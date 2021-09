Tatran Prachatice – TJ Blatná 2:0 (2:0)

Branky: 7. Jakub Rauscher, 45. Kasík. ŽK: 1:3 (Hornát – Čadek 2, Kůst). ČK: 0:1 (55. Kůst). Diváci: 120. Rozhodčí: Hrkal – Votava, Panský.

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Když jsem se díval na zápasy Blatné, tak její výkony nejsou tak špatné, jak napovídá tabulka. Ale Blatenští neproměňují šance. Tentokrát soupeř zalezl a bylo to spíše o nácviku přihrávek než o fotbale. Soupeř měl první nebezpečnou střelu na naší bránu až někdy deset minut před koncem zápasu. Mezi tím se nechali zbytečně vyloučit. Na druhé straně my dnes selhali v koncovce. Měli jsme čtyři či pět jasných šancí. Mohlo to být klidně o pět branek. Nicméně body mají stejnou hodnotu. Kdyby my někdo před zápasem řekl, že vyhrajeme 2:0, tak to beru, po zápase jsem trochu rozmrzelý, protože na minimálně čtyři góly bylo. Příště by nás to mohlo stát body. Již v Olešníku jsme neměli koncovku dobrou a musíme na tom zapracovat. Jinak herně to kluci zvládli dobře a body zůstaly doma zaslouženě. Máme osmnáct bodů, ještě tři a jsme skoro zachráněni."

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "Když proti vám hraje fotbalovější a pohyblivější mužstvo, tak to není jednoduché. Celý první poločas jsme hráli ustrašeně, což je od začátku sezony. Hráči si příliš nevěří, protože mají určitou výkonnostní laťku. Bude nám asi ještě dlouho trvat, než si na tu soutěž někteří hráči zvyknou. Přichází pak frustrace, protože se nedaří. Ale bohužel kazíme jednoduché věci od zpracování míče přes přihrávku. Pak se nedostaneme do šance a když ano, tak ji zahodíme. Proti týmu, jako jsou Prachatice, jsme si prakticky nevytvořili žádnou šanci. I když ten výsledek není až tak špatný, tak jsme si bohužel nechali dát gól na začátku poločasu a druhý dostali minutu před půlí, kdy jsme to soupeři prakticky darovali. Domácí byli lepší, měli řadu dalších pološancí, ale ty nedali."

TJ Osek – TJ Dražice 2:2 (0:1)

Branky: 72. Hoch (11), 85. Mrkvička – 16. Turek, 49. Novotný. ŽK 2:2 (Hoch, J, Říský – Stuchlík, Turek). Diváci: 70. Rozhodčí: Kaštánek – Klátil, Krčín.

Josef Mráz, trenér Oseka: "Především v prvním poločase jsme nehráli nejlépe. Měli jsme i problémy se sestavou. Minule nás bylo osmnáct, tentokrát třináct. Navíc se nám po dvaceti minutách zranil Carda. Celé jsme to museli překopat a hrát jinak, než jsme zamýšleli. I když jsme hráli v první půli špatně, měli jsme tam čtyři gólovky. Netrefili jsme ani prázdnou bránu. Třikrát jsme šli sami na gólmana, ale nic. Soupeř pak trefil nádherně šibenici a šel do vedení. V kabině bylo o přestávce rušno, trochu jsme zpřeházeli sestavu, ale znovu jsme inkasovali. My trefili břevno, měli i další šance a z penalty pak snížili. Na posledních devět minut tam šel Vašek Mrkvička a bodlem to tam prostřelil na 2:2. Nakonec mohl ještě rozhodnout Jakub Říský, ale zpracovával míč tak dlouho, až mu do toho obránce skočil."

Tomáš Hořejší, trenér TJ Dražice: "Zápas jsme rozehráli dobř. V prvních zhruba patnácti minutách jsme byli aktivnější, hrálo se často před brankou soupeře, ale do výraznějšího zakončení jsme se nedostali. Nakonec se nám ale přece jen podařilo dát vedoucí gól Turkem. Pak se hra vyrovnala a domácí si vytvořili několik šancí. Pravdou je, že jsme měli kopat penaltu, ale ozhodčí ji neodpískal. Po přestávce chvíli pokračoval vyrovnaný fotbal a nám se podařilo po průniku Novotného z poloviny hřiště přidat druhý gól. Soupeř nás potom zatlačil a my se úspěšně bránili. Bohužel pak rozhodčí nařídil podle nás přísnou penaltu, ze které Osek snížil, a v 85. minutě se domácím podařilo po naší zbytečné ztrátě a závaru před brankou vyrovnat. V 90. minutě jsme dali gól, kteréý byl podle nás regulérní, ale pro údajný ofsajd ho sudí neuznali. Je pravda, že nás v utkání při šancích soupeře několikrát výrazně podržel brankář Baka. Myslím si, že je remíza spravedlivá."

Sokol Sezimovo Ústí – SIKO Čimelice 1:2 (1:0)

Branky: 33. Hoffmann – 65. a 69. Petřík. ŽK 3:2 (Hoffmann, Škarda, Říha – Petřík Říha. Diváci: 200 diváků. Rozhodčí: Vican – Kollmann, Peterka.

