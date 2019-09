V letošním roce se celá akce premiérově uskutečnila na novém hlavním klubovém stadionu v Kvapilově ulici v Táboře. A oproti předchozím ročníkům došlo nejen k výraznému navýšení počtu účastníků, ale rovněž k razantnímu nárůstu sportovní kvality turnaje. Sportovních klání, která byla určena hráčům a hráčkám kategorie U10 - tedy narozeným v roce 2010 a později - se zúčastnilo 15 týmů patřících k české špičce, a zároveň jeden zahraniční účastník ze Slovenska.

Na čtyřech přípravkových hřištích postavených na travnaté ploše stadionu v Kvapilově ulici se tak proháněly mladé naděje týmů jako FC Viktoria Plzeň, Bohemians Praha, Zbrojovka Brno a samozřejmě rovněž domácí FC MAS Táborsko. Pro přihlížející diváky připravili rodiče mladých fotbalistů z Tábora hned několik stánků s občerstvením, kde si bylo možné vybrat z pestrého sortimentu jídel a pití. Celým dnem pak slovem provázel skvělý moderátor Zdeněk Mlčkovský.

Domácí tým vyslal do sobotních klání kompletní kádr 17 hráčů, a jak vysvětluje hlavní trenér kategorie U10 Jan Větrovský, není to úplně obvyklé. „Normálně se snažíme zajišťovat více akcí a objíždět je s menším počtem hráčů, tak aby kluci maximálně hráli a co nejméně střídali. Na domácí turnaj, na který se chlapci dlouho dopředu těší, jsme však chtěli nominovat všechny. Přiznám se, že jsem měl před turnajem strach z toho, jak se budou kluci v takovém počtu dostávat do tempa. V průběhu dne nás však více potěšilo jejich chování, kdy společně prožívali každou vstřelenou branku a skvělý týmový duch," prohlásil kouč.

Rovněž i herní projev doplněný o výsledky byl ze strany domácího týmu výborný. V prvních dvou utkáních smetl soupeře z Nového Města nad Metují a Viktorie Žižkov 6:0, resp.7:0. V posledním utkání základní skupiny proti Spartaku Trnava se tak rozhodovalo, kdo půjde do čtvrtfinále z lepší pozice. Ve velmi rychlém a pohledném utkání byli nakonec šťastnější domácí borci z Tábora a postupovali dále z první příčky.

Ve čtvrtfinále byl připraven postavit se domácímu celku regionální rival z Písku a fotbalisté Táborska po dominantním výkonu jednoznačně zvítězili 9:3 a zamířili mezi 4 nejlepší týmy turnaje. V semifinále na borce od Jordánu čekal vítěz Ondrášovka cupu (neoficiální mistrovství ČR) z letošního června, tým Mladé Boleslavi. Vyrovnané utkání, kdy měly oba celky šanci dotáhnout utkání do vítězného konce, skončilo nakonec 2:2 a šlo se do penalt. Zde se poprvé skvěle ukázal domácí brankář Štěpán Pecka vynikajícím zákrokem proti soupeřově penaltě. A protože domácí střelci byli neomylní, čekalo na Táborsko finále.

V zápase o první místo proti Zbrojovce Brno se skóre přelévalo celý zápas na obě strany, až se po vyměřených 22 minutách hry zastavilo na stavu 5:5. Podruhé v průběhu turnaje se tak šlo do penalt. Domácí borci byli opět střelecky stoprocentní a brankář Pecka další chycenou penaltou zajistil, že pohár pro vítěze turnaje zůstal v Táboře.

Pořadatelé děkují všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli k uspořádání takto velkého turnaje v Táboře. Ohlasy, které po konci turnaje od zúčastněných celků dostávali, byly jen pozitivní.

Konečné pořadí:

1. FC MAS Táborsko

2. FC Zbrojovka Brno

3. FK Mladá Boleslav

4. SK Dynamo České Budějovice

5. Bohemians Praha

6. Spartak Trnava

7. JFA České Budějovice

8. FC Písek

9. FK Horažďovice

10. TJ Tatran Sedlčany

11. FK Viktoria Žižkov

12. FC Pardubice

13. FC Viktoria Plzeň

14. FKM Vysočina Jihlava

15. FK Kolín

16. MFK Nové Město nad Metují

Nejlepší hráč: Adam Špelina (Dynamo ČB)

Nejlepší střelec: Eric Pernica (Zbrojovka Brno)

Nejlepší brankář: Štěpán Pecka (Táborsko)