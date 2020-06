Soutěže řízené jihočeským krajským fotbalovým svazem doznaly oproti nedohrané sezoně několika dílčích změn. Důvodem je především fakt, že Čížová z ekonomických důvodů opustila divizi a přihlásila se jen do I. B třídy. Místo ní se do celostátní soutěže posunul ambiciózní Sokol Lom a krajský přebor tak doplní v roli nováčka Týn nad Vltavou, který v nedohraném ročníku po první části suverénně vládl I. A třídě. Do té se zase dostaly Strunkovice nad Blanicí z Prachaticka, jež si podobně počínaly v I. B třídě.

Složení soutěží se měnilo ještě po uzávěrce přihlášek. Tu do I. A třídy totiž nakonec nepodaly Lhenice, jež budou nově hrát o jednu třídu níž. Pozici místo nich zaujmou Netolice. V I. B třídě nebudou v novém ročníku pokračovat fotbalisté Slavonic, kteří se přihlásili do okresního přeboru Jindřichohradecka. Na uvolněném postu je v roli nováčka nahradí SK Horní Žďár.

Krajský přebor

1. Jankov (Ne), 2. Týn (So), 3. Protivín (So 15), 4. Dražice (So), 5. Milevsko (Ne), 6. Osek (So), 7. Rudolfov (So), 8. Třeboň (Ne 10.30), 9. Č. Krumlov (So), 10. Sezimovo Ústí (So), 11. Táborsko B (So 10.15 Soukeník), 12. Lažiště (Ne 15), 13. Blatná (So), 14. Strakonice (Ne Fezko), 15. Čimelice (So) 16. Olešník (So).

I. A třída sk. A

1. Olešnice (Ne 15), 2. Vimperk (So 15), 3. Sousedovice (So 3,5 hod. před ÚT), 4. Nová Ves (So 10.15), 5. Semice (So 3,5 před ÚT), 6. Vodňany (So), 7. Strunkovice (Ne 16), 8. Velešín (Ne), 9. Roudné (So 3,5 před ÚT), 10. Netolice (So 3,5 před ÚT), 11. Prachatice (So), 12. Planá u ČB (So), 13. Kaplice (Ne), 14. Trhové Sviny (So).

I. A třída sk. B

1. Veselí (So 16), 2. Bernartice (Ne), 3. Meteor Tábor (So), 4. Slavia ČB (So), 5. Lokomotiva ČB (So 10.15), 6. Lišov (So), 7. Čtyři Dvory (So 10.15), 8. Hluboká (Ne), 9. Ševětín (So), 10. Chýnov (Ne), 11. Kovářov (So 10), 12. Nová Včelnice (So 15), 13. Dačice (So), 14. Nemanice (So).

I. B třída sk. A

1. Loučovice (So), 2. Frymburk (So), 3. Sedlec (So), 4. Zlatá Koruna (So), 5. Dolní Dvořiště (So), 6. Trhové Sviny B (Ne 15 Slavče), 7. Hrdějovice (So), 8. Boršov (So 3,5 hod. před ÚT), 9. Roudné B (So), 10. Lhenice (So), 11. Kamenný Újezd (Ne), 12. Dříteň (So), 13. Chvalšiny (So 3,5 hod před ÚT), 14. Větřní (So 3,5 před ÚT).

I. B třída sk. B

1. Sedlice (So), 2. Stachy (So 15), 3. Čkyně (So), 4. Cehnice (So, na podzim vše venku), 5. Bělčice (So), 6. Střelské Hoštice (So 3,5 hod. před ÚT, podzim vše venku), 7. Vacov (So), 8. Volyně (So), 9. Kestřany (So 3,5 hod. před ÚT), 10. Husinec (Ne 10.30), 11. Prachatice B (10.30 Záblatí), 12. Bavorov (So 3,5 hod. před ÚT), 13. Osek B (Ne 15), 14. Dražejov (So).

I. B třída sk. C

1. Hradiště (Ne), 2. Kluky (So 16), 3. Božetice (So), 4. Sepekov (So), 5. Mladá Vožice (So), 6. Větrovy (So), 7. Čížová (So 3,5 hod. před ÚT), 8. Planá nad Luž. (So 10.30), 9. Soběslav B (Ne), 10. Chyšky Ne 15), 11. Mirovice (So), 12. Milevsko B (Ne), 13. Jistebnice (So 3,5 hod. před ÚT), 14. Chotoviny (So).

I. B třída sk. D

1. Studená (So 16), 2. Ledenice (So), 3. Nová Bystřice (So), 4. Mladé (So), 5. Buk (So 3,5 hod. před ÚT)), 6. Dolní Bukovsko (So), 7. Třeboň B (Ne Břilice), 8. Kardašova Řečice (So), 9. Suchdol (Ne), 10. Neplachov (Ne 16), 11. České Velenice (Ne), 12. Horní Ždár (So 3,5 před ÚT), 13. Třebětice (Ne 15), 14. Lomnice (So).

V závorce jsou u klubů s vylosovanými čísly uvedené hrací dny a časy. Pokud není upřesněn čas, jedná se o úřední termín. Případné výměny čísel v jednotlivých soutěžích jsou možné pouze po dohodě oddílů a nahlásit je musí nejdéle do pátku 26. června.