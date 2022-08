Čtyři branky a každá jiná, taková byla nedělní Houskova gólová hitparáda. „První gól jsem vstřelil po přihrávce na malé vápno, když se mi povedlo vystřelit skrz obránce. Druhý gól jsem dal po rohu, když mi přilétl míč na penaltu a trefil jsem to z voleje. To se mi docela povedlo,“ usměje se. „Třetí jsem dával po přihrávce od spoluhráče do prázdné branky a při čtvrtém jsem předskočil obránce, utekl a dal to vedle brankáře,“ popsal svůj gólový koncert.

Vítězný duel s Kardašovou Řečicí byl pro zkušeného útočníka premiérovým mistrovským zápasem v neplachovském dresu. „Deset let jsem hrál za Mokré, ale přestěhoval jsem se do Ševětína, což byl hlavní motiv k přestupu. Správce neplachovského hřiště mi pomáhal na baráku a říkal mi, ať si přijdu zatrénovat. Ještě celý loňský rok jsem odehrál za Mokré, ale už jsem trénoval v Neplachově. Klukům jsem to řekl dopředu, že budu chtít přestoupit,“ vysvětluje.

Čtyři góly v jednom utkání se mu podařilo dát několikrát už právě v Mokrém. „Ale ve třetí třídě je to přece jen o dost jednodušší. V první B třídě se mi to povedlo poprvé. Všem se to líbilo, kluci mi to přáli, ale upozorňoval jsem je, že je to jen jeden zápas a teprve uvidíme, co bude dál,“ nechtěl svůj pozoruhodný střelecký počin nikterak zveličovat.

Po loňském třetím místě by chtěl Neplachov opět atakovat přední příčky skupiny D 1. B třídy. „Příprava se povedla a určitě chceme hrát nahoře. Nebráníme se boji o postup o soutěž výš,“ ujistí.

Zdroj: Deník