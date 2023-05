Jan Stoszek aktuálně trápí defenzívy soupeřů v krajské I. A třídě, za sebou má však mimořádně bohatou minulost spojenou s působením ve vyšších soutěžích. Fandové na Táborsku si tohoto bojovníka asi nejlépe pamatují z dresu FK Tábor a později i Táborska. V jeho kariérním výčtu nalezneme například takové kluby, jako Viktorie Žižkov, Vysočina Jihlava, Admira Praha či FC Písek. Zakopal si také v Rakousku.

Aktuálně už zkušený forvard hraje fotbal výhradně pro zábavu a kondičku, to mu však pranic neubralo ze zarputilosti, jakou do fotbalu dává. „Musím říct, že nás to teď opravdu baví. Kvalitně trénujeme, máme dobrou základnu kluků a v týmu mladé i zkušené hráče. Je to vážně fajn,“ nechal se slyšet Jan Stoszek v průběhu podzimní sezony.

Včetně třech přesných projektilů v duelu s Nemanicemi má jistebnický forvard v současnosti na kontě 11 gólů. Nejlepšímu střelci svého mužstva přesto hledí na záda. S třígólovým odstupem a s obrovským respektem. Jeho parťákem v útoku je totiž nezdolný matador, který má rovněž táborskou „vodnickou“ minulost: Michal Sokolt. Tento fotbalový fenomén se trefil v tomto ročníku I. A třídy už čtrnáctkrát, což je výborné číslo. Obdivuhodným a zcela mimořádným dělá ovšem tento údaj až fakt, že „Soky“ letos oslavil padesáté narozeniny! „Michal je naprosto neuvěřitelný. Pro mě je důležité a příjemné, že si dokážeme na hřišti vyhovět a povětšinou nám to docela klape,“ prohodil Jan Stoszek na adresu svého spoluhráče, s nímž tedy tvoří „pětaosmdesátiletý“ útočný tandem. O tom, že věk je v tomto případě opravdu jen číslo, nejlépe svědčí právě 25 vstřelených branek. Především díky tomu brázdí jistebničtí nejsvrchnější sféry tabulky. „Ale jo, daří se nad očekávání. Platí hlavně to, že doma chceme prostě za každou cenu vyhrávat,“ zdůraznil Jan Stoszek

Bude jistě zajímavé sledovat, zda tento Kanonýr deníku z uplynulého týdne ještě stihne zaútočit na svého staršího parťáka, a kam nakonec jejich zkušenosti a ofenzivní um jistebnický celek zavedou…