Sezonu ve Fortuna Národní lize zakončili fotbalisté FC Silon Táborsko nakonec sedmým místem se 42 body. Je to sympatické postavení v tabulce. Za jeho významem a za celým druholigovým ročníkem se ohlíží trenér Táborska Roman Nádvorník.

Trenér Roman Nádvorník dotáhl fotbalisty Táborska ve druhé lize k sedmé příčce- | Foto: Deník/Petr Widenka

Jak jste spokojen s konečným umístěním, vidíte ještě nějaké rezervy?

Když jsem k mužstvu přicházel loni v září, bylo na 15. místě a bezprostředně ohroženo sestupem. Ve finále můžeme říct, že sezona dopadla velice dobře, protože jsme získali více bodů než na konci předchozí sezony. Ve druhé polovině jara jsme patřili k nejlepším týmům soutěže. Krátkodobě se po pěti týdnech vyhodnocuje aktuální forma, tam jsme byli první, pak druzí. Měli jsme sérii, kdy jsme z posledních sedmi zápasů šest vyhráli. Po této stránce musíme být spokojeni. Spokojený nejsem s tím, že jsme nevyhráli poslední zápas doma s Příbramí. Mohli jsme mít ještě o dva body více a skončit na šestém místě.

Na barážové příčky tým ztratil 9 bodů, na sestupové příčky měl náskok 10 bodů. Odpovídá to kvalitě kádru?

Myslím si, že ano. V zimě jsme doplnili kádr. Samozřejmě bychom chtěli mít o několik bodů více. Vstup do jarní části se nám výsledkově ne úplně povedl, remizovali jsme doma jak s Vyškovem, tak s Jihlavou. Dále nás moc mrzí porážka na Spartě, kde jsme byli jednoznačně lepším mužstvem. Měl jsme tam spoustu šancí, které jsme nevyužili. Ve druhé polovině jara jsme hráli tak, jak bych si to představoval. Začátek jara byl ovlivněn tím, že jsme měli šest nových hráčů v základní sestavě. Chvíli trvá, než si hra sedne, než začnou fungovat všechny automatismy a mechanismy. Ke konci soutěže vše fungovalo velice dobře. Sedmá příčka asi odpovídá naší kvalitě.

Celkově se jaro mužstvu povedlo, získali jste 23 bodů. Ale přece jen – nebylo všechno tak snadné, jak to vypadá, že?

Zhruba v polovině jarní části nás čekali soupeři, kteří byli v tabulce pod námi a potřebovali jsme je zvládnout – Prostějov, Třinec, Opava. To byly pro nás klíčové zápasy. Kdybychom je nezvládli, dostali bychom se do obrovských problémů. Zaplaťpánbu se projevila kvalita týmu, zápasy jsme vyhráli a posunuli jsme se do horní části tabulky. Krizový moment přišel doma v zápase s Prostějovem. Byli jsme lepší, soupeř se dostal podruhé za půlku a dal nám v 70. minutě nádhernou střelou branku. Tam se ukázal charakter našeho mužstva, jeho síla, že jsme to nezabalili. Hráli jsme dál, zápas jsme otočili a vyhráli. Tam jsme se nakopli do zbytku sezony.

Táborsko doma posbíralo 29 bodů, takže platí pořekadlo: Můj dům, můj hrad?

Tak by to mělo být, i kvůli divákům. Na Kvapilce jsme doma, známe nejlépe zdejší prostředí. Pro tuto sezonu byl domácí stadion opravdu náš hrad. Poté, co jsem přišel, jsme v domácích zápasech až na utkání s Karvinou vždy bodovali. Je to důležité – kvůli lidem, kvůli atmosféře v klubu. Věřím, že na to navážeme a v příští sezóně budeme také více bodovat i ve venkovních zápasech.

Je nějak zásadní, že mužstvo mělo pasivní skóre 39:43, když ho měla polovina týmů soutěže?

Pokud chceme uvažovat o tom, že v další sezoně chceme hrát v horní polovině tabulky, tak se v tomto ohledu musíme zlepšit a musíme mít aktivní skóre. Musíme se kouknout, v jaké situaci jsem loni po osmém kole přicházel. Skóre bylo 5:14, bylo hodně pasivní. Chtěli jsme to otočit, což se vlastně povedlo. Kdybychom spočetli skóre ve zbylých 22 zápasech, bylo by aktivní. Po podzimní části jsme si vyhodnotili, že nám chybí góloví hráči. Měli jsme s ofenzivou obrovský problém. Proto jsme do hráčské kabiny zásadně sáhli, skončili Ledecký s Nešporem, kteří měli dávat góly, ale nesplnili očekávání. Když se podíváme na statistiku po jaře, máme Macha na šesti gólech, Dordiče s pěti, Šašinku se čtyřmi, Kronuse se třemi. Hráči, které jsme přivedli kvůli hře dopředu, to postupně začali naplňovat a góly začali dávat.

Nejlepším střelcem byl nakonec Jan Mach, svérázný talent, který ještě spoustu šancí zahodil. Střelec se z něho ale rodí, ne?

