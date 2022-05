Branky: 10. a 56. Prokeš, 61. a 62. Sládek. ŽK: 0:2 (Kollár, Klíma), ČK: 0:1 (35. Kočer). Diváci: 100. Rozhodčí: Ondřej – Šimek, Votava.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Vyrovnané utkání, kterému úplně neodpovídá výsledek. Jankov hrál dobře na balonu, ale nám se po přestávce podařilo dát tři rychlé góly a bylo rozhodnuto. Závěr byl podle mne zbytečně příliš rozhádaný, ale to občas k derby asi patří."

Petr Maxa, vedoucí týmu Jankova: „Jsme realisti a veděli jsme, že jednou naše série skončí. Přišlo to v derby, což nás samozřejmě mrzí, ale na druhou stranu to bylo zcela zasloužené. Do 35. minuty to nebylo tak špatné, byť jsme už prohrávali od 9. minuty, ale měli jsme víc ze hry, měli jsme náznaky šancí a nic nenasvědčovalo, že bychom mohli tak vysoko prohrát. Pak ale přišla červená karta a totální zlom přišel v 56. minutě, kdy jsme domácím darovali druhý gól, který nás srazil na kolena. Než jsme se rozkoukali, přidal Rudolfov další dvě branky a my už se jen soustředili, abychom nedostali ještě větší příděl. Je třeba tento duel hodit za hlavu a připravit se na další těžké boje.“

Olympie Týn nad Vltavou – SK SIKO Čimelice 2:2 (0:0)

Branky: 56. Houska, 90.+2. Vařil – 55. Listopad, 90. Šťástka, ŽK: 5:3 (Dumbrovský, Vařil, L. Maxa, T. Maxa, Dobal – Viták, Rambous, Petřík), ČK: 0:1 (90.+2. Rambous), Diváci: 150. Rozhodčí: Kaštánek – Vican, Kollmann.

Václav Mareš, trenér Týna: "Věděli jsme, že to nebude jednoduchý zápas, a to se nám také potvrdilo. Čimelice hrály výborně. Myslím si, že jejich umístění v dolní polovině tabulky neodpovídá. My jsme se v prvním poločase dostali do dvou až tří brankových příležitostí, které jsme bohužel neproměnili. Hosté si vytvořili za poločas jedinou šanci, kterou také neproměnili. Proto první poločas skončil remízou. V druhém poločase jsme inkasovali jako první branku po rohovém kopu. Myslím si, že až tato branka nás nastartovala. Nám se podařilo vyrovnat Tomášem Houskou o minutu později. Od vyrovnávací branky jsme chtěli strhnout vedení na naši stranu. Měli jsme k tomu i dobré brankové příležitosti, ale hostující brankář nás vychytal. Hosté hráli breaky a jeden z nich se jim povedl v 90. minutě. Nám se podařilo vyrovnat v 92. minutě Pavlem Vařilem. Chtěli jsme samozřejmě vyhrát, ale i s bodem musíme být nakonec spokojeni. Nejlepším hráčem našeho týmu byl Pavel Vařil."

Tomáš Smrčina, trenér Čimelic: "Remíza je pro nás ztráta dvou bodů. Dvakrát jsme vedli a dvakrát jsme vzápětí inkasovali vyrovnávací branku. Sice jsme na jaře prohrávali, ale všechny zápasy jsou vyrovnané. Na zápasy rozhodně nejezdíme jako na porážku. Ani tento zápas rozhodně nevypadal na to, že má soupeř o dvacet bodů více než my. Sedmdesát minut jsme hráli velice dobře po zemi měli i šance. Týn rozhodně lepší nebyl. Je fakt, že oba góly, co jsme inkasovali, začaly u našich dorostenců, kteří museli jít na hřiště. Ale jsou to nezkušení kluci z okresního přeboru, kterým nelze nic vyčítat. Pro nás je to zkrátka ztráta dvou bodů. Ale výkonem si kluci dokázali, že mohou hrát vyrovnaně s každým. Je fakt, že jsme mohli postavit tým trochu podle představ, že nemuseli hráči nastupovat na postech, na které nejsou zvyklí."

