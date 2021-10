Hrdějovice – Větřní, Dolní Dvořiště – Sedlec, Mladé – Chvalšiny, Frymburk – Boršov (vše 15:30), Sousedovice – Stachy (12), Střelské Hoštice – Strakonice B (12), Cehnice – Husinec, Volyně – Lhenice, Bělčice – Dražejov, Sedlice – Prachatice C (vše 15:30), Jistebnice – Větrovy (12), Čížová – Božetice (12), Kluky – Chyšky, Kardašova Řečice – Nová Bystřice, Dolní Bukovsko. – Ledenice (vše 15:30).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.