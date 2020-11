Navýsost spokojený může být i trenér Miloslav Brožek. Po skončení zápasu adresoval svým svěřencům hlasitá slova chvály, neopomněl však zmínit kvality domácího celku ani nedostatky ve hře svého týmu, které odhalil především v průběhu prvního poločasu.

Miloslav Brožek, trenér FC MAS Táborsko: „Byl to velký boj, Vyšehrad sehrál velmi kvalitní utkání. Vítězství je vybojované. Před zápasem jsem našim hráčům říkal, že Vyšehrad se bude chtít chytit, potřebuje bodovat. A na kom jiném se chytit než na konkurentovi v tabulce. My jsme měli být pro Vyšehrad odrazovým můstkem k lepším výsledkům. Jsem rád, že jsme mu to nedovolili. V prvním poločase jsme byli hodně nepřesní, málo jsme kombinovali. Ve druhém jsme zlepšili pohyb, byli jsme aktivnější a zaslouženě jsme zvítězili. Základní sestavu jsem neměnil, hrála ta, co uspěla v Blansku, ale musím říct, že všichni střídající hráči nám výrazně pomohli. Nicméně sestavu bylo nutné po všech předchozích vynucených změnách stabilizovat. Velmi pozitivní je zjištění, že jsme ve dvou zápasech venku neinkasovali. Hráli jsme velmi dobře do obrany včetně brankáře, Vyšehrad jsme do šancí nepouštěli. Zúročili jsme naší trpělivou práci. Už zřejmě víme, jak ve druhé lize na to. Snad to bude pokračovat i příště doma s Varnsdorfem. Důležité je, že oba venkovní zápasy kluci zvládli fyzicky i psychicky. Výsledkem je, že máme šest bodů. Vyzdvihovat jednoho hráče by se nemělo, ale udělám výjimku. Oba zápasy odehrál bravurně Kuba Navrátil, který potvrzuje rčení, že věk je jen číslo. Počínal si jako mladý mazák.“

K nejbližšímu utkání by měli Táborští nastoupit v neděli 22. listopadu, kdy se doma na Kvapilce střetnou od 13.30 hodin s Varnsdorfem.