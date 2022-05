Branky: 7. Zavadil, 63. Průcha. ŽK: 2:2 (Kubata, Matoušek – Zeman, Barbotkin). ČK: 1:0 (48. Schneider). Rozhodčí: Novotný – Albert, Izugrafov. Diváci: 105.

Třeboň: J. Skála – Schneider, Zavadil, Cimerhanzl, Bartoš – Matoušek, Kubata, Rezek (89. Týnavský), Radosta – Průcha (85. Kubín), Hromádka. Protivín: Pícha - Dan (74. Cvachovec), Kvasnička (85. Janeš Tomáš), Zach, Barbotkin – Hrachovec, Bečvář, Vojta, Janeš Matěj (62. Urban), Zeman (88. Hodinka) – Říha Martin.

Petr Skála, trenér Třeboně: „Už v šesté minutě jsme se ujali vedení, když Radosta odcentroval a Zavadil se prosadil hlavou. Byl to pěkný fotbalový moment. Pak se většinou hrálo od šestnáctky k šestnáctce, my pak ale ještě nastřelili břevno a Radosta přestřelil z malého vápna. Krátce po změně stran jsme měli výhodu standardky, ale nezahráli jsme ji vůbec dobře, soupeř se dostal do rychlého úniku a Schneider zatáhl za záchrannou brzdu, za což uviděl červenou kartu. Ale i v deseti jsme Protivín k ničemu nepustili a naopak po hodině hry Průcha přidal z brejku druhý gól. Tím jsme soupeři asi vzali vítr z plachet a zbytek duelu jsme zvládli bez větších potíží. Za tři body jsme rádi, po delší době jsme navíc neinkasovali, což vzhledem k tomu, že hosté měli prakticky celý druhý poločas přesilovku, těší o to víc.“

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Zasloužené vítězství domácích, kteří měli větší hlad po třech bodech. V zápase plném nepřesností rozhodla již 7. minuta, když domácí svým důrazem dali hlavou úvodní gól, který byl zároveň i vítězný. Na začátku druhé půle šli domácí do oslabení, ale když nám po hodině hry dali na 2:0 bylo o vítězi rozhodnuto. Při absenci bratrů Vorlů nám scházel lídr, který by usměrnil hru a diktoval tempo naší ofenzivy."

Tatran Prachatice – Junior Strakonice 0:1 (0:1)

Branka: 23. Nosek. ŽK: 5:5 (Makoš, Iliev, Jakub Rauscher, Hornát, Jar. Rauscher – Funda, Nosek, Krejčí, trenér Cimrhanzl, asistent Čakrt). Diváci: 100. Rozhodčí: Přibyl – Polák, Panský.

Sestavy – Prachatice: Hopfinger – Jar. Rauscher, Hornát, Hušek, Řezník (76. Kuzma) – Srch, Jakub Rauscher, T. Pravda, Makoš – Kasík, Iliev. Strakonice: Lízal – Funda, Rozhoň, Staněk, Zahrádka – Děd, Chalupa (41. Šimek, 49. Doležal, 79. Šourek), Míčka (25. Zábranský), Nosek, Petráň – Krejčí.

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Řeknu to jednoduše. Omluvit se divákům, že přišli na tuto hrůzu. Oboustranně hrozný fotbal a nejhorším článkem celého duelu byli rozhodčí. Fotbal se hrát nedal, hrálo se pomalu či spíše se hrát nechtělo nikomu. Postrádalo to jakoukoliv kvalitu. Výsledkem je to, že Strakonice daly jeden gól a my asi branku nedáme, i kdybychom hráli týden. Zkrátka omluva lidem, takto se fotbal nehraje. Víc se karty dávaly za nesmysly než za to, co se skutečně na hřišti událo. Druhá půle byla spíše one man show. Já si na rozhodčí nikdy nestěžuji, ale tohle kdyby pískal někdo od nás nebo ze Strakonic, tak to dopadne pro hru daleko lépe. Jestli je za tohle někdo placený, ta ať se na mě nikdo nezlobí, tak úplně zbytečně. Vůbec si nestěžuji na to, že by sudí pískáním zapříčinili naši porážku, ale nelze padesát minut z devadesáti řešit lavičky, zakopávání míčů a podobné věci. Pak nemá smysl fotbal dělat. To ale neomlouvá náš hrozný výkon."

