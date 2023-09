Stačil jediný gól, jediná vydařená akce, a fotbalisté Táborska by po víkendu shlíželi na všechny své soupeře ve Fortuna národní lize. Nestalo se… V sobotním střetnutí 8. kola soutěže se domácím Jihočechům nepodařilo zlomit odpor Prostějova a museli spokojit s bezbrankovým smírem. Ten se navzdory konečnému zklamání přece jen zařadil mezi ziskové položky; po zaváhání konkurentů z popředí tabulky posunul celek Táborska na třetí příčku tabulky s totožným bodovým ziskem, jakým disponuje vedoucí duo Vyškov, Dukla Praha.

Trenér Táborska Roman Nádvorník měl tentokrát starosti. | Foto: Jan Škrle

FC Silon Táborsko – 1. SK Prostějov 0:0

Rozhodčí: Hocek – Černoevič, Novák. ŽK: 0:2 (4. Látal, 83. Schaffartzik). Diváků: 927.

Táborsko: Pastornický – Tusjak, Koné, Foltyn, Plachý – Bláha, Sojka (57. Mach), Dordić (79. Javorek), Kateřiňák, Varačka (57. Zeman) – Šašinka (57. Matoušek).

Prostějov: Vejmola – Gábriš, Spáčil, Elbel, Látal (62. Bartoš) – Jaroň (70. Cienciala), Slaměna (79. Schaffartzik), Habusta, Bartolomeu, Koudelka (70. Moučka) – Malec.

Od úvodních minut bylo patrné, že se táborské mužstvo nepotkalo s pohodou prýštící z většiny jeho předchozích podzimních utkání. Hráči Prostějova toho využili a při opticky vyrovnaném průběhu první půle byli nebezpečnějším týmem, ale do vedení je neposunula ani ryzí tutovka Jaroně, ani další velká šance Bartolomea. V obou případech výtečně zasáhl brankář Pastornický.

Po obrátce nabralo utkání svižnější a zajímavější ráz. Mimo jiné i díky trojímu střídání už v 57. minutě se Táborští postupem času chopili zápasových otěží a nakonec měli dostatek příležitostí k tomu, aby zlomili utkání ve svůj prospěch a ujali se samostatného vedení v tabulce. Buď ovšem nedokázali seřídit mířidla, což platí o hlavičkách Dordiće a Koného, anebo stihli Hanáci odvrátit míč do bezpečí, tak jako v případě předchozího zakončení Zemana. Především v závěrečných minutách tlak Táborska vzrostl, vynutilo si standardní situace a před Vejmolovou brankou bylo mimořádně rušno, domácím však při těchto závarech chybělo to podstatné: důraz. Není divu, že po závěrečném hvizdu ovládl "Kvapilku" smutek z nevyužité šance proniknout na výsluní tabulky.

Roman Nádvorník, trenér Táborska: „Jsme samozřejmě zklamaní. Ostatní výsledky nám nahrály a chtěli jsme udělat ten krok a být před reprezentační pauzou první. V první půli nás to svázalo, chyběl nám pohyb a nebylo to ta naše hra. O přestávce jsme si něco řekli a brzy vystřídali všechny hráče nahoře, abychom to ještě víc rozhýbali. Měli jsme čtyři vyložené šance z malého vápna, ale prostě jsme nebyli schopní to dotáhnout. Utkání nebylo ani tak o fotbale, jako o hlavách. Nám se je bohužel nepodařilo nastavit tak, abychom to zvládli.“

V příštím týdnu má Fortuna národní liga reprezentační přestávku. Táborsko přesto neopustí režim s jedním hraným utkáním. Už ve středu ho v rámci MOL Cupu čeká náročná bitva na malém hřišti třetiligových Záp.