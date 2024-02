Osmadvacetiletý kreativní záložník druholigových fotbalistů FC Silon Táborsko Jiří Kateřiňák patří k tahounům týmu. Jak se svěřil, aktuální dril zimní přípravy mu potíže nedělá. V posledním přípravném utkání proti Příbrami navíc vsítil vítězný gól a dokonal obrat z 0:2 na 3:2.

Jiří Kateřiňák rozhodl parádní trefou o výhře Táborska nad Příbramí 3:2. | Foto: FC Táborsko

Jak snášíte galeje zimní přípravy?

Zimní přípravu snáším dobře, řekl bych normálně. Je obdobná jako všechny ostatní, které jsem zažil.

Zimní přípravu provází častý pobyt na umělé trávě, občas mrzne, zažíváte výkyvy teplot. Jak je třeba o tělo pečovat, aby zimu vydrželo?

Jednoznačně před každým tréninkem musí přijít aktivace, protažení, lehké cvičení, aby se tělo zahřálo a bylo připraveno na trénink v nepříznivých podmínkách. Samozřejmostí jsou doplňky stravy. V zimní přípravě jsou potřeba mnohem více než v letní.

Mužstvo má kromě tréninků v nohách také čtyři přípravné duely s bilancí tří výher a jedné prohry. Jak hodnotíte dosavadní účinkování týmu v zápasech?

Řekl bych, že jsme si v těch zápasech zatím vedli velice dobře, hlavně po herní stránce. Máme ve hře spoustu věcí, které děláme na trénincích. Promítá se to v zápasech. Je nutno říct, že do zápasů jsme šli z velké únavy. Ale zatím bych řekl i tak, že odvádíme dobrou práci.

Pojďme k poslednímu vítěznému duelu s Příbramí 3:2. Je tato výhra důležitá mj. pro týmové sebevědomí, pro potvrzení nastolené cesty?

„Každá výhra, každý zápas je důležitý, ať přípravný nebo mistrovský. Každý zápas chceme vyhrát, abychom si udrželi sebevědomí a jak říkáte, naplňovali naši cestu. Jsme jednoznačně rádi, že jsme zápas zvládli.“

Proti Příbrami jste odehrál druhý poločas, který Táborsko vyhrálo 2:0. Jako hráč druhého poločasu jste cítil, že mužstvo má na obrat?

Ano, věřil jsem, že zápas otočíme, že na to máme sílu. To se v zápase ukázalo. Ve druhém poločase jsme Příbram pustili pouze do jedné šance, jinak si myslím, že byl v naší režii a měli jsme dříve přidat nějaký ten gól.

Vstřelil jste vítězný gól v 88. minutě na 3:2 po centru zleva. Střihl jste nohou ve vzduchu a skóroval. Byly to podle vašeho názoru klasické nůžky, nebo spíše akrobatická šikovnost?

Spíše to byla akrobatická šikovnost. Do nůžek to ještě mělo daleko. Hlavně jsem rád, že jsem dal gól a že to byla vítězná branka.

Váš gól byl opravdu pěkný, působil velmi efektně. Takových gólů fotbalista moc nedá, ne?

Přesně tak, moc gólů takto nepadá. Jsem rád, že jsem to trefil, že jsme vyhráli a že jsem se na tom mohl podílet vítěznou trefou.