Určitě. Honza Mach má podle mého názoru všechny předpoklady, aby se jednou prosadil v první lize, aby byl platný v kvalitních týmech nejvyšší soutěže. Je na tom výborně rychlostně, pohybově, silově. Co mu zatím chybí, je větší klid v šestnáctce při zakončení. Každý zápas měl několik gólových šancí. Je hodně pracovitý, stále ještě mladý, s přibývajícím počtem zápasů poroste a góly začne ještě více dávat. Prorokuji, že o něho jednou bude zájem v první lize.

Klíčovým hráčem pro držení míče a výstavbu hry byla zimní posila Jiří Kateřiňák. Jak vnímáte jeho úlohu?

Zase se musím vrátit do září loňského roku, kdy jsem k mužstvu přišel. Kreativní hráč, jakým je Kateřiňák, mi v záložní řadě chyběl. Byl to problém do výstavby, fotbal jsme museli hodně zjednodušit. Ale v zimě jsme se bavili o tom, že chceme přivést tvořivého hráče, který dokáže měnit rytmus hry, zrychlit, podržet balon, aby byl konstruktivní směrem dopředu i dozadu. Vybral jsem si Kateřiňáka a jsem rád, že vedení klubu mě podpořilo a že mi ho přivedlo. Je to pro nás velice důležitý hráč. I díky němu se náš herní projev na jaře hodně zlepšil. Snažili jsme se většinou hrát kombinačně, i když jsou fáze zápasu, kdy to nejde, ale naší snahou bylo prezentovat se tak, aby to vypadalo opravdu jako fotbal.

Brankářskou jedničkou byl skoro celé jaro Pastornický, poslední tři mistráky odchytal Kerl. Proč?

Na začátku jara jsme si řekli, kdo je jednička a kdo dvojka. Nemám rád, když jsou gólmani v nejistotě, protože je to specifický post a je potřeba, aby měl každý čistou hlavu a soustředil se na svou práci. Bylo jednoznačně řečeno, že začíná Pastornický jako jednička a pokud bude podávat výkony, jaké očekáváme, tak v bráně bude. Pokud vznikne prostor, aby Kerl dostal šanci, tak ji dostane. Ten prostor nastal v momentě, kdy už jsme byli zachráněni. Kerl celých pět měsíců kvalitně pracoval, byl oporou pro Pastornického, chemie mezi brankáři fungovala bezvadně. Kerl si šanci zasloužil a chytal velice dobře. Bylo to pro všechny velice příjemné překvapení.

Překvapilo vás něco v tabulce F:NL po skončení tohoto ročníku?

Co mě překvapilo, že soutěž byla neskutečně vyrovnaná. Po podzimu mohlo osm mančaftů jít do baráže, osm mohlo sestoupit. Nepamatuji za poslední léta takhle vyrovnanou druhou ligu. Vždycky tam byl někdo, kdo rychle odpadl, letos nikdo neodpadával. Třeba Slavie B se jednu chvíli velice vzchopila. Bylo to zamotané až do posledního kola. Překvapilo mě, že mužstva, která vyhlásila útok na baráž, Jihlava nebo Prostějov, tak hrála do posledního kola o přežití. Směrem nahoru mě zaujalo, že nebyl silný lídr. Vždycky byl mančaft, který to suverénně vyhrál a byl o třídu lepší. Blahopřeji Karviné, kde jsem působil, k postupu, který si zasloužila, ale nebyl to tým, který by každého přehrával.

Čas kvapí, už 19. června začne příprava na novu sezonu. Typologicky jaké nové hráče musíte v létě přivést do kabiny?

Když začnu odzadu, tak si myslím, že brankářsky jsme silní, tam nepotřebujeme něco řešit. Co musíme řešit, je stoper. Kariéru ukončil kapitán Jakub Navrátil, hráč základní sestavy, lídr týmu. Musíme přivést adekvátní náhradu. Kronus se vrátí po hostování do Plzně, takže budeme potřebovat kvalitní křídlo. A myslím si, že jednoho kvalitního hráče do středu zálohy. A hodil by se nám ještě jeden útočník, takže tito čtyři hráči by nás měli doplnit. (Klub už angažoval Ondřeje Bláhu z Varnsdorfu, Marka Kalouska z Písku, Vladimíra Zemana z Bohemians a Davida Skopce z Lomu, pozn. autora).

Kde byste rád viděl mužstvo FC Silon Táborsko po skončení podzimu 2023?

Byl bych rád, kdybychom hráli do šestého místa s dostatečným bodovým odstupem od sestupových příček. To by odpovídalo kádru, který se tu skládá. Pokud se dostaneme ještě o kousek výše, bude to jedině dobře, ale nechceme se v žádném případě dostat do situace, kdy se nepovedl úvod uplynulé sezony a mužstvo bylo na 15. místě. Tam se určitě pohybovat nechceme.

Sečteno, podtrženo, minulá sezona dopadla dobře, tým se nemá za co stydět, Táborsko se ve druhé lize prezentovalo kvalitní hrou i prací.

Děkuji za uznání. Myslím si, že v klubu se věci posouvají dopředu díky řediteli Martinovi Vozábalovi, vše se více a více profesionalizuje tak, abychom byli blíže prvoligovým týmům. Když funguje vedení klubu, realizační tým a hráčská kabina, tak výsledky přicházejí. Jde to ruku v ruce. V klubu je všechno dobře nastavené, nedávným vstupem nového majitele do akcionářské struktury jsme ještě posilnili.