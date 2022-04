Hattrick zaznamenal Dvořák naposledy v minulé sezoně. Ale letos se mu střelecky daří a v tabulce kanonýrů skupiny A první B třídy mu patří s patnácti zásahy druhá příčka za svým týmovým kolegou Alešem Prokopem. „Před zápasem říkal, abych mu alespoň na jeden gól nahrál. Ale neměl den. Gól by nedal, asi ani kdyby hrál osm poločasů,“ směje se Dvořák.

Tabulku střelců sleduje, ale nijak zvlášť to neprožívá. „Přehled máme, ale nijak prestižně to neberu. Ve dvaceti bych se na to díval asi jinak. Teď to beru především týmově. Když se nám bude dařit, tak mi bude úplně jedno, že dám třeba jenom dva góly,“ ujistí.

Fotbal v Kamenném Újezdu je prý momentálně v dobré kondici. V tabulce je na druhém místě pouhé dva body za vedoucím béčkem Roudného. „Máme plno dobrých fotbalistů a myslím, že by nám první A třída slušela. Určitě se o postup popereme. Hlavně se scházíme ve výborném počtu na trénincích. Na první B to funguje až překvapivě dobře a mám z toho radost,“ zdůrazní. „Já sám pracuji jako hasič, takže mi do toho vstupují směny v práci, ale jeden trénink v týdnu stíhám vždycky a jinak se udržuji sám.“

Dvořák pochází z Milevska, kde také s fotbalem začínal. „V Milevsku jsem si zahrál ještě i divizi a potom krajský přebor. Do Budějovic jsem šel původně do školy, ale už jsem tam zůstal. Teď bydlíme v Křemži. Dlouhé cesty za fotbalem už mě unavovaly, navíc přišlo i zranění. Byl jsem rád, když se objevila možnost jít hrát do Kameňáku. Jsem tam dva roky a spokojený,“ uzavře.

