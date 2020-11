Po nedohraném podzimu přezimujete na čele krajského přeboru. Jaké jsou vaše pocity?

Pocity z toho, že jsme odehráli jen osm zápasů a soutěž se nedohrála? No popravdě řečeno, nic moc. Je to škoda, ale dalo se s tím počítat. Jsme první, což je příjemné, ale máme za sebou teprve čtvrtinu soutěže. Takže asi takto bych to viděl.

Počítali jste s tím? Bylo podle vás rozhodnutí přerušit soutěž správné?

Fotbal hrajeme na amatérské úrovni, takže si myslím, že přednější je pro nás zdraví. Sice nás fotbal neživí, ale bez něj je to smutné.

Co říkáte na dosavadní průběh soutěže?

Všechny týmy nás prohání a to je v pořádku. Pro krajský přebor je dobře, že se zastavil odliv hráčů do zahraničí. Je dobré, že v soutěži působí zkušení hráči, někdy i s ligovými zkušenostmi. Přebor má díky tomu dobrou úroveň a pořád je o co hrát. Neexistuje žádný lehký soupeř.

Na podzim jste si laťku nastavili vysoko. Můžete vůbec mít na jaře jiný cíl než přebor vyhrát?

My netlačíme na pilu. Nezatěžujeme se myšlenkami na postup a jdeme zápas od zápasu. Když to vyjde, tak super, a když ne, svět se nezboří.

Zdroj: Deník / Zdeněk Prager

V předchozí sezoně jste skončili druzí a možnost postoupit do divize jste nevyužili. Jak to bude letos, pokud soutěž vyhrajete?

Chceme naši hrou bavit diváky a vyhrávat, tak jako si to přeje každý tým. Máme mladé mužstvo, a pro hráče by to byla cenná zkušenost a možnost posunout se dál. Pokud by se nám to povedlo dotáhnout do vítězného konce, vedení by určitě nebylo proti. Ještě to ale bude zajímavé, protože prohrát můžete s každým, ať už s druhým nebo s posledním týmem. Je to vyrovnané. Oči nám naposledy otevřely Čimelice, které na nás zvolily dobrou taktiku, na jakou jsme nedokázali nalézt recept.

Jak hráči v této době trénují?

Hráči mají individuální plány, tak snad je plní. To poznáme, až se sejdeme. Jinak pokud vím, tak chodí hrát tenis nebo si venku zahrají nohejbal.

Přemýšlíte už, jak bude vypadat vaše zimní příprava?

Kvituji, že se u nás dodělává nová umělka i s osvětlením, takže v zimě budeme mít kde trénovat. Nebudeme muset nikam dojíždět a to je jednoznačné plus. Jinak rádi jezdíme na kondiční soustředění někam do kopců na Šumavu. Snad tam bude i sníh. Musíme jen doufat, že nám to epidemiologická situace dovolí.

Kdy by měla vaše společná příprava začít?

To ještě nevíme, záleží, kdy se uvolní stávající opatření. Klidně začneme už v prosinci, když to půjde. Zatím ale všichni čekáme na svazové instrukce.

Dohraje se podle vás na jaře soutěž kompletně?

Uvidí se, jak to bude na jaře, zda se podzim bude dohrávat, či nikoliv. Podle mě je však nereálné, aby se zvládlo odehrát všech třicet kol. Jsme amatéři a nemůžeme hrát o víkendech a ještě ve středu. Některé týmy mají odehráno na podzim devět zápasů. Byl bych pro, aby se to dorovnalo a podzim už se dál nedohrával. Zbývalo by tak odehrát už jen kompletní jaro.