Rozhodčí: Nedvěd – Boček, M. Vican. ŽK: 1:1. Diváci: 130.

J. Hradec: Hulík – Fical, Koktavý, Rejthar, Hauser – Janák, Jaroš, M. Votava, Waník (88. Ježek) – Toman, Strejček (65. Petr).

Milevsko: P. Dvořák – Hejl, Vakoč, Marvan, Málek – Kortan, Maršík, Souček, Přibyl (70. Kálal) – Sedláček (59. Bártík), Petřík (90. Kosobud).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Bylo vidět, že jsme minulý týden nehráli ostrý zápas, takže nám chvíli trvalo, než jsme se rozběhali. Utkání jsme však nezvládli ve finální fázi, kde jsme hodně kazili a také prohrávali až příliš osobních soubojů. Přestože se nám nepovedlo vytvořit souvislejší tlak, několik nadějných možností jsme měli, dvakrát jsme nastřelili tyč a ve druhé půli jsme měli jednu obrovskou šanci, při níž jsme netrefili prázdnou branku. Milevsko také mělo asi dvě příležitosti, ale vedlo si podobně. Nepodali jsme optimální výkon a vyhrát jsme si asi nezasloužili.“

Roman Jordán, asistent trenéra Milevska: "Věděli jsme, že jedeme na hřiště silného soupeře, ale sehráli jsme s ním naprosto vyrovnanou partii. Oni tam měli velké šance, my také, divákům se musel zápas líbit. Do poslední chvíle to bylo otevřené, ještě v závěru tam bylo po jedné šanci na každé straně. S remízou musejí být spokojeny oba týmy, mohlo se to překlopit na kteroukoliv stranu. Troufnu si říci, že na sebe narazily dva celky, které patří do špičky soutěže. Nám jen chybí ty body, co jsme zaváhali v prvním kole v Semicích. Čekají nás nyní tři zápasy doma, Jankov, Olešník a Protivín. Chceme v nich potvrdit, že patříme v tabulce nahoru."

Tatran Prachatice – Olympie Týn nad Vltavou 1:4 (0:2)

Branky: 88. Jar. Rauscher – 7., 72. a 79. (PK) Maitak, 23. Dumbrovský. ŽK: 2:1 (J. Pravda, Linhart – Dumbrovský). Diváci: 50. Rozhodčí: Dunovský – Kollmann, Herzog.

Prachatice: Hopfinger – Jar. Rauscher, Jakub Rauscher, Luňáček (56. Linhart) – Kasík, J. Pravda, T. Pravda, Kovář, Fürbach (76. Řezník) – Makoš (84. Gramblička), Fischer.

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Je o pořád to samé, dostáváme strašně laciné branky. Ve druhém poločase jsme soupeře zamkli, netrefili prázdnou bránu, pak ze zbytečného rohu dostaneme třetí gól a bylo hotovo. Pokud budeme dostávat takové góly a na druhé straně neproměníme ani nejvyloženější šance, tak nemůžeme vyhrát. Měli jsme tam i v první půli šance na skórování, ale zkrátka nedáme a soupeř nás vždy potrestá."

Václav Mareš, trenér Týna: "Do zápasu jsme vstoupili dobře a už v sedmé minutě nás do vedení dostal Maksym Maitak. Poté jsme přidali druhou branku Dominikem Dumbroským, a kdybychom proměnili další brankové příležitosti, mohlo se jít do kabiny i s vyšším rozdílem. Ve druhém poločase jsme si mysleli, že je o zápase rozhodnuto, ale nebylo tomu tak. Především v prvních patnácti minutách nás domácí přehrávali, vytvořili si šance, a kdyby jednu z nich proměnili, mohli zápas zdramatizovat. V sedmdesáté minutě se nám podařilo vstřelit třetí branku naším nejlepším hráčem Maksymem Maitakem a bylo o zápase rozhodnuto. Poté se nám podařilo vstřelit ještě čtvrtý gól opět Maitakem. Domácím se v závěru utkání podařilo korigovat na konečných 1:4. Jsem spokojený s výsledkem, ale s předvedenou hrou především ve druhém poločase spokojený tolik být nemohu."

AL-KO Semice – FC Silon Táborsko B 1:3 (0:1)

Branky: 58. Veleman – 36. a 57. Šplíchal, 56. Trantýr. ŽK: 2:1 (Řezáč, Veleman – Šplíchal). Diváci: 91. Rozhodčí: Novotný – Albert, Votava.

Semice: Dvořáček – Sádlo, Trantina, Listopad, Řezáč (66. Antony) – Buchtele, Zborník, Keclík, Šourek – Čedík (46. Valach), Veleman.

