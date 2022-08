Jste připraveni na start dalšího ročníku mistrovských soutěží? Nachystaní jsme. Od losovacího aktivu panuje překvapivý klid, takže věříme, že všechny týmy dohrají soutěže, do kterých se přihásily. Přece jen se přihlášky podávaly už na konci května. Snad se nebude opakovat situace z loňska, kdy si Sezimovo Ústí ukrojilo moc velký krajíc a v polovině sezony krajský přebor vzdalo. Důležité je, jak jsou připraveny kluby. My na svazu nachystáni jsme a těšíme se na novou sezonu.

V rozhovoru před startem jarní sezony jste si posteskl, že všichni ve výboru nejste naladěni úplně na jednu vlnu. Došlo z tohoto pohledu ke zlepšení?

Teď je léto a také větší klid, takže pracujeme a uvidíme, jak to bude dál. Řada klubů slaví v tomto období výročí, tak jsem zvědavý, jaká bude aktivita členů výboru, protože samozřejmě máme v plánu oslavy navštívit. Nic zásadního jsme teď neřešili, ale snad jsme už i našim odpůrcům dokázali, že fotbal děláme rádi a soutěže fungují. Každý klub má samozřejmě své potřeby a názory, ale snažíme se jim ve všech komisích vycházet maximálně vstříc. Vždycky rozhodujeme s ohledem právě na kluby a fotbal jako takový.

Měl jste za svůj první rok v roli předsedy jihočeského fotbalu chuť tuto funkci položit?

Ten pocit jsem měl. Ale je to stejné jako v životě i každé práci, kdy si v některých situacích říkáte, jestli to máte zapotřebí. Co jsem schopen vyřešit, tak tomu dávám sto procent. A to ostatní se snažím spíše vytěsnit z hlavy. Měl jsem stavy, kdy jsem si říkal, do čeho jsem to vlezl. Dívám se na to však s nějakou vizí a perspektivou. Šel jsem do toho s představou, aby skončilo pletichaření, fotbal fungoval a dělali jsme ho férově a lépe. Důležité také je, že jsem se obklopil lidmi, kteří na něj mají stejný pohled jako já.

S velkým ohlasem se setkalo finále krajského kola České poháru, které se odehrálo na stadionu Dynama na Střeleckém ostrově. Stane se tato záležitost tradicí?

Pozvednout úroveň krajského poháru byl jeden z úkolů, se kterým jsem do funkce šel. Loni se do něj přihlásilo pět týmů dospělých a po dvou v dorostu a žácích. To bylo pro ostudu. Kluby nad pohárovou soutěží ohrnovaly nos, což nás mrzelo. Přemýšleli jsme a ptali jsme se i zástupců klubů, jak ji zatraktivnit. Třeba po vzoru anglického FA Cupu, kde je každý zápas svátkem. Byli bychom rádi, kdyby se finále na Dynamu stalo tradicí. Letos to byl svátek pro celý jihočeský fotbal.

Povedlo se vám nalákat pro další ročník poháru více týmů?

Povedlo. Nabrali jsme správný směr. Pro kluby je motivací zahrát si na ligovém stadionu. Podařilo se nám také sehnat titulárního sponzora, díky kterému vítěz každého zápasu získá sud piva a odměněni budou rovněž nejlepší hráči všech utkání. Zvýšili jsme rovněž prize money pro oba finalisty. Přihlásilo se jednadvacet týmů, což považujeme za velký úspěch. Je to průřez klubů od vítězů okresních pohárových kol přes první třídy až po krajský přebor. A Jankov jako vítěz krajského poháru využil možnost zahrát si předkolo celostátního MOL Cupu.

Zvýšil se zájem i o mládežnické pohárové soutěže?

Ano. V dorostu se přihlásilo deset týmů a žáků pět. Také tady jsme řešili s trenéry, jak kluky motivovat. Nakonec vítězové loňského ročníku dostali lístky na zápasy naší reprezentace v Lize národů a měli velký zážitek. Navíc se poháry pro vítěze předávají vždy hned po utkání, což chceme zavést i v dlouhodobých soutěžích. Předávat poháry někdy za dva měsíce na aktivu nemá smysl, to jsou veškeré emoce pryč. Jsou to možná drobnosti, ale přinášejí do fotbalu zase větší radost

Výběr Jihočeského kraje si po letech zase zahrál Regions Cup, což je neoficiální mistrovství republiky amatérských týmů.

V minulosti se Jihočeši nepřihlašovali. Hlavně proto, že kluby nechtěly hráče do krajského výběru pouštět. Letos si tým vzali pod křídla trenéři Karel Musil s Vencou Dominem. Také museli řešit spoustu omluvenek, protože hlavně divizní kluby nechtěly moc spolupracovat. Pokud by své hráče uvolnily, tak bychom byli výrazně silnější a mohli jsme letos dojít i dál než do čtvrtfinále. Ale určitě je to dobrá věc. Ve výběru se poznají hráči z různých týmů a pak se k sobě chovají lépe i na hřišti jako soupeři. Regions Cup se hraje jednou za dva roky a příště chceme náš výběr ještě o něco vylepšit.

Ohlasy z fotbalového víkendu na jihu Čech - ČFL a divize

Chystáte pro nadcházející sezonu nějaké novinky?

Loni se nám podařilo zrealizovat individuální soutěž fotbalových dovedností, která navazuje na někdejších Osmkrát z abecedy fotbalu. Proběhla okresní kola, jejichž vítězové se zúčastnili krajského finále v Temelíně. Ti nejlepší získali vstupenky na zářijové utkání Ligy národů s Portugalskem, plus věcné ceny. Letos bychom to chtěli zase o něco zlepšit a zdokonalit.

Podařilo se vám navýšit počet rozhodčích, kterých je nejen v našem kraji dlouhodobě nedostatek?

Rozhodčích je pořád nedostatek. Potřebujeme pomoc od klubů, jestli by neoslovili své kluky, zda-li by si to nechtěli vyzkoušet. Sudí potřebujeme všichni a musíme na tom zapracovat. Povedlo se nám i posunout některé kluky do vyšších soutěží. To je také náš úkol.

Co byste popřál jihočeskému fotbalu do nového ročníku?

Hlavně ať všechny fotbal baví. Jsme připraveni klubům maximálně pomáhat, vyškolíme jim trenéry. Všem bych chtěl popřát hodně sportovního štěstí a radost z fotbalu.