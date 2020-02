Tenkrát se hrálo proto, aby si hráči udělali žízeň na pivo, jak se říká. Polovinu kádru tvořili hokejisté Tábora, kteří fotbal brali jako doplňkový sport. Prokázali ale patřičnou dávku talentu i pro míčový hru, a když se přidalo nadšení a radost ze hry, stalo se, že Lom okresní přebor vyhrál a postoupil do I. B třídy.

Jeho spanilá jízda se ovšem nezastavila ani ve vyšší soutěži. Lom dokázal vyhrát i I. B třídu a v následující sezoně fotbalisté z malé vísky poblíž Tábora nastupovali ve druhé nejvyšší krajské soutěži, v I. A třídě. „V okresním přeboru ani v I. B třídě jsme rozhodně a nějakých postupech nesnili. Uhráli jsme je hlavně díky nadšení. Klukům se dařilo, vyhrávali a v mužstvu panovala euforie,“ popisuje počátky cesty na krajské výsluní předseda fotbalového oddílu Sokol Lom Petr Kolář.

I. A třída už byl o něco tvrdší oříšek a jen pouhé nadšení nestačilo. Hráči museli přidat i fotbalovou kvalitu. I s touto výzvou si však fotbalisté Lomu poradili na jedničku. Lom v sezoně 2017/18 I. A třídu bezpečně ovládl a postoupil do krajského přeboru. „I. A třída už byla o poznání lepší soutěž a museli jsme prokázat větší fotbalové umění. A protože jsme měli dobré výsledky, usilovali jsme o postup do krajského přeboru zcela vážně,“ připouští předseda Kolář.

V mužstvu však postupně přestávali dostávat příležitost hokejisté, pro které už byl krajský přebor příliš velkým soustem. Vedení klubu naopak angažovalo hráče takového formátu, jakým je hráč s bundesligovými zkušenostmi Jan Šimák. Dále přišli útočník David Neužil nebo záložník Lukáš Janů. Z někdejší hokejové party se udržel už jen Martin Mařík.

Ani v krajském přeboru se lomská mašina nezastavila. Spíš jen přibrzdila, a tak vloni čtvrtý postup v řadě nepřišel a Lom hraje nejvyšší krajskou soutěž i letos.

A vede si výborně. Po podzimu je třetí a vedení klubu do budoucna pošilhává i po divizi. „Nemělo by podle mě smysl hrát soutěž a nechtít dosáhnout na vyšší mety, když ta možnost je. Tak to mám nastavené nejen ve sportu, ale i v podnikání,“ říká šéf klubu Kolář.

Jen hřiště v Lomu nemá potřebné parametry. Fotbalisté proto hrají domácí mistrovská utkání v Táboře Na Svépomoci a rádi by si tam vybudovali pevné zázemí. Hřiště doma v Lomu by sloužilo jen jako tréninkové.