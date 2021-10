Slavoj Český Krumlov – Sokol Sezimovo Ústí 4:0 (1:0)

Branky: 31. a 59. Tůma, 87. Poláček, 90. Růžička. ŽK: 0:1 (Bartáček). Rozhodčí: Žurek – Dunovský, Klátil. Diváci: 125.

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „Připravovali na to, že soupeř přijede s defenzivní taktikou a zaměří se na protiútoky. Nám v první půli chybělo více rychlosti a pohybu. Zkraje jsme neproměnili nějaké náznaky šancí, až po půlhodině jsme se prosadili po rychlé kombinaci, na jejímž koci byl Tůma. Hosté se dostali do jedné velké příležitosti, při níž nás podržel brankář Beránek. O přestávce jsme si řekli, že musíme zrychlit a začít hrát na jeden, dva doteky, abychom snáze překonávali obranný val hostů. S podobnými soupeři je to těžké, všichni přijedou hlavně úporně bránit. Ale i takové zápasy musíme zvládat, pokud chceme pomýšlet na příčky v popředí tabulky. Druhý gól vstřelil po hodině hry znovu Tůma a v závěru, kdy už hráči Sezimova Ústí působili přece jen poměrně unaveně, se prosadili ještě Poláček a Růžička. Ale vyzdvihnout musím i soupeře, nehrál nikterak záludně a po změně stran se dostal do dvou šancí, když jsme při našich útočných choutkách občas zapomínali bránit.“

Jakub Škarda, kapitán Sokola Sezimovo Ústí: „Domácí byli od začátku zápasu lepším týmem. My jsme byli zalezlí, chtěli dobře bránit a vyrážet do brejků. Asi čtyřikrát nebo pětkrát jsme se k nim dostali a dva z nich byly poměrně nebezpečné a mohly skončit gólem, ale netrefili jsme branku. Po poločase byl výsledek 1:0, ale ve druhé půli přidal soupeř druhý gól a zbylé dva jsme dostali až v závěru. Máme teď před sebou zápasy s Jankovem a v Protivíně a rádi bychom z nich něco získali.“

FK Protivín – Jiskra Třeboň 0:1 (0:1)

Branka: 33. Bartoš. ŽK: 4:1 (Bečvář, Hrachovec, J. Vorel, Z. Vorel – Průcha). Rozhodčí: Brom – Albert, Mach. Diváci: 100.

Miroslav Říha, FK Protivín: První poločas se nám vůbec nepovedl, soupeř byl odvážnější a přesnější a výstavním gólem z pětadvaceti metrů šel po zásluze do vedení. Ve druhé půli jsme udělali několik změn, které oživily naši hru, vypracovali jsme si několik standardek, ale bohužel jsme z nich nic nevytěžili a jelikož nám kombinace vázla, ze hry jsme se k ničemu nedostali. A i když soupeř nedotáhl některou ze svých šancí k jištění vedení, po zásluze vyhrál.

Petr Skála, trenér Třeboně: „V situaci, v níž se nacházíme, potřebujeme každý bod, takže vítězství v Protivíně je pro nás velmi cenné. Mužstvo mě potěšilo, předvedlo kolektivní a bojovný výkon. Navíc jsme podruhé v sezoně neinkasovali, což je obzvlášť venku příjemný bonus. Do vedení jsme se dostali v 33. minutě po parádní dalekonosné střele Bartoše, který napálil z první odražený balon kousek za půlkou a nedal domácímu brankáři šanci. Takový moment se jen tak nevidí, byla to neskutečná trefa. V závěru střetnutí nás domácí přitlačili, měli hodně rohů a přímých kopů, ale odolali jsme.“

Dražice - Rudolfov 0:0

Hráno bez karet. Rozhodčí: Žemlička - Lepič, Jevčák. Diváci: 100.

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Vyrovnaný první poločas moc fotbalové krásy nepobral a nepřinesl ani žádné výraznější šance. Ve druhé půli už jsme hráli převážně na polovině soupeře, měli jsme poměrně velké množství standardek, ale nic jsme z toho nevytěžili. Všechny další slibné možnosti končily většinou na vápně, s výjimkou 65. minuty, kdy Jirka Štecher trefil břevno a následnou dorážku už měl Matyáš Stuchlík na dlouhou nohu. Vzhledem k průběhu druhého poločasu, kdy jsme měli opravdu více ze hry, je to pro nás samozřejmě ztráta.“

Olešník – TJ Blatná 7:0 (2:0)

Branky: 25., 56. a 79. Lafata, 77. a 80. Toth, 21. Štěch, 62. Miklík. ŽK: 1:2 (Heller – Hlaváč, Kůst). Diváci: 80. Rozhodčí: Panský – Němec, Krčín.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "S veškerým respektem k soupeři to bylo povinné a jednoznačné vítězství. V první půli se nám nechtělo moc běhat, ale druhá už byla podle mých představ."