Táborsko B: Mrzena - Ott, Musa, Pánek, Kabeš - Činčura (63. Pajer), Liepa, Neužil, Praveček (82. Koblasa) - Trantýr (87. Jíra), M. Šplíchal (89. Marcolla).

Marcel Nousek, trenér Semic: "Podle předpokladu to bylo hodně běhavé. Nastoupili proti nám mladí, houževnatí kluci doplnění třemi hráči z áčka, kteří přinesli do hry zkušenost. Hodně těžký zápas. Soupeř byl lepší, lépe kombinoval. Škoda dvou slepených branek ve druhé půli a toho, že jsme nedokázali zužitkovat některé naše šance. Vyrovnat na 1:1, mohlo by se to zdramatizovat. Gól jsme však dali až za stavu 0:3 a to již na zvrat nebylo. Nedokázali jsme si vytvořit tlak, nebyla na to síla. Soupeř měl strašně rychlý přechod do útočné fáze, hráli kombinačně na jeden dotek, dostávali se do stran a dávali to pod sebe. To jsme nestačili zachytávat. Táborsko to má nacvičené. Mladí hráči mají první dna tři kroky strašně rychlé, jdou do náběhů a tím nás přehráli."

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Zápas nám vyšel po všech stránkách. Dobře jsme kombinovali, drželi míč na svých kopačkách a vytvářeli si brankové příležitosti, ze kterých se dvakrát prosadil Šplíchal a jednou Trantýr. Pokud se budeme takto prezentovat i nadále, tak o naše výsledky a výkony nemám strach. Přesto si myslím, že nováček ze Semic se v krajském přeboru neztratí a bude v něm hrát důstojnou roli.“

FK Junior Strakonice – TJ Hluboká nad Vltavou 2:3 (1:1)

Branky: 8. Kolafa vlastní, 79. Chalupa - 22. Otepka, 51. Škoda, 70. Kadlec. ŽK: 2:1 (Míčka, Děd - Hrachovec). Diváci: 100. Rozhodčí: Lepič - Němec, Smola.

Strakonice: Lízal – Prajzler, Rozhoň, Kafka, Rybák – Míčka (51. Krejčí), Zahrádka – Zábranský (77. Děd), Doležal (51. Máška), Smola (51. Chalupa) - Bílý.

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Přijel velice kvalitní soupeř. Nicméně se nám hned v úvodu utkání vydařila standardka a šli jsme do vedení. Hluboká poměrně brzy srovnala také ze standardky, ze zbytečného trestňáku. Do druhé půle jsme vstoupili katastrofálně. Po individuální chybě jsme dostali na 1:2. Pak jsme vystřídali, přišli Máška s Krejčím a my to začali hrát více dopředu. Vytvořili jsme si dvě šance ale neproměnili je. Tam se podle mého utkání kolem 60. minuty lámalo. O deset minut později jsme dostali třetí gól a bylo hotovo. Proti takovému soupeři se zkrátka musí šance proměňovat. My za stavu 1:2 dvě měli, ale bez úspěchu. Máme hodně mladé mužstvo s málo zkušenostmi. Nastoupilo pět osmnáctiletých kluků a proti nám obrovské zkušenost. To rozhodlo. Máme za sebou Olešník a Hlubokou, dva opravdu silné celky. Nyní máme Protivín a Prachatice. To jsou zápasy, kde bychom již měli sbírat body."

Karel Vácha, manažer Hluboké: „Nepovedl se nám vstup do utkání, když jsme si brzy dali vlastní gól. Naštěstí se nám brzy podařilo vyrovnat. Měli jsme pak sice mírnou převahu, ale domácí pořád hrozili. Důležité bylo, že jsme dali vedoucí gól a uklidnila nás až branka na 1:3 dvacet minut před koncem. Jenže domácí snížili, my jsme spálili dvě šance a nakonec jsme mohli o body přijít, protože v úplném závěru měly Strakonice gólovku. Řekl bych, že jsme byli fotbalovější, měli navrch, ale nakonec jsme se o výsledek strachovali.“

TJ Osek – Jiskra Třeboň 4:4 (2:3)

Branky: 15. a 34. Hoch, 69. (PK) J. Říský, 84. Carda – 14. Průcha, 25. Hromádka, 30. vlastní (Šrámek), 80. Radosta. ŽK: 2:1 (Hoch, Šrámek – Kubata). Diváci: 120. Rozhodčí: Němec – Lepič, Smola.

Osek: Uhříček – Brabec, Šrámek, Němeček. Martin Čapek – Hosnedl, Hoch, J. Říský, Sigmund – Carda, D. Říský (80. Zelenka).

Třeboň: Kopecký – Rezek ml., Zavadil, Bartoš, Schneider (74. Bartl) – Matoušek, Radosta (85. Týnavský), Hromádka, Ježek (74. Rešl) – Kubata, Průcha (31. Tůma).

