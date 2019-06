Táborsko – V tomto týdnu byly rozlosovány krajské fotbalové soutěže mužů. Zajímavé přesuny mezi nimi se pochopitelně dotkly také mužstev z táborského regionu.

Dražičtí fotbalisté nakonec zůstali v krajském přeboru. | Foto: Jan Škrle

Do krajského přeboru se coby nejhorší tým divizní skupiny A v minulé sezoně přesunulo „béčko“ Táborska. Oproti původnímu modelu se sestup vyhnul fotbalistům Dražic, kteří tak zůstávají v nejvyšší jihočeské soutěži. Jejich soupeřem bude nově také Sokol Sezimovo Ústí, který se do přeboru přesunul coby vítěz I. A třídy. Vysoké cíle by měl mít i nadále v minulé sezoně třetí Lom.