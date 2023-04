„Vidíte, to jsem ani nevěděl, že mám průměr gól na zápas. S tím samozřejmě mohu být spokojený, ale mohlo to být i lepší,“ říká vyhlášený kanonýr, který je odchovancem dačického fotbalu.

Jeho předností vždycky byla rychlost a většinu gólů střílel po brejcích. Nyní se to však trochu změnilo. „Poslední branky jsem dával většinou z malého vápna, něco jako David Lafata. Už toho moc nenaběhám, míče se ke mně oráží a já je doklepávám do sítě,“ tvrdí s úsměvem, ale pak vážněji dodává: „Soupeři jsou na nás nachystaní a většinou brání v devíti lidech na svojí půlce, takže prostor pro únik a rychlé přečíslení je menší. My to máme vesměs postavené na rychlých křídlech i útoku. Protivníci to ví a víc nás hlídají,“ tvrdí Martin Toman, který drtivou většinu přesných zásahů obstarává pravačkou. „Levou mám po operaci a jen na opírání. A hlavou jsem dal všehovšudy za celý život tak tři góly, když tedy počítám i ten proti Rudolfovu, který se mi odrazil spíš od ramene,“ zmínil.

Se vstupem do jarní části může být tým od Vajgaru, který by se po loňském sestupu opět rád vrátil do divize, nadmíru spokojený. Zatím k tomu má našlápnuto dobře, když vede tabulku o šest bodů před Olešníkem a o sedm před ambiciózní Hlubokou nad Vltavou. „Je to tak, ze čtyř zápasů jsme získali plný počet bodů, takže je spokojený i trenér a vedení,“ přitakává.

Nejlepší střelec soutěže potvrzuje, že cílem Hradce je postup, ale je otázkou, zda by návrat do divize akceptoval i on. „Samozřejmě udělám všechno proto, aby se to povedlo. Ale už nejsem fotbalově nejmladší, mám rodinu a cestovat do Chebu nebo Mariánských Lázní je výlet na celý den. I když společná cesta autobusem s klukama je prima a užije se hodně srandy,“ připomněl dobrou partu.

Nejdůležitější je však pro něj rodinné zázemí, a tak otázku dalšího působení v hradeckém dresu nechává otevřenou. I když doma mají pro fotbal pochopení . „Nejvíc mě podporuje přítelkyně Denisa, je prostě skvělá a touto cestou bych jí chtěl moc poděkovat,“ prohlásil otec dvou dětí.

Kde tedy bude Martin Toman v příští sezoně působit, zatím není jasné. Vyloučený není ani návrat do mateřských Dačic či třeba odchod do Rakouska. Teď se však naplno soustředí na to, aby Jindřichův Hradec dobře rozjetou sezonu dotáhl do úspěšného konce.