Tatran Prachatice - FK Olešník 0:1 (0:1)

Branka: 30. Šíma. ŽK: 1:0 (Luňáček). ČK: 1:0 (53. Hopfinger). Diváci: 200. Rozhodčí: Němec – Žemlička, Pravda.

Prachatice: Hopfinger – Jar. Rauscher, J. Pravda (46. Kasík), Kupka, Kovář (77. Řezník) – Makoš, Hornát (72. Luňáček), Hušek, Sedláček – Jakub Rauscher (85. Srch), Iliev (82. Linhart).

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Z mého pohledu jsme si zápas pohráli v první půli. Zkoušeli jsme nové rozestavení 3 – 5 – 2, ale kromě prvních deseti minut to moc nefungovalo. Vrátili jsme se k tomu standardnímu, ale problém byl hlavně v tom, že jsme si v první půli nepřihráli. Bez toho se fotbal hrát nedá. Byli jsme pak pozdě v soubojích. O půli jsme si řekli, že to zjednodušíme, popereme se o to. Ale začalo to nešťastným vyloučením, možná po ofsajdu, našeho gólmana. Ale od té doby si však Olešník nevytvořil žádnou šanci a my měli v posledních dvaceti minutách dvě či tři velice dobré šance, kdy jsme šli ze strany sami na bránu. To jsme nedali. Doposud jsme byli na vítězné vlně a do čeho jsme kopli, to tam spadlo, tentokrát tam nesedlo nic. Ale je to všechno o tréninku, tady musíme přidat. Musíme se dát dohromady, o poločase nám odpadl Jirka Pravda, kterému se obnovilo zranění. Kluci již šlapali vodu, tak se to prostřídalo, trochu to ožilo, ale na obrat to nestačilo. Za první půli vyhrál Olešník spravedlivě, i když bychom si možná za druhou půli vyrovnat zasloužili. Ale bohužel."

Roman Chlumecký, trenér Olešníka: "Byl to velmi dobrý zápas ze strany obou soupeřů. Myslím si ale, že jsme vyhráli zaslouženě a potěšila mě i nula na kontě obdržených branek."

Jiskra Třeboň – Slavoj Český Krumlov 0:2 (0:0)

Branky: 61. a 63. Růžička. ŽK: 1:2 (Schneider – Svoboda, Kuna). Rozhodčí: Polák – Přibyl, Ondřej. Diváci: 150.

Třeboň: J. Skála – Zavadil, Kopecký, Cimerhanzl (71. Kocanda), Týnavský – Schneider, Kubata, Rezek ml., Matoušek – Kubín, P. Tůma (76. Blažek).

Č. Krumlov: Š. Beránek – M. Švec, Kabele, Kuna – Kořínek (68. Vaněk), Svoboda, Novák, Chytrý (84. Filip), Vávra – Strapek, Růžička.

Petr Skála, trenér Třeboně: „Hráli jsme s nejlepším týmem krajského přeboru, který má výborné hráče, jako jsou Vávra, Růžička, Švec či Kabele, a potvrdil kvalitu. Ale musím říct, že jsem byl potěšený, jak jsme utkání zvládli, jak za to kluci vzali, jak bojovali, přestože máme potíže se sestavou a na lavičce jsme měli jen dva dorostence, kteří se také v průběhu utkání dostali na hřiště. První poločas byl z naší strany lepší a Krumlov jsme udrželi na distanc. Po změně stran rozhodl krátký úsek, během něhož jsme dvakrát inkasovali od Růžičky, jenž potvrdil své střelecké dispozice. Při prvním gólu zakončil povedenou akci, kdy jeden z hostujících hráčů obešel dva naše, druhé brance však předcházel faul na našeho Tůmu. To je kluk, který opravdu jen tak nepadá. Ale celkově lze říct, že jsme byli favoritovi důstojným soupeřem a při troše štěstí jsme mohli pomýšlet i na bod. Byl to bojovný zápas, který hosté zvládli, my se však stydět nemusíme.“

