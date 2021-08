Branka: 44. Kozel, rozhodčí: Vojkovský – Pochylý, Dohnálek, ŽK: 2:4 (58. Holiš, 78. de Almeida – 33. Faleye, 75. Balac, 84. Buchvaldek, 90. Šebrle), diváků: 990.

Táborsko: Pecháček – Tusjak, Navrátil, Holiš, de Almeida – Plachý (60. Miranda Da Costa), Boula, Icha (85. Drozd), Vozihnoj (70. Kopečný) – Provazník (60. Tijany), Matoušek.

Dukla Praha: Rada – Barac, Piroch, Kulhánek, Ruml – Peterka, Cienciala (64. D. Souček), David Kozel (66. Kozma), Faleye (46. Šebrle) – Buchvaldek (86. Kim), Fábry.

První půli odehráli domácí s viditelnou touhou po úspěchu, měli míč častěji ve své moci, ale několik slibných příležitostí nedotáhli ke kýženému úspěchu. Střely Matouška a Plachho z vápna skončily vysoko nad břevnem, Provazníkovu hlavičku z malého vápna Rada bezpečně kryl a Matouškovu koncovku ve skluzu zmařil včasným zákrokem obránce. Celek z Julisky si pro sebe rezervoval v podstatě jen posledních pět minut první půle, ale stačilo mu to k tomu, aby inicioval klíčový moment střetnutí. Těsně před odchodem do šaten překonal Faleye ve středu hřiště hned tři hráče Táborska, vysunul Kozla, a ten se – ač tísněn dvěma obránci – zorientoval na malém vápně fantasticky – 0:1.

Po přestávce se nad Kvapilkou zatáhlo, několikrát se pořádně zablýsklo a hustý déšť proměnil hřiště v nevyzpytatelné brouzdaliště. Ani jedno z mužstev se dlouho nedokázalo výrazněji prosadit a boj ve vodní lázni plynul k závěru bez výraznějších momentů. Výjimkou se stal závar před táborskou brankou zhruba po hodině hry, který však postrádal zakončení, a jediná opravdu velká tutovka, ve které se proti Kottově střele vyznamenal brankář Pecháček. Až v závěrečných minutách se Táborští přece jen dostali k jisté územní nadvládě, ze které však šance vedoucí k vytouženému vyrovnání nevytěžili. Vítězný pokřik se tak ozval ze šatny Dukly, která na Kvapilce uhájila svou neporazitelnost a vedoucí příčku v tabulce Fortuna národní ligy.

Miloslav Brožek, trenér FC MAS Táborsko: „Utkání rozhodla v podstatě jediná situace. Byl to zvláštní zápas z toho pohledu, že ho přerušila bouřka. Na hřišti stála voda a hra se proto hodně zjednodušila. Snažili jsme se vytvářet si přesilové situace a popracovat se k nějakým šancím, což ale dnes nebylo úplně jednoduché. Byl to opravdu velký boj. Soupeř závěr dost rozkouskoval a zkušeně to dohrál. Musím mu pogratulovat k vítězství. Přinesla mu ho právě ta jedna proměněná příležitost. Pak tam měl ještě jednu velkou možnost. My jsme tentokrát byli málo nebezpeční v přechodové fázi a na můj vkus jsme si vytvořili málo šancí, což samozřejmě utkání rozhodlo.“