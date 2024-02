Soupeř do utkání vstoupil velmi aktivně, ale pak mu už došly síly a nám se podařilo vypracovat nějaké šance a otočit zápas.

Vyrovnal jste krátce po domažlickém gólu na 1:1, popište svou pozici střelce, jak k ní došlo a jak jste ji řešil?

Už si to úplně přesně nepamatuji, ale vím, že Zemák trefil břevno, potom se to odrazilo přede mě a já jsem vystřelil z první. Jsem rád, že to skončilo v bráně.

Skóroval jste proti Příbrami i proti Domažlicím. Lze ty dva góly srovnat, mají něco společného, stejné rysy?

Společného mají jenom to, že jsem je oba dal levou nohou. Proti Příbrami to byla střela z vápna. A teď proti Domažlicím to byla dorážka.

V přípravných zápasech se sestava hodně mění. Proti Příbrami jste hrál v prvním poločase, proti Domažlicím ve druhém. Co vám vyhovuje více a proč?

Je pravda, že se sestava hodně točí. Popravdě mi to je jedno, v jakém poločase nastoupím. Vždy se snažím podat co nejlepší výkon.

V zimní přípravě mužstvo vyhrálo čtyři zápasy z pěti. Všeobecně se říká, že výsledky v přípravě nejsou zase tolik důležité, důležitější je do hry zabudovat to, co po vás trenéři chtějí. Jak to vnímáte vy?

Ano, je to o tom, abychom do hry zabudovali taktické pokyny trenérů, nabrali fyzičku a hlavně se nezranili. Ale taky chceme každý zápas vyhrát.

Teď vás čeká 10. února zápas ve Vlašimi, opět na umělé trávě. Jak náročné jsou zápasy na umělkách pro tělesnou schránku?

Je to náročnější v tom, že je to tvrdší povrch a více z toho bolí svaly a klouby. Proto je hodně důležitá regenerace.

Do začátku jarní mistrovské sezony chybí nějaké čtyři týdny. Máte přání pro zbytek přípravy a pro vstup do soutěže?

Aby se nám dál dařilo výsledkově i herně a aby se nám vyhýbala zranění.