Milan Barteska, trenér Sokola Sezimovo Ústí: „Porážka nás samozřejmě mrzí, s takovým soupeřem jsme měli bodovat. V prvním poločase se hrál otevřený fotbal s řadou šancí a klidně mohl skončit 4:3 nebo 4:4. Bohužel druhá půle byla z naší strany hodně špatná. Měli jsme ve hře chaos, chybělo nám větší nasazení a vytvořili jsme si v podstatě jedinou šanci. Hosté nakonec dvěma góly otočili výsledek. Jsem z výkonu ve druhém poločase opravdu hodně zklamaný.“

Tomáš Smrčina, trenér Čimelic: "Když to řeknu krátce, první půle byla z naší strany hrozná, druhá velmi dobrá. Celý zápas byl nahoru dolu. V úvodu jsme mohli jít do vedení, když šel Hegenbart dvakrát sám na bránu. Na druhou stranu, kdybychom prohrávali o půli o čtyři góly, tak bychom se asi ani nemohli divit. Domácí měli dost šancí, když se hrál otevřený fotbal. Pokud bych se na to díval jako nezaujatý divák, tak by se mi to líbilo, pro trenéra je to na prášky. Když jsme drželi míč na zemi, tak to šlo, jak jsme to začali nakopávat, tak to bylo špatné. V půli jsme prohrávali, v kabině si něco řekli a druhý poločas již byl z naší strany v pořádku. Přehodili jsme posty a Petřík dal dva krásné góly. Nemohu říci, že to byly úplně zasloužené tři body. Docela se divím, že má Sezimák pouze tři body. Nehrají špatně, ale nedávají góly. Jsou dobří v přechodu dopředu, v obraně je to horší."

Junior Strakonice – FC MAS Táborsko B 2:0 (1:0)

Branky: 41. Rozhoň, 82. Zahrádka. ŽK: 0:3 (Lazarchyk, Mácha, Jelen). ČK: 0:1 (89. Škrleta). Diváci: 100. Rozhodčí: Albert – Přibyl, Polák.

Luděk Cimrhanzl, trenér Junioru Strakonice: "Táborsko má mladý a běhavý tým, proto jsme začali trochu defenzivněji. To se vyplatilo, soupeře jsme eliminovali. Navíc jsme si i sami vytvářeli šance a měli herně navrch. Do půle se nám podařilo prosadit i gólově, to bylo důležité. Chytili jsme i úvod druhé půle, když jsme se nedostali pod žádný velký tlak. Vycházeli jsme stále z obrany a soupeř s tím měl problémy. Mladí kluci nebyli až tak fotbalově vyspělí, aby to zvládli. Soupeř pak sáhl k dlouhým nakopávaným balonům, to pak vyústilo v několik soubojů a z jednoho z nich přišla červená karta, když hostující hráč atakoval našeho gólmana. To již bylo za stavu 2:0, když se prosadil Zahrádka. Velká spokojenost. Měli jsme jakési prokletí pouťových zápasů, to jsme prolomili."

Miroslav Jelen, trenér FC MAS Táborsko B: "Řeknu to tentokrát hodně krátce. Z naší strany to byl nejhorší zápas, který jsme letos sehráli, a nezasloužili jsme si v něm získat ani bod."

Olympie Týn nad Vltavou – Slavoj Český Krumlov 2:3 (1:2)

Branky: 23. Maxa, 46. Dobal – 8. Strapek, 42. Švec, 76. Růžička. ŽK: 3:2 (Maxa, Vařil, Dobal – Vaněk, Strapek). Rozhodčí: Jevčák – Dunovský, Němec. Diváci: 350.

Václav Mareš, trenér Týna: "Jsem zklamaný z výsledku. Myslím si, že minimálně na bod jsme měli. To, co jsme si před zápasem řekli, hráči plnili. Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany a na rychlé protiútoky. Především jsme chtěli eliminovat střed pole, kde jsme věděli, že je Krumlov hodně silný. To se nám také dařilo, ale bohužel hosté dokázali vytěžit z minima maximum. Dokázali ze čtyř šancí dát tři branky. My jsme šli třikrát sami na brankáře, ale nedali jsme. To si myslím, že rozhodlo o zápase. Naším nejlepším hráčem byl Lukáš Maxa."

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „Začali jsme dobře a už v 8. minutě Strapek otevřel skóre. Týn pak po naší chybě vyrovnal, ale krátce před přestávkou jsme si vzali vedení zpět, když se prosadil Švec. Bohužel, hned na začátku druhého poločasu domácí srovnali a pak už to bylo o dobývání týnské defenzivy, neboť soupeř bránil už od poloviny hřiště. Přesto jsme si šance dokázali vypracovat, ale dlouho se nám je nedařilo proměnit. Až přišla v 76. minutě akce po křídle a zpětná přihrávka na Růžičku, který zhruba z prostoru penalty prostřelil brankáře a zajistil nám vítězství. Bylo to hodně bojovné utkání, Týn se na nás dobře připravil, nebylo to snadné.“

Jiskra Třeboň – SK Jankov 0:2 (0:0)

Branky: 58. Voráček, 75. Lošek. ŽK: 1:1 (J. Skála – Beránek). Rozhodčí: Izugrafov – Žurek, Klátil. Diváci: 150.

