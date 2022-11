Branky: 18. Máška, 23. Bílý, 51. Krejčí – 17. a 78. F. Votava, 25. Toman, 27. R. Mischnik, 69. Jaroš, 75. (pen.) Janák. Rozhodčí: Němec – Lepič, Smola. ŽK: 1:0 (Krejčí). Diváci: 60.

Junior Strakonice: Lízal – Boukalík, Rozhoň, Rybák, Prajzler – Děd (53. Chalupa), Benedikt – Zahrádka, Bílý (81. Míčka), Máška (73. Doležal) – Krejčí (83. Šimák)

J. Hradec: T. Cettl – M. Völfel, Koktavý, Rejthar, Hauser – Janák (83. Fiža), Jaroš (73. Šmíd), F. Votava, R. Mischnik, F. Waník (73. Fical) – Toman.

Tomáš Čakrt, trenér Junioru Strakonice: "Hradec byl velmi kvalitní soupeř. O výsledek jsme se zhruba hodinu hry přetahovali. Musím říci, že naši hráči nechali na hřišti všechno, hráli dobře a musím je pochválit. V závěru se již projevila kvalita soupeře a nás navíc srazily některé individuální chyby. Hlavně směrem kupředu trojice Máška, zvláště potom Krejčí s a Bílý podala velice dobrý výkon. Pokud takto budeme hrát i v jiných zápasech, tak nemám o výsledky strach. Bohužel Hradec byl nad naše síly. Na konec podzimu jedeme do Třeboně. Na tohoto soupeře se nám daří a pokud budeme hrát tak jako s Hradcem, tak bychom mohli něco urvat."

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Očekávali jsme náročné střetnutí, což se potvrdilo. Umocněno to bylo i tím, že se hrálo na umělce, protože travnaté hřiště bylo podmáčené, z čeho jsme taky radost neměli. Domácí hráli stažení v hlubokém bloku a čekali na naše chyby, což se jim bohatě vypláceno, protože my v defenzivě opakovaně selhávali. Zápas jsme tak zlomili až po sedmdesáti minutách, kdy jsme v krátkém časovém úseku vstřelili tři góly. Bohužel, zase to pro nás bylo zbytečně stresové. Naštěstí se v poslední době můžeme spolehnout na kvalitu směrem dopředu. Dokážeme si připravit velké množství příležitostí a jsme i produktivní v koncovce. Ale na obranné činnosti budeme muset hodně zapracovat. Nyní nás čeká závěrečné podzimní utkání doma s Jankovem, které chceme zvládnout. Bude to znovu jen o nás, jak se nastavíme a jak k tomu přistoupíme, abychom podzim dotáhli do úspěšného konce. Před časem jsme si řekli, že chceme posledních šest utkání vyhrát, pokaždé si to připomínáme, tak doufám, že se nám to podaří.“

FC Silon Táborsko B – Jiskra Třeboň 1:1 (1:1)

Branky: 30. Praveček – 19. Hromádka. Rozhodčí: Dunovský, Kaštánek, Jevčák. ŽK: 2:2 (Chotovinský, Kubeš – Bartoš, Kubata). Diváci: 80.

Táborsko B: Chára – Kupka, Chotovinský, Pánek, Koblasa – Pajer (81. Jíra), Kabeš, Praveček (87. Marcolla), Činčura (84. Němeček) – Šplíchal, Ott.

Třeboň: Kopecký - Zavadil (67. Schneider), Bartoš, Týnavský, Rezek ml - Kubata, Hromádka, Bicenc ml., Matoušek - Radosta (84. Kocanda), Tůma (81. Ježek).