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "Úvod nebyl tak špatný, jak by napovídal výsledek. Byli jsme aktivní, měli i několik pološancí. Ve dvacáté minutě jsme inkasovali první gól a začala se projevovat zkušenost soupeře. Domácí využívali náběhů a kolmých přihrávek mezi naše obránce, takže stále hrozili. Brzy přišel druhý gól a chvíli nato chytil Peroutka penaltu Maruškovi. Poločas skončil poměrně slušným výsledkem, nicméně ve druhém poločase jsme nepohlídali náběh po standardce, pak šli domácí sami na gólmana a kolem osmdesáté minuty jsme třikrát inkasovali během tří minut. V závěru jsme měli několik pološancí, ale opět bez úspěchu. Zápas tedy skončil tak, jaké bylo rozložení sil na hřišti. Nejlepšími našimi hráči byli harcovníci Hlaváč a Kůst, výborně i přes sedm obdržených branek zachytal Peroutka."

SIKO Čimelice – FC MAS Táborsko B 0:1 (0:1)

Branka: 12. Čapek. ŽK: 2:1 (Smetana, Mezera – Jansa). ČK: 1:0 (81. Mezera). Diváci: 100. Rozhodčí: Votava – Kaštánek, Kollmann.

Tomáš Smrčina, trenér SIKO Čimelice: "Pro nás to byl takový ten zápas blbec. Soupeř přijel s několika hráči širšího kádru áčka, ale nebylo to tak, že by nás drtil. Hosté byli silní na míči, ale střídaly se pasáže, kdy hráli více oni a pak zase více my. Sice jsme si nevytvořili nějaké velké tutovky, ale gól jsme soupeři prakticky darovali, když jsme dali krátkou malou domů. Za stavu 0:1 jsme neproměnili penaltu a pak ještě neproměnili jednu velkou šanci. Remíza by tomu asi slušela více. V posledních deseti minutách, když jsme to otevřeli, tak soupeř trefil břevno a měl ještě šanci, ale zase tak špatný výkon, abychom prohráli, jsme nepodali."

Miroslav Jelen, trenér Táborska B: „Do zápasu jsme měli určitě lepší nástup než domácí a z několika šancí jsme jednu proměnili, to když jsme potrestali špatný odkop čimelického brankáře. O pár minut později nás naopak podržel Adam Zadražil, který chytil penaltu. Musím říct, že druhý poločas jsme měli pod kontrolou, byli jsme lepší na míči a hubenou výhru jsme si bezpečně pohlídali. Domácí tým ale musím rozhodně ocenit, po celý zápas se snažil hrát fotbal.“

Junior Strakonice – Tatran Prachatice 3:2 (0:0)

Branky: Krejčí, Zelenka, Rozhoň – Babka, Pecka. ŽK: 2:2 (Nosek, Linhart – Pícha, Sova). Diváci: 108. Rozhodčí: Němec – Panský, Kaštánek.

Luděk Cimrhanzl, trenér Junioru Strakonice: "Věděli jsme, že jdeme na kvalitního soupeře a připravili jsme na něj hodně defenzivní taktiku. A vyšlo to. V prvním poločase to mě soupeř hodně těžké, nemohl se do našeho bloku dostat. Eliminovali jsme jejich fotbalové individuality. Ve druhém poločase přišla přestřelka. Šli jsme do vedení, soupeř vyrovnal, pak jsme šli šťastným gólem Zelenky znovu do vedení. Vypadalo to, že to budeme držet do konce, ale přišla penalta a vyrovnání. V úplném závěru rozhodl z trestného kopu Rozhoň. Gólman hostů to asi podcenil. Pro nás důležitá výhra nad silným soupeřem. Takticky jsme to zvládli velmi dobře. Prachatice byly fotbalovější, držely více balon, ale na góly jsme vyhráli my."