Petr Skála, trenér Třeboně: „Vzhledem k postavení obou celků v tabulce se hrálo o pomyslných šest bodů a my toto utkání nezvládli. Hosté nás předčili především v bojovnosti a nasazení, to mi u našich hráčů chybělo. Navíc jsme první gól obdrželi po školácké chybě a při druhém jsme zase nechali hostujícího kapitána běžet samotného od půlky, aniž by ho někdo atakoval. My, když už jsme se do nějaké šance či náznaku dostali, řešili jsme to špatně. Bohužel, teď nehrajeme dobře.“

Petrt Maxa, vedoucí mužstva Jankova: „Pro nás šlo o hodně důležitý zápas. V pátek jsme si v týmu vyříkali různé věci​ a zdá se, že to pomohlo. Po opatrnějším úvodu se hra postupně rozhýbala, ale bezbrankový poločasový stav bych označil za spravedlivý. V poločase jsme cítili, že z tohoto duelu lze vytěžit tři body, ale především to cítili sami kluci a ve druhém poločase jasně předvedli, že fotbal hrát nezapomněli. Byla na nich vidět snaha, snad i radost ze hry, a k tomu se přidala kvalita, která nám v předchozích zápasech chyběla. Výsledkem byly dva vstřelené góly. K tomu si myslím, že nám rozhodčí ještě odepřel stoprocentní penaltu. Naší výhru považuji za jednoznačně zaslouženou a těší mě po dlouhé době i předvedený výkon. Na tom se dá stavět. Jen doufám, že to nebyl ojedinělý poločas, ale že to potvrdíme hned v úterý v domácím utkání s Čimelicemi.“

ZVVZ Milevsko – Olešník 1:2 (0:1)

Branky: 75. Barda – 38. Toth, 50. Dudek. ŽK 2:2 (Hadáček, Barda – Nýdl, Rys), ČK: 1:1 (90. Marvan – 92. Tomášek). Diváci: 111, Rozhodčí: Peterka – Brom, Panský.

Miroslav Strnad, trenér ZVVZ Milevsko: "Odehráli jsme velmi dobrý zápas, ale opět bohužel bez bodu. Olešník patří ke špičce soutěže a my byli více než vyrovnaným soupeřem a po snížení na rozdíl branky i jasně lepším mužstvem. Ale naše šance zůstaly nevyužity a naopak hosté své dvě proměnili. První šanci jsme měli Součkem, ale jeho hlavičku do prázdné branky odvracel až akrobaticky obránce hostů. Následně hosté využili špatného odkopu Přibyla a vedli 1:0. Druhá půle začala naší aktivitou a převahou, ale opět nečekaně hosté zahrozili a bylo to 2:0. V 75 minutě snížil ranou z přímého kopu Barda a soupeře jsme přitlačili do jejich vápna. Naše velké šance zůstaly neproměněné a zápasové skóre se již nezměnilo. Největší problém ale je, že jsme přišli nejspíše až o šest hráčů. Před zápasem odstoupil Hejl a během zápasu pro zranění Vakoč, Kortan, Bártík, po zápase měl zdravotní problémy Kálal a bohužel přišla hodně přísná červená karta pro Marvana v samém závěru utkání."

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Z naší strany to byly těžce vybojované tři bod. Po fotbalové stránce už jsme určitě odehráli lepší zápasy, ale takové vítězství má občas ještě větší cenu."

SK Rudolfov - FK Protivín 1:2 (0:0)

Branky: 74. Peiger – 81.Bečvář, 90. Hrynevich. ŽK: 1:2 (Kocina – Barbotkin, Vojta). Diváci: 50. Rozhodčí: Ondřej – Izugrafov, Albert.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Dnes si hosté výhru odvážejí po zásluze. My jsme sice byli fotbalovější, ale Protivín nás přehrál bojovností. Poté, co jsme vedli 1:0, jsme závěr utkání sehráli lehkovážně, čehož soupeř využil a vstřelil dva góly. Úterní domácí zápas se Sezimovým Ústím musíme odehrát s úplně jiným nasazením."

Miroslav Říha, trenér FK Protivín: "Zápas byl poznamenán absencemi na obou stranách, my museli opět využít gólmana Barbotkina do pole. S výsledkem jsem samozřejmě velice spokojen, tři body jsme již potřebovali jako sůl. Zápas jako takový byl docela vyrovnaný, ale my chtěli více vyhrát. Za aktivitu jsme byli odměněni, když jsme zápas v závěru otočili v náš prospěch. Byl v tom výborný týmový duch a zápas jsme konečně odpracovali tak, jak by to mělo být. Dali jsme třemi body svatební dárek Jaromíru Vorlovi, který se v pátek ženil."