Josef Mráz, trenér Oseka: "Viděl jsem Třeboň v zápase s Prachaticemi a bylo jasné, že to bude těžký soupeř. Vlétli na nás a pět minut nepustili za půlku. Pak jsme se chytili, bylo to vyrovnané, ale soupeř měl výborný přechod dopředu s rychlými náběhy. Dostal se do vedení, my pak rychle vyrovnali z trestňáku Honzou Hochem. Udělali jsme však chybu po rohovém kopu, inkasovali podruhé a vzápětí jsme si dali vlastence po sraženém centru. Ještě jsme do poločasu snížili dorážkou. Ve druhé půli jsme soupeře zatlačili a srovnali na 3:3. Začaly nám však tradičně docházet síly a soupeř přidal čtvrtý gól. Vyrovnat se nám podařilo pět minut před koncem, kdy se trefil hlavou Carda. Jinak tam bylo ještě na obou stranách plno dalších šancí. Pro fanoušky pěkná podívaná, pro nás na lavičkách to bylo spíš o zdraví. Když budu úplně upřímný, tak asi měl vyhrát soupeř. My jsme minule měli brát bod, ale nebrali nic, tak se nám to nyní vrátilo."

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Věděli jsme, že to bude těžké utkání, ale mužstvo podalo dobrý výkon. Hned během dvou úvodních minut jsme měli dvě střely na branku, s nimiž si brankář poradil. Skóre otevřel ve 14. minutě Průcha, a přestože jsme hráče upozorňovali na to, aby nefaulovali před vápnem, neboť soupeř je při standardkách velice nebezpečný, minutu po vedoucím gólu přesně na to došlo a Osek vyrovnal. V dalším průběhu první půle jsme si vypracovali několik velkých příležitostí, ale proměnili jsme pouze dvě. Fotbal se hrál nahoru a dolu, pro diváka velice atraktivní. Po změně stran soupeř v 69. minutě vyrovnal z pokutového kopu, ale v 80. minutě strhl vedení na naši stranu po standardní situaci Radosta. Domácí dokázali za čtyři minuty odpovědět, když vyrovnali rovněž ze standardky. V závěru měl velikou šanci Týnavský, který trefil tyč. Celý tým zaslouží pochvalu, i když vstřelit na hřišti soupeře čtyři góly a přivézt jen bod, je škoda.“

FK Olešník - FK Protivín 5:0 (3:0)

Branky: 12. Toth, 16. Lafata, 32. a 89. Hezoučký, 79. Nýdl. ŽK: 2:4 (Miklík, Lafata - Říha, J. Vorel, Hrachovec, Petr). Diváci: 85. Rozhodčí: Albert - Vican, Boček.

Olešník:

Protivín: Váverka - Kupka, Kulík, Vojta (63. Štěpka), Zach (46. Dan) – Říha Martin (76. Urban), Vorel Zbyněk, Bečvář Daniel (68. Buko Leroy), Hrachovec, Vorel Jaromír - Petr.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Protivín velmi dobře známe. Má velkou kvalitu dopředu, ale ve hře dozadu má okénka, která je třeba využívat. To se potvrdilo i v utkání, když nám tam spadlo úplně všechno, zatímco soupeř neproměnil ani ty nejvyloženější šance, včetně penalty. Zápas mohl klidně skončit 4:4 nebo 5:5. Těší mě naše druhá nula vzadu i produktivita vepředu. Teď nás čekají tři těžká utkání venku."

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Zápas se mi hodnotí těžko, když z penalty a pěti vyložených šancí nejsme schopni dát gól, nemůžeme pomýšlet na úspěch proti jakémukoliv soupeři, natož proti Olešníku. Domácí nás vyškolili v produktivitě a krásnými góly bavili diváky."

TJ Trhové Sviny - SK Rudolfov 3:3 (2:2)

Branky: 2. Gažák z pen., 41. Valut, 90. +2 Hruška – 4. Sládek, 25. Peiger, 71. Šindelář. ŽK 3:1 (Brůha, Šemro, Gažák – Pouzar). Diváci: 150. Rozhodčí: Kollmann – Albert, Vican.