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „První poločas byl platonický, prakticky bez šancí i jejich náznaků, s výjimkou Kunovy střely nad branku. Z naší strany to však bylo bez nápadu a bez pohybu. O přestávce jsme si to museli vysvětlit, upozorňoval jsem hráče, že Třeboň urputně brání i za cenu faulů a že ji musíme přehrát rychlou kombinací. Po změně stran jsme hru zjednodušili, krátkými přihrávkami a narážečkami jsme soupeře dostali tlak. Naše snažení vyvrcholilo po hodině hry, kdy se proti svému bývalému týmu dvakrát v rychlém sledu prosadil Růžička, který v závěru útočil i na hattrick. První jeho trefě předcházela akce Švece, který přešel přes dva protihráče, přihrál Vávrovi a ten balon předložil Růžičkovi, jenž doklepával prakticky do prázdné branky. Při druhém gólu Strapek zatáhl míč, prostrčil jej do uličky Růžičkovi a ten přehodil brankáře. A to už jsem měl připravené Růžičkovo střídání, protože se mu do té doby moc nedařilo a na hřišti se docela trápil… Docílili jsme velmi důležitého vítězství, hlavně pro klid a fotbalovou pohodu hráčů. Pomalu se nám ustálila sestava, je to pak znát i na hřišti, tak si přejme, aby se nám hlavně vyhýbala zranění. Pochválit musím i Třeboň, byla na nás dobře připravená. Teď se musíme dobře nachytat na Týn, protože není slabých soupeřů.“

TJ Osek - FK Protivín 2:1 (0:0)

Branky: 70. (PK) D. Říský, 78. D. Říský - 61. P. Hrachovec. ŽK: 2:1 (Hoch, Sigmund - Hrachovec). Diváci: 90. Rozhodčí: Izugrafov - Macko, Albert.

Sestavy - Osek: Křížek – Rybák, Krejčí, Kubiš, Brabec – Němeček (69. Čapek), Šrámek, Hoch (86. Hromíř), J. Říský, Sigmund – D. Říský (90. Gondek). Protivín: Barbotkin - Dan, Nedvěd, Vojta, Zach – Hrachovec, Vorel Zbyněk, Vorel Jaromír (55. Hrynevich), Štěpka, Urban (46.Zeman) – Říha.

Josef Mráz, trenér Oseka: "Upozorňoval jsem hráče na to, že postavení Protivína v tabulce neodpovídá předváděné hře, která je podstatně lepší. V každém případě hraje Protivín lépe než na podzim. Venku hraje navíc lépe než doma. Na hřišti se to potvrdilo. Soupeř nám znemožňoval kombinaci a v první půli to byl spíše boj od vápna k vápnu. My měli dvě šance. Němeček šel z půlky sám, ale gólman ho vychytal. Kuba Říský šel ze strany na bránu a také nedal. Ale jinak to bylo se spoustou nepřesností. Míče odskakovaly, byl to souboj na souboj. Protivín tam má mladé rychlé kluky, takže to byl takový hurá fotbal. Do druhé půle jsme trochu pozměnili rozestavení a postupně začali předvádět naši hru. Ale paradoxně jsme po chybě inkasovali gól. Kluky to však nabudilo a bojovností se to podařilo otočit. V závěru to Protivín zjednodušil, začal tam dávat dlouhé balony a my to již ubránili. Ale musím říci, že to bylo vydřené vítězství, ale o to cennější."

Miroslav Říha, trenér Protivína: "První poločas byl opatrnější z obou stran s mírnou převahou domácích. Proto blíže ke gólu byli domácí, kteří si z křídelních prostorů vytvořili několik šancí. My jsme si vytvořili několik zajímavých standardních situací, se kterými si domácí obrana poradila. Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe my a po úniku Zemana a gólu Hrachovce šli do vedení. V 70. minutě domácí z pokutového kopu vyrovnali a v 78. minutě přišel rozhodující moment zápasu, když jsme nechali zcela volného domácí útočníka na malém vápně, který se nemýlil. Celkově vyrovnaný zápas, který rozhodl laciný gól na 2:1."

Táborsko B – Blatná 3:1 (2:1)

Branky: 14. Jansa (11), 24. Kubovský, 49. Škrleta – 8. Bulka. ŽK: 1:1 (Škrleta – Říha). Rozhodčí: Vican – Boček, Šimek. Diváků: 60..

