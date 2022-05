„Venca patří mezi nastupující generaci štěkeňského fotbalu. Je to místní srdcař a měl by postupně převzít vůdčí roli v týmu,“ chválí hráče a nejlepšího střelce (14 branek) týmu sezony trenér Jan Maršala.

Václave, je to první čtyřgólový zápis v kariéře?

V kategorii dospělých určitě. Nějaký hattrick již předtím byl, ale čtyři góly ne. V mládežnických kategoriích jsem sice dal i více gólů, ale tam je to o něčem jiném.

Jste klasický hroťák, nebo to hrajete ze zálohy?

Hraji střední zálohu. Teď jsem hrál středního ofenzivního záložníka.

Jak se to tedy semele, že záložník táhne střelecky tým místo klasických hroťáků?

Zkoušel jsem to střílet za vápnem, bylo na to dost příležitostí a prostě to vyšlo. Bylo tam i dost štěstí. Trefoval jsem dokonce šibenice. Jednou to bylo levačkou, dvakrát pravačkou, a jednou to bylo spíš holení. Ale branky dávali i útočníci, vyhráli jsme 13:0 a ještě se nedohrálo. Hosté přijeli jen v jedenácti a po zranění to nedohráli.

Jste nejlepším střelcem Štěkně. Takže nastupující generace, která by to měla v klubu za pár let táhnout?

Je nás tam v současné době docela dost mladých kluků a tvoříme tam dobrou partu. Štěkeňský fotbal je nyní v dobrých rukách, trenéři to dělají dobře a věřím, že se zde do pár let bude hrát vyšší soutěž. Doufali jsme v to již v této sezoně, ale bohužel.

Takže by se mohly vrátit skvělé časy štěkeňského fotbalu?

Myslím, že se zde kdysi hrát i kraj. Určitě A třída. Ale nejprve je třeba postoupit z okresu, myslím, že by se tu co nejdříve mohla hrát alespoň B třída.

Zdroj: Deník