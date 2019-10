Táborská rezerva nenavázala na dobrý první poločas a v utkání KP remizovala s Jankovem 1:1. Zajímavostí zápasu bylo, že oba brankáři chytili jeden pokutový kop.

Na snímku táborský Šimon Pecháček | Foto: Deník / Kamil Jáša

V závěru prvního poločasu Jan Komárek: "Znám Mikiho (Jášu - pzn. red.) ještě z Dynama. Věděl jsem, kam penalty kope, zkusil jsem stranu, vyšlo to." Domácí Šimon Pecháček na to šel ve druhé půli jinak: "Na konci zápasu už bývají hráči unavení, proto většinou volí pro ně jednodušší kop. Risknul jsem to po mé pravé ruce, vyplatilo se to."