Luděk Cimrhanzl, trenér Strakonic: "Pro nás jsou to po dlouhé době body ze hřiště soupeře. Důležité tři body do tabulky. Jeli jsme sem s defenzivní taktikou a ta nám vyšla. Hráli jsme na nulu vzadu. Musím před hráči smeknout, protože celou lavičku jsme měli v poledne na hřišti na béčku a kluci toho měli dost. Bylo i docela teplo, takže fyzicky náročné. Takticky jsme to zvládli, ustáli první tlak domácích a z brejkových šancí jsme mohli jít i do vyššího vedení než o jeden gól. Nastřelili jsme tyčku, měli tam ještě dva úniky. Na druhou stranu se i domácí tlačili do šancí, ale hlavně druhý poločas jsme vzadu odehráli bez chyby, a tak si vezeme tři body."

Táborsko B - SIKO Čimelice 4:2 (1:2)

Branky: 21. Chotovinský, 57., 71. a 81. Škrleta – 10. Větrovský vlastní, 13. Říha. ŽK: 3:3 (Větrovský, Jansa, Škrleta – Rambous, Listopad, trenér Smrčina). Diváci: 50. Rozhodčí: Kollmann – Vican, Albert.

Táborsko B: Počinek – Větrovský, Trantýr, Chotovinský, Koblasa (58. Ott) – Kubovský, Jansa, Kabeš (79. Pajer), Činčura (68. Brabec) – Thioub (67. Zeman), Škrleta (84. Jelen).

Čimelice: Šípek – Viták (79. Pšenička), Listopad, Maršík, Viták – Hegenbart, Nekl, Káš, Petřík – Říha (80. Dubský), Šťástka.

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Do zápasu jsme tentokrát vstoupili špatně. Nedokázali jsme proměnit šance, které jsme si vytvořili, a naopak jsme pustili soupeře do dvoubrankového vedení. Naštěstí se nám ještě v první půli podařilo vstřelit kontaktní gól Chotovinským. Do druhého poločasu jsme přeskupili řady, posílili útok a zápas se nám podařil třemi góly Marka Škrlety otočit. Dokud Čimelice stačily, tak nehrály špatný fotbal, ale v průběhu druhé půle odešly fyzicky. Naše hráče musím pochválit za obrat v utkání i za to, že si vedle vstřelených gólů dovedli vypracovat i další gólové příležitosti, byť už je nevyužili.“

Tomáš Smrčina, trenér Čimelic: "Sice jsme vedli o dva góly, ale co jsme vymysleli při prvních dvou inkasovaných gólech, k tomu snad ani není slov. Nejprve kiks gólmana a soupeř dal do prázdné brány. Před vyrovnáním si hrajeme u rohového praporku patičky, soupeř nám to sebral a bylo vyrovnáno. Nevím, co k tomu hráčům říci. Jakoby nestačilo, že se v tom plácáme sami, soupeři jsme ještě góly věnovali. To, že jsme dvakrát inkasovali v závěru, to již bylo něco jiného. To je o fyzičce. První půle od nás nebyla špatná. Měli jsme tam ještě nějaké závary a neposadit je na koně těmi dvěma chybami, tak by se Táborsko asi trápilo ještě déle."

TJ Osek - ZVVZ Milevsko 2:1 (1:1)

Branky: 17. a 89. Carda – 19. Kálal. ŽK: 1:2 (Němeček – Marvan, vedoucí Janouch). Diváci: 80. Rozhodčí: Kaštánek – Ondřej, Jevčák.