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Do zápasu jsme nastoupili bez chybějících zkušených hráčů Neužila a Trantýra, kvůli čemuž jsme museli pozměnit sestavu. Na naši hru to mělo velký vliv. Třeboň přijela dobře fyzicky a takticky připravená a v podstatě celý zápas byl o soubojích, což nám moc nevonělo. V 19. minutě se navíc soupeř dostal do vedení, kdy míč po jeho trestném kopu trestuhodně prošel zdí. Vyrovnat jsme dokázali díky proměněné penaltě Pravečka z 30. minuty, které předcházela naše jediná povedená akce v prvním poločase. Druhá půle už se po většinu času odehrávala mezi vápny a nepřinesla žádné vyložené šance, a tak skončil zápas spravedlivou remízou.“

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Utkání na umělém trávníku bylo v prvním poločase vyrovnané a hodně soubojové. V 19. minutě jsme se dostali do vedení po přímém kopu Hromádky, soupeř srovnal skóre o deset minut později z penalty. Vytvořili jsme si několik šancí, ale v zakončení jsme to dobře nevyřešili. V druhém poločase jsme byli herně lepším týmem, bohužel nás sráží neproměňování šancí, a tak se diváci dalších branek nedočkali. Ale jinak za předvedený výkon chválím celý tým.“

FK Protivín – TJ Osek 1:3 (0:1)

Branky: 56. J. Vorel – 24. a 81. J. Řiský, 49. Hoch. ŽK 2:6 (Petr, Bečvář – Chaluš, Krejčí, Carda, Němeček, Hoch, Čapek). ČK 1:0 (35. Štěpka), 100 diváků. Rozhodčí Albert – Dimitrov, Pravda.

Protivín: Pícha - Kulík, Vorel Zb., Vojta (Bečvář Daniel), Nedvěd - Urban (67. Buko Leroy), Štěpka, Vorel Jaromír, Vojík (Bečvář David) - Martin Říha, Adam Petr.

Osek: Chaluš – Němeček, Krejčí, Carda – Martin Čapek – Hosnedl (69. Brabec), Šrámek, Hoch, Sigmund (56. Matěj Čapek) – J. Říský (86. Zelenka), Kubiš (73. Kubiš).

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Začátek patřil hostům a na dvacet minut nás přitlačili k naší brance standartními situacemi. Několikrát nás podržel brankář Pícha, ale ve 24. minutě jsme již dostali gól. Až tato branka nás probrala ze spánku, ale přibrzdilo nás vyloučení Štěpky ve 35. minutě. Do druhého poločasu jsme změnili rozestavení, ale když jsme hned po třech minutách obdrželi na 0:2, bylo jasné že udělat něco s výsledkem bude složité. Přesto jsme to nezabalili a v 56. minutě se nám krásnou střelou Míry Vorla podařilo snížit. Poslední klíčový moment byla branka hostí na 1:3, která stanovila výsledek. Výhra hostů byla zasloužená, protože měli větší hlad a vůli po vítězství.

Karel Hoch, trenér Oseka: "Konečně jsme to zlomili. Na Protivín jsme se dobře připravili. I přes těžký terén jsme byli první půlhodinu jasně lepší, dali vedoucí gól a měli i další šance. Pak šli domácí do deseti a paradoxně jim to pomohlo. Protivín se dostal do hry a začal nás víc zlobit. Domácí se dostávali do solidních šancí. Měli jsme dobrý vstup do druhého poločasu a dali druhý gól. Domácím se povedlo po střele z vápna snížit, ale i přes snahu se do dalších šancí nedostali a my si třetím gólem pojistili první výhru sezony."

FK Olešník – AL-KO Semice 4:0 (2:0)

Branky: 12. Martinec, 16. Toth, 69. Lafata, 89. Normandeau. ŽK 3:1 (Toth, Normandeau, Heller – Holub). 110 diváků. Rozhodčí Cigáň – Kollmann, Vican.

Semice: Dvořáček – Pšenička, Holub, Listopad – P. Keclík, Hrala, Blažek, J. Keclík, Šourek – Veleman (77. Šindelář), Valach (46. Forman).

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Hosté chtěli hrát fotbal, což nám vyhovuje. Odehráli jsme kvalitní první poločas a po pěkných akcích jsme šli do zaslouženého vedení 2:0. Druhý poločas byl trošku jiný, ale přidali jsme ještě dvě branky a zaslouženě jsme vyhráli."

