Zdroj: Deník

Na otázky Deníku velmi ochotně odpovídal ředitel firmy a zároveň kapitán Florin Cinazan:

Jaký je váš cíl v soutěži, která rozehraje první ročník?

Pokud se bavíme o téhle soutěži, tak s tímhle týmem chceme vyhrát. To je pro nás cíl číslo 1.

Jaké jsou vaše osobní cíle v životě?

Žiju pro moji rodinu a největší cílem je zůstat zdravý a žít kvalitní život. Teď je život malinko větší výzva a je mnohem intenzivnější, ale zvládám to dobře.

Komu byste chtěl dát červenou kartu?

Obvykle je to moje žena, ale pokud se ptáte na fotbal, tak Zlatanu Ibrahimovičovi.

Kdo je vaším sportovním idolem? Máte nějaký sportovní vzor, který vás ve světě sportu něčím zaujal?

Respektuji a následuji Gica Hagiho. To byl rumunský fotbalista.

Jaké bylo vaše sportovní dětství? Fotbalové?

Začínal jsem v roce 1991 v místním klubu v mém rodném městě jako brankář. Pak jsem se přesunul do pole a hrál jsem všechny pozice. Fotbal jsem hrál pět let, pak jsem se začal více soustředit na školu, nehrál jsem v žádném profesionálním klubu. To platí vlastně až do této doby.

Kdo je šéfem u vás v rodině u televizního ovladače, když je v televizi fotbalový zápas?

Jakmile je v televizi sport, jsem to jednoznačně já. Bez diskuze. Ale abych předešel zbytečným hádkám, mám doma radši tři televize.