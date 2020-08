Zkušený a nesmlouvavý obránce s Lomem prožíval velice úspěšné sezony, na jejichž konci obvykle bouchalo v kabině šampaňské a slavil se postup. Podobně dopadla i ta minulá, kdy sice lomští fotbalisté skončili v tabulce krajského přeboru až třetí, přesto šli výš. V divizi zaujali místo po Čížové, která se ze soutěže odhlásila.

Miroslav Jelen už si ale republikovou soutěž nezahraje. „Budu mít čtyřicet tři roků a v tomto věku už fotbal spíš bolí. Navíc jsem dostal nabídku trénovat béčko Táborska,“ vysvětluje své rozhodnutí Jelen.

Pověsit kopačky na hřebík však ještě definitivně nehodlá. V červnu dostal nabídky z několika klubů působících v krajském přeboru a v létě se začal připravovat s týmem Soběslavi. „Pak se ale již podruhé ozvalo Táborsko. Béčko se ocitlo bez trenéra a tak mě znovu oslovili. Tentokrát jsme si už plácli. Nabídli mi funkci hrajícího trenéra. Na hřiště půjdu v případě potřeby,“ říká muž, který tak přijal novou roli v klubu, jehož barvy rovněž dlouho úspěšně hájil.

Na Soukeníku v Sezimově Ústí hrál Miroslav Jelen od svých dvaceti let a vydržel až do třiatřiceti. Zde se také potkal se svým nynějším kolegou mna lavičce B-mužstva Táborska Pavlem Veseckým. „Na hřišti jsme si rozuměli, a doufám, že nám to bude klapat i v roli trenérů,“ říká Jelen.

S rolí hrajícího trenéra už má nový šéf lavičky zkušenosti. A shodou okolností rovněž u B-mužstva Táborska. Miroslav Jelen v této roli u Jordánu působil před deseti lety, kdy táborská rezerva vyhrála krajský přebor a postoupila do divize. „Kromě toho jsem víc jak pět let vedl v Táboře přípravky,“ doplňuje při představování své dosavadní trenérské kariéry Jelen.

Vloni desátý tým krajského přeboru nepřebírali Miroslav Jelen s Pavlem Veseckým ve druhé polovině července v dobré kondici. „Po odchodu trenéra mužstvo prakticky nefungovalo. Tři hráči byli navíc na odchodu, takže jsme měli k dispozici jen osm lidí,“ popisuje Jelen, v jakém stavu mužstvo noví trenéři přebírali.

Hlavním úkolem Jelena a Veseckého je tedy kádr zkonsolidovat. „Dva nové fotbalisty jsme už přivedli a s dalšími dvěma jednáme. Měli bychom mít k dispozici zhruba třináct kmenových hráčů a snad budeme moci počítat i s někým z áčka,“ říká Miroslav Jelen.

Uvědomuje si však, že půjde spíš o jednotlivce. „Vzhledem k tomu, že druhá liga má jen čtrnáct účastníků a ti tak odehrají méně zápasů, nebudou trenéři áčka držet tak široký kádr. Nebude tudíž tolik pendlů, které by k nám mohli posílat,“ přemýšlí kouč rezervy.

I proto jsou ambice táborského béčka spíš skromné. „Když to zhodnotím objektivně, budeme rádi, když se budeme držet někde uprostřed tabulky. Na vyšší patra v žádném případě pomýšlet nemůžeme. V poslední nedohrané sezoně skončilo Táborsko tuším desáté, a když se podaří toto umístění malinko vylepšit, bude to úspěch. Spíš jde o to, aby kluci, kteří skončí v devatenáctce, našli další uplatnění v krajském přeboru,“ zůstává při zemi Miroslav Jelen.