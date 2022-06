Trenéři jsou obvykle usedlejší a nejlépe si odpočinou v naší domovině. Návštěva exotických končin spojená s cestováním už pro ně takovým lákadlem není.

Podobně to má i bývalý ligový brankář a dnes trenér Jiskry Třeboň Petr Skála.

Jeho kariéra byla spjatá převážně s Dynamem České Budějovice, v jehož dresu chytal v osmdesátých letech minulého století. V rámci federální ligy procestoval Českou a Slovenskou republiku křížem krážem.

„Nejdál jsme jezdili do Košic, tam letadlem, zpátky vlakem. Jezdilo se také do Bánské Bystrice, Žiliny, Dunajské Stredy, objeli jsme tenkrát celou republiku a byly to pořádné štreky. A ne v tak komfortních autobusech, v jakých se jezdí dnes. Ale bylo to hezké a je na co vzpomínat,“ připomněl si v jednom z nedávných rozhovorů své někdejší cestovatelské zážitky Skála.

Dnes bývalý gólman přiznává, že žádným velkým cestovatelem není a nejraději by byl doma.

Vloni ho ale manželka přemluvila a společně vyrazili do termálních lázní v maďarském Sárváru. Petru Skálovi se tam zalíbilo natolik, že letos vyráží s manželkou znovu. „Je to kousek a je tam opravdu moc hezky. Máme tam zajištěný veškerý servis,“ vychutná si i tento rok lázeňskou pohodu bývalý gólman, jehož specialitou byly penalty.

Mezi jeho nejzářivější momenty patří chycená penalta Janu Bergerovi. Sparťanskému špílmachrovi chytil Skála penaltu v ligovém utkání 9. října 1985 a Dynamo tehdy se Spartou na Střeleckém ostrově remizovalo 0:0.

Kromě návštěvy lázeňského komplexu v maďarském Sárváru bude Petr Skála trávit letošní dovolenou převážně na chalupě a v sedle elektrokola. „Snad mi to vyjde a pojedu se podívat taky na Moravu za kamarádem do Velkých Bílovic,“ doufá Skála, že se mu vyplní jeho přání.

Do zahraničí se jinak nechystá. „Manželka by se ráda podívala do Řecka, ale když vidíme, co se děje na letištích, tak jsme si řekli, že si raději zajedeme do Maďarska. Je to nějakých 350 kilometrů a je tam taky krásně,“ hovoří s nadšením o své oblíbené lokalitě Petr Skála.