Sestavy - Osek: Křížek – P. Rybák, Krejči, Kubiš, Němeček (73. Hromíř) – Čapek (60. Brabec), J. Říský, Šrámek, Sigmund – Carda (92. Kinkor), D. Říský. Milevsko: Michal Hejl – Kálal, Vakoč, Petr, Kosobud – Přibyl (87. Pich), Marvan, Bártík (61. Dvořák), Kortan – Souček, Hadáček (88. Novotný).

Josef Mráz, trenér Oseka: "Byli jsme tentokrát spíše šťastnějším týmem. Měli jsme dobrý úvod utkání se třemi velkými šancemi. Carda netrefil z půl metru prázdnou bránu. Úvod jsme zvládli, dali i gól, ale po chvíli inkasovali vyrovnávací z první milevské střely na bránu. Tím se hra vyrovnala, přelévalo se to ze strany na stranu. když to již vypadalo na remízu, tak jsme minutu před koncem rozhodli z protiútoku. Zkrátka jsme byli šťastnější. Remíza by asi byla spravedlivá. Milevsko hrálo velmi dobře. Jejich spojení starých pardálů v obraně a mladíků v útoku, kteří to hrají na jeden dotek, funguje dobře."

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Předvedli jsme velice solidní výkon, řekl bych ze špičky krajského přeboru. Ale bohužel jsme dostali v závěru gól. Domácí byli lepší v prvním poločase, my byli více na míči po přestávce. Vytvořili jsme si také nějaké šance. Byl to remizový zápas, ale neproměňujeme šance a v poslední minutě jsme naopak inkasovali. Potřebujeme střelecky probudit na hrotu Jardu Hadáčka. Góly od útočníků nám tam chybí. Nyní to bereme jako přípravu na novou sezonu. Víme, na čem zapracovat, a věřím, že od nové sezony budeme hrát na přední místa."

Blatná - Olešník 3:6 (2:2)

Branky: 26. Míka, 28. Bulka, 88. (PK) Král – 5. Hezoučký, 37. a 54. Rožboud, 47. Štěch, 49. a 57. Vonášek. ŽK: 2:1 (Bláha, Kůst – Tomášek). Diváci: 110. Rozhodčí: Šimek – Němec, Boček.

Sestavy - Blatná: Chlanda (46. J. Sedláček) – Levý, Kůst, Bláha, M. Sedláček – Bulka (55. Říha), Hlaváč, Šimůnek (60. Maleček), Míka – Král, Čadek (77. Jiřinec).

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "Hráli jsme proti velice kvalitnímu týmu. Olešník sice přijel bez Lafaty, přesto je to vyspělý tým, na který je radost se dívat. Bohužel jsme brzy dostali z brejku gól. Naštěstí jsme se z toho zmátořili a ve 25. minutě se po dlouhém balonu Kůsta trefil Míka. Vzápětí po Šimůnkově přistrčení nás dostal do vedení Bulka střelou kolem gólmana. Navíc byl Míka v další šanci. Po naší chybě přišla na druhé straně penalta, kterou však Chlanda chytil, nicméně o chvíli později soupeř po dorážce srovnal. V poločase jsem však musel střídat Chlandu, který měl problémy s břišními svaly. Úvod druhé půle pro nás nebyl vůbec dobrý. Do brány šel prakticky ještě dorostenec Sedláček a během dvou minut dostal dva góly a za deset minut další dva. Hráči mu moc nepomohli, takže to pro něho bylo velice nepříjemné. Hosté pak možná trochu polevili, my se dostali zpět do hry a dalo se na to již dívat. Bylo tam pár pěkných momentů a v závěru ještě Král snížil z penalty. Kromě úvodu druhé půle ta naše hra až tak hrozná nebyla, ale výsledek je spravedlivý."

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "S maximálním respektem k soupeři to pro nás bylo povinné vítězství. O výsledku rozhodla úvodní čtvrthodina druhé půle, ve které jsme dali čtyři góly. Pro diváky to byla ideální podívaná, když viděli čtyři góly."

