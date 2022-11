Matyáš přidal další trefu, už třetí na osobní konto, ve 12. kole 22.10. v duelu s Týnem nad Vltavou. A byl to důležitý gól, kterým po hodině hry vyrovnal na konečných 2:2.

Gólový účet si Matyáš Stuchlík rozšířil také ve 14. kole, kdy už ve 4. minutě poslal svůj tým do vedení nad Prachaticemi. Dražice nakonec vyhrály Hojdarovým gólem z 88. minuty 3:2.

No a pak to přišlo: sobota 12.11. Osek - Dražice. 15.kolo KP. Poslední podzimní zápas. Výsledek 5:5. A tady je gólový zápis Matyáše Stuchlíka: 27. , 64., 70. a 83! Aby se to nepletlo, tak ten první dražický gól vstřelil také Stuchlík. Ale Jakub. Není divu, že Kanonýrem víkendu táborské ho okresu je Stuchlík. V tomto případě zaslouženě Matyáš.

Miloš Veselý, legenda dražického klubu, předseda a také Stuchlíkův spoluhráč s úsměvem na tváři říká: "Stuchlíkové se nám opravdu povedli." Ví, o čem mluví, Stuchlíkové střílí góly, otec pracuje jako vedoucí týmu…

A Matyáš? "Je to hodný, poctivý kluk, který si za svoji píli ty góly zaslouží. Bohužel trpí na častá zranění, kdyby byl fit, vstřelil gólů ještě mnohem víc," dodal Miloš Veselý. Je jasné, že na dražické dokopné bylo veselo, dát v KP čtyři góly a navíc v posledním podzimním zápase, to se nepovede každý den. I když u Stuchlíků nikdy nevíte…

A co na nevídanou kanonádu říká střelec? "Zápas to byl bláznivý, ten výsledek hovoří asi za vše," přikyvuje. "Myslim, že nikdo z nás ještě nezažil takovýto zápas, kde by padlo tolik gólů na obou stranách. I sám Marian Horka říkal, že to za svojí bohatou karieru nezažil."

Podle Matyáše to byl hodně vyhecovaný duel. "Bylo vidět, že se hraje o důležité body. Po poločase, kdy výsledek byl 4:2, byli Dražičtí hodně dole. "Ale naštěstí jsme se ještě dokázali vzchopit a zápas srovnat, a to i po pátém gólu hostů. I když naše hra nebyla ideální, jsem rád že jsme se nevzdali a do zápasu se vrátili. Samozřejmě, že jsme chtěli vyhrát ale s průběhem zápasu jsme rádi za remízu."

A co oslava na dokopné? "Čtyři góly v jednom zápase se mi ještě v chlapském fotbale nikdy nepovedlo dát a samozřejmě jsem za to rád i když je škoda že to nestačilo k výhře a že jsem se rozstřílel až na konci sezony.

Od kluků jsem pak poslouchal že to budu mít drahé. Jinak na dokopné jsme zapili všechny naše úspěchy i neúspěchy za tento podzim a budeme se těšit co přinese jarní část sezony."