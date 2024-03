Kapitánem druholigových fotbalistů FC Silon Táborsko je rodák z Jindřichova Hradce Pavel Novák (34). Velezkušený obránce podal rutinní, zodpovědný, spolehlivý výkon také proti Zbrojovce Brno. Kapitán se ohlíží za duelem v jihomoravské metropoli, který skončil bezbrankovou remízou, a vyhlíží sobotní domácí utkání 19. kola s Jihlavou.

Kapitán fotbalistů Táborska Pavel Novák diriguje obranu týmu, který v druhé nejvyšší soutěži inkasoval nejméně gólů. | Foto: FC Táborsko

Pavle, jak hodnotíte bod z Brna po bezgólové remíze?

Každý bod z venku je cenný, ale domnívám se, že jsme mohli pomýšlet i na tři body. Šance jsme na to měli. Zbrojovka měla takové dvě šancičky, které nedotáhla. My jsme měli být důraznější, ale ve výsledku musíme být spokojeni. Brno je silný soupeř, touží po postupu. Myslím si, že jsme proti němu podali dobrý výkon.

Když hovoříte o šancích, máte na mysli především střely Plachého a Dordiće?

Samozřejmě, ale nebylo to jen oni. Příležitost měl Kuba Šašinka, střílel Alex Sojka. Teď nám to tam nepadá, ale věřím, že se to zlepší.

Ve třetím jarním kole vás čeká doma Jihlava, proti níž by bylo dobré koncovku odšpuntovat…

Byli bychom vděční, kdybychom střeleckou smůlu protrhli už s Jihlavou. Je to tým, který se nachází v popředí tabulky. Hrát s ním budeme doma, musíme zápas zvládnout za tři body, aby ten získaný bod v Brně neztratil svou cenu. Potřebujeme udělat vítězný výsledek.

Víte o tom, že Táborsku se proti Jihlavě moc nedaří?

Slyším to poprvé a popravdě, je mi to jedno. Na historické statistiky se moc nekoukám, mužstva se proměňují, každý půlrok se kádry protočí. My máme pro nadcházející zápas v hlavách jedinou variantu, a to vyhrát. Na videu jsme si rozebrali, jaké nedostatky jsme měli v Brně v pokutovém území soupeře a chceme to zlepšit už proti Jihlavě. Chceme vzadu udržet další nulu a alespoň jednu gólovou situaci dotáhnout.

Ještě zpátky k duelu v Brně. Kolik jste absolvoval soubojů s řízným Jakubem Řezníčkem?

Hlavně ve druhém poločase jsme hráli proti sobě skoro pořad. Oba nás souboje bolely, odnesli jsme si nějaké šrámy. Ale musím říct, že vše proběhlo fair play.

Vnímali jste v Brně napětí mezi fanoušky Zbrojovky a jejím majitelem?

Věděli jsme, co se v Brně děje. Když jsme nastupovali na hřiště, slyšeli jsme pokřiky proti majiteli. Když se začne hrát, už to nevnímáte.

Máte velké zkušenosti, zažil jste ve fotbale hodně, snažíte se přenášet na mužstvo klid?

Po završení kariéry Kuby Navrátila jsem v kabině jednoznačně nejstarší. Snažím se, aby se na mě mohli spoluhráči spolehnout, snažím se je povzbudit. Ale vše se odvíjí od mých výkonů. Jestli chci někomu radit, musím to mít podložené kvalitními výkony.

Působíte trochu jako flegmatik, ale doma s Chrudimí jste po jednom souboji pěkně vybouchl…

Ve fotbale jsou okamžiky, kdy vás ovládnou emoce. Ukazujete tím, že vám to není jedno a že jste v zápase. To mi občas chybí u mladších spoluhráčů. Na tu situaci s Chrudimí už jsem zapomněl, ale vím, že nějaké vzájemné vulgarismy s protihráčem tam proběhly…

Co zdraví, drží?

Nechci to zakřiknout. Cítím se dobře. S věkem je regenerace po utkání náročnější, ale zdraví zaplaťpánbu drží.