Olympie Týna nad Vltavou - SK Jankov 2:0 (2:0)

Branky: 11. Stoklasa, 19. Dumbrovský. ŽK: 4:3 (Dumbrovský, Vařil, Maxa, Dobal – Lošek, Schönbauer, Klíma). Diváci: 122. Rozhodčí: Votava – Izugrafov, Průchová.

Václav Mareš, trenér Týna: "V domácím prostředí jsme chtěli vyhrát a navázat tak na dobrý výkon z Českého Krumlova, což se nám také podařilo. Dali jsme brzy branku, když se krásným volejem po rohového kopu trefil Lukáš Stoklasa. To jsme přesně potřebovali. Gól nás uklidnil a zároveň nabudil. Druhou branku jsme přidali v zápětí, když po akci Dobala a Štose zakončoval Dominik Dumbrovský. Hosté měli sice balón častěji ve svém držení, ale my jsme se dobře posouvali a Jankov jsme do žádné šance za celých devadesát minut vůbec nepustili. Ve druhém poločase jsme chtěli přidat třetí branku, to se nám sice nepodařilo i když šance na to byly. Zápas jsme měli pod kontrolou, hosté pouze nakopávali dlouhé míče na Popelku, ale naše obrana si s tím vždy poradila. Teď se musíme dát přes týden zdravotně do pořádku a připravit se na další zápas. Doufám, že už budeme mít k dispozici Lukáše Mravce. Nejlepším hráčem byl Jan Meidl."

Petr Maxa, vedoucí týmu SK Jankov: „Druhý venkovní zápas za sebou, ve kterém jsme prohráli a ani nedali gól. V Týně jsme byli opticky lepším týmem, více drželi balón, ale byli jsme absolutně neškodní ve finální fázi. Gól jsme inkasovali po standardní situaci a po rychlém brejku, nám zase gól Popelky nebyl, dle mého názoru nesprávně, uznán. Ale to je fotbal. Soupeři gratuluji k výhře, my se musíme poučit a příště hrát více účelněji.“

SK Rudolfov - TJ Dražice 3:1 (0:1)

Branky: 66. a 80. Prokeš, 83. Sládek – 27. Stuchlík. ŽK: 1:2 (Šindelář – Vačlena, Štecher). Diváci: 75. Rozhodčí: Dunovský – Němec, Žemlička.

Dražice: Žák (76. Běhoun) – Bareš, Horka, Hořejší, Turek – D. Štecher, Veselý, Vačlena, Novotný – Mareš (74. Jakub Stuchlík), L. Stuchlík (89. Machart).

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "V prvním poločase se hrál nepěkný fotbal plný soubojů a hádek. Po přestávce se hra urovnala a našim hráčům se podle mého názoru po zásluze podařilo otočit skóre a zvítězit.

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „V prvním poločase jsme byli herně lepší. Dokázali jsme si vytvořit několik šancí a jednu z nich proměnili, když si Lukáš Stuchlík navedl míč od postranní čáry na prostředek a trefil se k tyči. Potom jsme ještě trefili tyč. Domácí měli v první půli v podstatě jen jednu příležitost, ale Šindelář hlavou balon špatně usměrnil. V nástupu do druhé půle. Zhruba dvacet minut, jsme pokračovali v aktivní hře a hrálo se převážně na polovině Rudolfova, jenže pak se domácím povedlo vyrovnat. Při této situaci se bohužel ukázalo, že náš brankář je stále hodně otřesený z tvrdého faulu Šindeláře z prvního poločasu. Nechápeme, jak za takový zákrok mohl dostat jen žlutou kartu… My se každopádně po vyrovnání soupeře zbytečně položili, navíc do branky musel Marian Horka, který nám pak chyběl v poli. Pravdou je, že jsme potom odpadli fyzicky a domácí toho všeho využili ke vstřelení dvou gólů.“