Marcel Nousek, trenér Semic: "Tentokrát se nám nedařilo, soupeř byl lepší. Zkrátka je trochu jinde. Půl hodiny nás domácí zatlačili, měli tam průnikovky, ze kterých nejprve hrozili a pak jim to dvakrát vyšlo. Do půle to tedy bylo 2:0. Ne, že bychom neměli šance. V první půli jsme měli jednu stoprocentní. Na začátku druhé půle jsme měli obrovskou šanci na malém vápně, ale nic z toho nebylo. Domácí velice dobře kombinovali. Jsou tam znát obrovské zkušenosti a tím nemyslím pouze Lafatu, ale i Kalášek na stoperu a další. Olešník byl nelepším týmem, proti jakému jsme hráli. Pro nás jsou to všechno zkušenosti, a tak to musíme brát. Laborujeme se zraněními, takže jsme museli točit sestavou."

ZVVZ Milevsko – TJ Hluboká nad Vltavou 3:3 (2:0)

Branky: 10., 14. a 61. Petřík – 49. Křiváček, 62. Škoda (11), 65. Rubick. ŽK: 3:2 (Kosobud, Petřík, Marvan – Konečný, Funda). Diváci: 100. Rozhodčí: Nedvěd – Šťastný, Vican.

Milevsko: Dvořák – Kálal, Vakoč, Kosobud, Martin Hejl – Stejskal (79. Pich), Maršík, Souček, Přibyl (65. Sedláček) – Marvan (65. Bártík), Petřík.

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Dvakrát jsme vedli o dva góly, ale bohužel je z toho jen bod. Fotbal je zkrátka o chybách, my udělali dvě a dostali z nich dva góly. První gól byl po chybě gólmana. Pak penalta, kluci říkali, že nebyla, ale nebudu to hodnotit. Před třetí brankou jsme tam nechali volného hráče mezi stopery. Řekl bych, že nám došly síly. Hluboká má svou kvalitu. Namají tam jediného odchovance, ale přitáhli samé hotové fotbalisty. Tu svou kvalitu u nás Hluboká předvedla, i když jsme to měli tentokrát my ve svých hlavách a na svých nohách. Bohužel jsme ve finální fázi propadli."

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Utkání jsme nezačali dobře a brzy jsme prohrávali o dva góly. Postupně jsme začali mít více ze hry a soupeře jsme v poli přehrávali, nicméně jsme museli stále dotahovat dvoubrankové manko, a to i za stavu 1:3. Po vyrovnání na 3:3 to vypadalo, že dokážeme vstřelit i čtvrtý gól, to se nám ale bohužel nepodařilo, a tak se musíme spokojit pouze s jedním bodem. Vzhledem k průběhu utkání a síle domácích je však remíza zasloužená."

TJ Dražice – Tatran Prachatice 3:2 (1:2)

Branky: 4. M. Stuchlík, 54. Horka, 88. Hojdar – 15. Fischer, 45. Makoš. ŽK 2:3 (Štecher, Veselý – Jar. Rauscher, Jakub Rauscher, Luňáček). ČK 1:2 (87. Veselý – 73. Jar. Rauscher, 81. Jak. Rauscher). 80 diváků. Rozhodčí Kaštánek – Jevčák, Dunovský.

Dražice: Počinek – Pražma, Veselý, Bareš, Turek – Novotný, J. Štecher, D. Štecher, M. Stuchlík – Horka (90.+1 Tůma), Mareš (67. Hojdar).

