadili těsně před přestávkou po rohovém kopu. Do druhého poločasu jsme poslali do hry druhého útočníka. Chtěli jsme výsledek otočit a příležitostí k tomu jsme měli několik, bohužel jsme žádnou nezužitkovali. Naší nekvalitou v koncovce jsme tak soupeři darovali tři body. Ani na potřetí se nám v jarní části doma nepodařilo bodovat, venku jsme zatím stoprocentní.“

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Domácí byli v prvním poločase mírně lepším mužstvem, měli dvě velké příležitosti ke vstřelení branky, nás v těchto momentech podržel výborně chytající Popovič. A krátce před koncem prvního poločasu se nám podařilo gólově prosadit po rohovém kopu a hlavičce Koláře. Do druhého poločasu jsme šli s cílem neinkasovat branku a musím říct, že jsme domácí hráče do žádné vyložené šance nepustili. Z Třeboně si vezeme tři body za výhru 1:0."

TJ Hluboká nad Vltavou - TJ Osek 3:2 (3:1)

Branky: 13. (PK) Škoda, 32. Kadlec, 39. Kolafa - 10. J. Říský, 86. Hoch. ŽK: 4:3 (Konečný, Hájek, Kadlec, Kolafa - J. Říský, Matěj Čapek, Maroušek). Rozhodčí: Dimitrov - Nedvěd, Pečenka. Diváci: 120.

Osek: Vlk - Němeček, D. Říský, Krejčí, Martin Čapek - Matěj Čapek (84. Zelenka), Šrámek, Hoch, J. Říský, Hosnedl (60. Maroušek) - Sigmund.

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Utkání jsme nezačali dobře a hned v sedmé minutě jsme dostali gól z rychlého brejku a prohrávali 0:1. Po obdržené brance jsme si však vytvořili herní převahu a už ve třinácté minutě srovnával Škoda z penalty, která byla nařízena za faul na Kadlece. Do poločasu jsme přidali Kadlecem a Kolafou ještě dva góly a do šaten šli za stavu 3:1. Druhy poločas jsme na rozmoklém terénu hráli pouze na jistotu, a když jsme neproměnili několik šancí na navýšení náskoku, tak jsme v 86. minutě inkasovali a zbývající čas odehráli v křeči, kdy jsme byli rádi, že soupeř již nevyrovnal."

Luboš Vašica, trenér Oseka: "Doplatili jsme na bojácnost v prvním poločase. Sice jsme vedli, ale měli jsme málo pohybu, málo důrazu a byli ustrašení. Dá se říci, že jsme soupeři na všechny tři góly přihráli. Ve druhém poločase jsme hru zagresivnili, vytáhli presink a najednou začali mít domácí problémy. Snížili jsme na 3:2, nastřelili tyč a v 92. minutě jsme z mého pohledu měli kopat penaltu. Ale bohužel. Za druhý poločas hráči snesou nějaké měřítko, první jsme prospali, což se nám vymstilo."