Josef Raušer, trenér Tatranu Prachatice: "Domácí hráli od začátku v jedenácti od půlky a čekali, co vymyslíme. V prvním poločase jsme si vytvořili dvě šance, ale neproměnili je. Domácí kromě standardek v první půli nevystřelili na bránu. Ve druhém poločase jsme dostali gól po brejku po našem rohovém kopu. Vyrovnali jsme, byli na koni, ale po hrubé chybě gólmana inkasovali druhý gól. Když těsně před koncem vyrovnáme, tak hned nato přijde zbytečný faul a domácí z trestňáku rozhodli. Domácí do čeho kopli, tak z toho byl gól. My tentokrát neměli kvalitu dopředu. Vytvořili jsme si málo šancí. Asi to byl remizový zápas, který jsme zbytečně prohráli. Navíc soupeř vůbec nechtěl hrát fotbal a nakonec bral všechny body.

ZVVZ Milevsko – TJ Osek 0:5 (0:1)

Branky: 12. D. Říský, 53. Hoch, 54. Brabec, 75. J. Říský, 89. Maroušek. ŽK: 0:3 (Krejčí, Kubiš, Řiský). Diváci: 92. Rozhodčí: Albert – Žemlička, Lepič.

Miroslav Strnad, trenér ZVVZ Milevsko: "První poločas byl z naší strany hodně dobrý. Dle mne jsme mohli mít i výhodu pokutového kopu, ale nestalo se tak. Prohrávali jsme po střele k tyči 0:1. Druhé dějství na hřišti však ukázalo zkušenost a vyzrálost hostů proti našim mladíkům a výsledek je, jaký je. Více asi nemá cenu hodnotit. Naše dvě tyče a šance ukázaly naší potenci."

Josef Mráz, trenér TJ Osek: "Samozřejmě velká spokojenost. Vysoká výhra, branky dalo pět hráčů, super. Ale musím říci, že Milevsko nehrálo špatně. Jindy nám tam nepadá nic, tentokrát tam padlo snad sedmdesát procent všech našich míčů. Měli jsme konečně štěstí. Utkání se lámalo deset minut po přestávce. Na 2:0 jsme dávali po krásné akci, kdy to po Sigmundově přihrávce dával Hoch do prázdné brány. Vzápětí to trefil Brabec křižnou střelou ze čtyřiceti metrů ze strany přes brankáře do sítě. Prý to tak i chtěl. To již soupeře zlomilo a v klidu se dohrávalo."

SK Jankov – Olympie Týn 1:5 (1:3)

Branky: Schönbauer – Štos 2, Maxa 2, Dobal. ŽK: 1:3 (Voráček – Dumbrovský, Maxa, Mravec). Diváci: 148. Rozhodčí: Vican – Polák, Přibyl.

Petr Maxa, vedoucí mužstva Jankova: „Utkání pro nás začalo nejlépe, jak mohlo. Už ve čtvrté minutě jsme se dostali do vedení po precizně zahrané penaltě Schönbauera. Chvíli na to jsme měli další obrovskou příležitost, ale tu Voráček neproměnil. Ale v desáté minutě se vše zlomilo a otočilo proti nám. V obraně jsme dělali spoustu chyb, často i školáckých, a soupeř nás za to náležitě trestal. V pětadvacáté minutě to bylo 1:3 a my se dostali do situace, ve které jsme už letos několikrát byli. Tedy že bychom měli zápas otáčet. A to už jsme se přesvědčili, že nám nevoní. Po zbytek zápasu jsme sice měli tlak, územní převahu, balón na svých kopačkách, ale pořádnou šanci už jsme si nevytvořili. Naopak Týn ukázal sílu a kvalitu v zakončení, ve druhé půli nám přidal z breaků ještě dva góly a v domácím prostředí nás potupil nepopulárním bůrem. Možná je to kruté, ale vítězství soupeře je zcela zasloužené.“

Václav Mareš, trenér Týna: "Do zápasu jsme vstoupili špatně, protože již ve třetí minutě jsme inkasovali branku z penalty po zbytečném faulu Mravce. Mužstvo to nepoložilo, ale naopak semklo a byli jsme to my, kdo převzal iniciativu utkání. Během dvaceti minut se nám podařilo zápas otočit třemi brankami. Dvakrát se trefil Štos a jednou Maxa. Do druhého poločasu jsme vstoupili vlažně, domácí nakopávali dlouhé balony za naši obranu a nám to dělalo problémy. Domácí tlak jsme přečkali i zásluhou brankaře Milana Kubíka. Místo snížení si Štos z Dobalem vychutnali domácí zadáky a zvýšili na 1:4. Ve zbytku utkání měl Jankov převahu,ale porážku již nezmírnili. Naopak po rychlém brejku přidal Dobal pátou branku. Potřebovali jsme už bodovat naplno, o to více si tétot výhry ceníme. Nejlepší hráči byli gólman Milan Kubík a Vladimír Dobal."