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: "Do zápasu jsme dobře vstoupili, dali jsme gól a měli jsme i další dvě slibné šance. Pak se bohužel do naší hry dostalo uspokojení, chyběl pohyb a úplně jsme přestali hrát. Soupeř převzal iniciativu, po našich hrubých chybách chodil do brejků a dvěma z nich otočil výsledek na 1:2. Po důrazné domluvě v šatně jsme po přestávce na soupeře vlétli. Dali jsme míč na zem, byli jsme aktivní a najednou jsme Prachatice vůbec k ničemu nepustili. Vytvářeli jsme si i šance a bylo otázkou času, kdy přijdou góly. Nakonec jsme to stihli a zaslouženě zvítězili, i když jsme o tom rozhodli až v závěru. V zápase padly tři červené karty, žádné výrazné emoce kolem toho ale nepanovaly.“

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Odehráli jsme velice dobrý první poločas a vedli 2:1. Navíc nám nebyl uznán zcela regulérní gól na 3:1. Všechny naše obdržené góly byly po našich chybách. Místo toho, abychom druhou půli v klidu odehráli, tak jsme začali propadávat v osobních soubojích a vlastní nedisciplinovaností si to prohráli. Je to pořád dokola a takhle se zkrátka fotbal hrát nedá."

SK Jankov - TJ Spartak Trhové Sviny 1:3 (0:2)

Branky: 63. Kupka – 3. a 22. Kodras, 50. Novák. ŽK: 1:1 (Hanzlík – Hruška). Diváci: 128. Rozhodčí: Leiš – Krčín, Novotný.

Petr Maxa, vedoucí mužstva SK Jankov: "Náš výkon byl mdlý. Hosté ukázali větší touhu utkání zvládnout, což se jim také zaslouženě podařilo. Určitě jim pomohl rychle vstřelený gól, na který jsme nebyli schopni reagovat. Za celý zápas jsme vyprodukovali pouze jednu střelu na branku, která byla sice gólová, ale bylo to od nás hrozně málo. Soupeři jsme to usnadnili, nicméně Sviny byly hladovější a po zásluze zvítězily."

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Utkání začalo za krásného slunečného počasí, ale na těžkém podmáčeném terénu, který nepřál moc kombinaci. I proto se odehrálo bojovné utkání. Měli jsme výborný vstup do zápasu, první naši šanci proměnil náš nejlepší hráč zápasu Dominik Kodras. Z dalších tří příležitostí se nám podařílo v prvním poločase přidat druhou branku. Soupeř hrozil ze standardek, ale k přímému ohrožení naší branky nedošlo. Ve druhé půli jsme odskočili soupeři na tři branky. Jankovu se podařílo snížit po rohu. Další naše příležitosti ke vystřelení branky zůstaly nevyužité. V závěru nás domácí dostali pod tlak dlouhými pasy do našeho vápna, byl tam nějaký závar, ale přímé ohrožení branky nikoliv. Zaslouženě vezeme tři body."

SK Rudolfov - FK Olympie Týna nad Vltavou 2:1 (0:1)

Branky: 62. Prokeš, 77. Šindelář – 43. Mezera. ŽK 3:0 (Sládek, Tyrpák, Pouzar). Diváci: 65. Rozhodčí: Boček – Nedvěd, Hanzlíková.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Mužstvo zaslouží obrovskou pochvalu, že dokázalo otočit tak těžký zápas. Vážíme si toho, že jsme dokázali zvrátit utkání s tak silným soupeřem. Navíc, když nám ještě jeden gól nebyl uznán. Je to jedno z nejcennějších letošních vítězství."

Václav Mareš, trenér Týna: "V Rudolfově jsme ztratili jasně vyhraný zápas. V prvním poločase jsme nastřelili dvakrát břevno. Poté jsme si vytvořili dvě tutovky, ale ty jsme bohužel neproměnili. Do vedení jsme se přesto dostali ve čtyřicáté minutě Janem Mezerou. Domácí si za první poločas nevytvořili žádné šance. Začátek druhé půle patřil opět nám. Měli jsme tlak směrem dopředu, a kdybychom využili vyložené šance a pokutový kop, tak bylo po zápase. Ale bohužel jsme je neproměnili. Naopak domácí vytěžili po dvou rohových kopech dvě branky a rozhodli tak o utkání. Myslím si, že vyhrálo šťastnější mužstvo."