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Z druhého našeho domácího utkání bereme bod. Hned první naší útočnou akci zastavil soupeř faulem a byla nařízena penalta, kterou Lukáš Gažák proměnil. Stav 1:0 dlouho nevydržel. Ve čtvrté minutě přišla velká chyba a ztráta míče před našim pokutovým územím, kterou soupeř využil a krásnou střelou o břevno vyrovnal na 1:1. Obrana nám hrála špatně, soupeř měl hodně prostoru, hráče jsme neobsazovali a po zásluze šel Rudolfov po centru z pravé strany do vedení 1:2. Nám se podařilo po rohovém kopu ve 42. minutě vyrovnat po hlavičce Martina Valuta. Ve druhém poločase se hrál pěkný útočný fotbal, soupeř šel do vedení v 71. minutě po standardní situaci, kdy jsme vůbec nezachytili náběh za naší obranu - 2:3. Po obdržené brance jsme hru otevřeli a snažili se vyrovnat. Hosté dobře bránili a vyráželi do naší otevřené obrany. Podržel nás gólman Michal Vrábek, který dva nájezdy soupeře zneškodnil a chytil i gólovou hlavičku po standardní situaci. Opravdu skvělá práce ze strany Michala. V nastaveném čase při poslední akci se k odraženému balonu za vápnem dostal Ondřej Hruška a krásnou střelou vyrovnal na konečných 3:3. Odčinil tak svoje zaváhání při první inkasované brance. Euforie, bod bereme. Byl to pěkný zápas, soupeř hrál skvěle, o tři body ho připravil náš brankář."

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Podle mého názoru jsme byli fotbalově kvalitnějším a lepším týmem, domácí nás zase přehrávali v agresivitě a nasazení. Remíza je nakonec asi spravedlivá, i když gól v nastavení nás samozřejmě mrzí. Už v minulém zápase jsme dostali gól v závěru utkání, tak se na klidné dohrání dobře se vyvíjejících zápasů musíme zaměřit."

SK Jankov - TJ Dražice 2:0 (0:0)

Branky: 69. a 80. Kočer. ŽK 1:2 (Mizera – Novotný, Stecher). Diváci: 188. Rozhodčí: Krčín – Votava, Pečenka.

Dražice: Počinek – Pražma, Hojdar, M. Štecher, Bareš (86. Běhoun) – Novotný, J. Štecher, D. Štecher, Turek (75. Horka) – Matyáš Stuchlík (86. Jakub Stuchlík), Mareš (64. Tůma).

Petr Maxa, vedoucí týmu SK Jankov: „Po nepovedeném startu do sezóny jsme cítili, že utkání s Dražicemi je pro nás velmi důležité a že ho musíme zvládnout. Bohužel naše plány narušily okolní vlivy a museli jsme na poslední chvíli dělat změny v sestavě, protože nám vypadli Beránek s Kollárem, které jsme chtěli mít na hřišti. Celkově první poločas mnoho krásy nepobral. Bylo vidět, že na sebe narazily týmy, které zrovna extra formu nemají. Zaplať panbůh pro nás to potvrdil i soupeř, který měl dvě až tři velké šance, ale neproměnil je. Druhý poločas byl z naší strany o dost lepší. Měli jsme šance, trefili tyč a vstřelili dva pěkné góly. Bylo to vydřené vítězství, které jsme nutně potřebovali a do další části sezóny nám může pomoci. Za výkon bych vyzdvihl Vojtu Bürgera, který nastoupil po dlouhém zranění v základní sestavě po roce a třičtvrtě a byl hrozně znát. Nejen výkonem, ale i svou přítomností na hřišti a v kabině. Takový lídr nám chyběl.“

Vlastimil Stuchlík, asistent trenéra TJ Dražice: „V prvním poločase jsme byli jasně lepším týmem. Soupeř měl snad jen jednu střelu na branku, zatímco my jsme nedokázali proměnit tři nebo čtyři vyložené gólové příležitosti. To bylo pro další vývoj zápasu klíčové. Ve druhé půli šel totiž náš výkon dolů a udělali jsme dvě chyby vzadu, které soupeř potrestal. Je to škoda, domácím jsme minimálně dva body darovali.

Ještě bychom se chtěli touto cestou vrátit k prvnímu utkání a reagovat na pozápasová slova a rozčarování předsedy Trhových Jana Gažáka nad chováním dražických činovníků. Popisovaný tlak, který jsme údajně vyvíjeli na pana rozhodčího, si bohužel vyvinul on sám na sebe svým výkonem od prvních minut utkání. Naše reakce na výkon rozhodčích se odvíjely v rámci slušnosti, ostatně že byly oprávněné, to potvrdily kompetentní orgány udělením odpovídajících trestů právě sudím. Pan Gažák se svými kolegy chtějí zlepšovat kulturu fotbalového prostředí, ale například to, že nestačili připravit před prvním mistrovským utkáním v krajském přeboru technické zóny u střídaček, to rozhodilo i pány rozhodčí. Další perličky, které nás v Trhových Svinech pobavily, nebudeme tímto způsobem uvádět, ale na zmiňovanou lepší fotbalovou kulturu to nevypadá. Není nic jednoduššího, než v médiích kritizovat druhého, místo toho, aby si nejdříve každý zametl před vlastním prahem."