Táborsko B: Lukeš – Větrovský, Trantýr, Chotovinský, Pajer (46. Thioub) – Ott (46. Koblasa), Jansa, Kabeš, Činčura (62. Brabec) – Kubovský (80. Voneš), Škrleta (71. Zeman).

Blatná: Chlanda – Levý (76. J. Sedláček), Hlaváč, Bláha, M. Sedláček – Bulka, Šimůnek (76. Maleček), Čadek (81. Hrádek), Míka – Král (87. Antoš), Říha (62. Jiřinec).

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Do utkání vstoupili lépe hosté a dali gól ze situace, kdy jsme nechali jejich hráče ve vápně trestuhodně volného. Naštěstí se nám brzy podařilo otočit stav zápasu v náš prospěch. Dvakrát se prosadil Kubovský, poprvé po faulu na Škrletu proměnil penaltu a podruhé po ideální přihrávce Škrlety. Ve druhé půli navýšil skóre dobře hrající Škrleta a bylo rozhodnuto. Se třemi body jsme pochopitelně spokojeni, ale trošku nás mrzí spoustu neproměněných šancí. Měli jsme zápas vyhrát výraznějším rozdílem.“

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "Výsledek není až tak špatný, i když byl vidět rozdíl v dynamice, rychlosti i fotbalovosti. Odehráli jsme slušný zápas a dokonce v 8. minutě vedli. Král posunul balon na Bulku, který doklepával na 1:0 pro nás. Bohužel jsme pak dvakrát dostali gól z rychlého brejku. Nejprve jsme brejk řešili penaltovým zákrokem, ve druhém případě soupeř utekl po našem vhazování. Třetí gól jsme dostali hned v úvodu druhého poločasu, kdy jsme po rohu špatně odkopli balon a soupeř to zakončil. Jak jsem již říkal, hra z naší strany špatná nebyla, výkonnostní rozdíl tam nějaký byl, takže výsledek odpovídá hře. Stále je znát, že nám v sestavě chybí stoper Kůst, který je dlouhodobě nemocný."

Milevsko – Dražice 3:0 (2:0)

Branky: 9. a 15. Petr, 73. Přibyl. ŽK: 1:3 (Hadáček – Veselý, Štecher, Novotný). Rozhodčí: Krčín – Kollmann, Albert. Diváků: 117.

Milevsko: Dvořák – Hejl, Vakoč, Petr, Kosobud – Kortan (81. Novotný), Marvan, Souček (77. Pich), Přibyl – Hadáček (83. Imbr), Kálal (63. Bártík).

Dražice: Baka – Novotný, Horka, Vačlena, Turek – Böhm (73. Běhoun), Veselý, J. Štecher, Jakub Stuchlík (58. Páša) – Mareš, L. Stuchlík.

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Pro nás to bylo takové malé derbíčko, protože, někteří naši hráči i trenér Petr Janouch v Dražicích působili. Pro některé tedy trochu emotivní zápas. Víme, že Dražice hrají nakopávaný fotbal, chodí hodně do soubojů. V prvním poločase si soupeř vytvořil nějakou tu standardku, což nám se moc nedařilo, ale vytvořili jsme si šance a dali dva góly. Po půli to bylo o dva góly a do druhé půle jsme vstoupili s tím, že musíme hrát zodpovědně. To jsme podle mého splnili, Dražice žádnou šanci neměly. My ještě trefili břevno a měli tam nějaké šance. Uklidnil nás gól na 3:0. Ale druhý poločas byl prakticky na jednu bránu."

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Milevsko vyhrálo naprosto zaslouženě. Zápas rozhodly standardní situace z prvního poločasu, na jejichž nebezpečnost jsme přitom kluky upozorňovali. Pak už jsme to měli samozřejmě těžké a soupeř si utkání pohlídal, a navíc přidal ještě třetí gól. V poli byl zápas poměrně vyrovnaný, ale my se v něm prakticky nedostali do žádné výraznější šance. Máme to teď hodně složité. V týdnu jsme přišli o další dva hráče a chybí nám šest hráčů základního kádru, takže dáváme sestavu horkotěžko dohromady.“