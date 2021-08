Z programu uplynulého „poloročníku“ stihli dražičtí fotbalisté odkrojit devět mistrovských dílků a vzešla z toho bilance čtyř výher, tří remíz a dvou porážek. Při nemilosrdném covidovém ukončení soutěže figurovali na 7, místě. A minimálně v pohodlí prostředních patrech tabulky by rádi strávili nadcházející, a snad už kompletní sezonu.

V té uplynulé si stejně většina dalších sportovců své vášně příliš neužili.

„Asi jako ostatní jsme do poslední chvíle doufali v začátek soutěže,“ přiznává současný vedoucí týmu a bývalý úspěšný hráč dražické družiny Vlastimil Stuchlík. „podle dalšího vývoje ale bylo vlastně očekávaným vyústěním, že se nezačne. Přestávka spojená s pandemií byla pro všechny hrozně dlouhá a nepříjemná. V rámci platných vládních nařízení jsme se pokud možno scházeli alespoň na fotbálky,“ dodal.

Okamžitě po jarním rozvolnění se Dražičtí vrátili na hřiště a dvakrát do týdne trénovali. „Musím říct, že jsme se scházeli v poměrně hojném počtu, patnáct lidí i více,“ pochvaluje si Vlastimil Stuchlík. „V kádru máme stále zhruba polovinu studujících kluků, takže online výuka z domova pro nás byla v tomto ohledu příznivá. Do tréninku se s námi zapojili i naši tři dorostenci Tůma, Cícha a Machart, kteří působili na Větrovech. Momentálně se ale bohužel pro nás rozhodli vrátit se tam zpátky,“ poznamenal.

Už v zimním období se ale fotbalový soubor z Dražic dočkal jiné zajímavé posily. „Náš realizační tým se rozšířil o trenéra Jiřího Kodada, který tak vede mužstvo společně s Tomášem Hořejším,“ potvrdil vedoucí dražického A-týmu.

Pod otěžemi obou jmenovaných koučů se tým připravuje na nový mistrovský ročník dvakrát týdně, vždy v úterý a v pátek. Krátkou čtyřdenní přestávku si jeho členové udělali jen koncem června, kdy se podle tradice z přechozích let vypravili za stmelením kolektivu na cyklistické putování po Lipensku.

Současný program hráčů Dražic už doplňují také dohodnuté přípravné zápasy. Úvodní dva nasměrovaly hráče Dražic ke konfrontaci s divizními protivníky. Na hřišti Tatranu Sedlčany se přeborový celek z Táborska ukázal ve výtečném světle, tahal za delší konec provazu a po zásluze zvítězil nad favorizovaným soupeřem 5:3. O týden později se ve výrazně improvizovaném složení vypravil do Soběslavi a schytal od domácího Spartaku pětibrankový příděl, aniž by sám byť jen jednou skóroval. Následovala domácí porážka 3:4 od středočeských Votic. V generálce na ostrý start do sezony si to rozdali v sobotu 31. července s mužstvem Větrov hrajícím I. B třídu a navzdory nepřesvědčivému výkonu ho zdolali vysoko 7:0.

Pohled na aktuální předsezonní soupisku dražického mužstva ukazuje, že doznala jen kosmetické úpravy. Do B-týmu se přesunul Marek Kouřil, trenérům se naopak hlásil Jan Turek z Chotovin.

Z hlediska ambicí jednotlivých přeborových účastníků očekává vedoucí týmu Vlastimil Stuchlík poměrně nevyzpytatelný ročník. „Je těžké odhadovat, jak na tom soupeři budou. Myslím si, že až na dvě nebo tři mužstva bude soutěž vyrovnaná,“ domnívá se. „My se stejně jako vždy budeme snažit našim fanouškům dělat radost a bylo by dobré, abychom na konci sezony neměli záchranářské starosti,“ přeje si Vlastimil Stuchlík.